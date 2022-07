Anyaország :: 2022. július 25. 22:04 ::

Zelenszkij zsidó tanácsadója: Putyin odaígérte Kárpátalját Orbán Viktornak

Orbán Viktor Tusnádfürdőn elmondott beszéde után egy nappal, július 24-én Mark Feigin, Volodimir Zelenszkij elnök tanácsadója, politikai hírmagyarázó azt állította: Vlagyimir Putyin orosz elnök Orbán Viktor miniszterelnöknek megígérte, hogy Ukrajna katonai meghódítása után Kárpátalját átengedi Magyarországnak. Az ukrán 24-es csatornának nyilatkozó, s magyar kormányfő beszédét kommentáló Mark Feigin „emberjogi aktivista” korábban az orosz Állami Duma alelnöke volt. Feigin ominózus állítását a newsreadonline.com hírportál is közölte.



Mark Feigin (fotó: forumfreerussia. org)

Mark Feigin szerint Putyin azért ígérte oda a magyar miniszterelnöknek Kárpátalját, hogy Magyarország az Európai Unióban minden rendelkezésére álló eszközzel igyekezzen meggátolni a háború megindítása miatt Moszkvára kirótt szankciókat. A hazudozó zsidó szerint ezzel a háttéralkuval magyarázhatók Orbán Viktor Tusnádfürdőn elhangzott „botrányos kijelentései”.

Feigin azt is állította, hogy a magyar hatóságok továbbra is kétszínű játékot folytatnak Oroszországgal. Ebbe illik bele az is, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter nemrégiben további 700 millió köbméter gázt kért Szergej Lavrov orosz külügyminisztertől. Vagy az is, hogy Orbán Viktor állítása szerint az Oroszország elleni szankciók megölhetik az európai gazdaságot – állította a 24-es csatornának adott interjúban Feigin.

De ki ez a Mark Feigin, Zelenleszkij tanácsadója? A zsidó Mark Mihajlovics Feigin (51) az egykori Kujbisev (ma: Számára) városában született, s régebben azzal szokott dicsekedni, hogy apai részről leszármazottja Gerasim Grigorjevics Feigin költőnek, a Komszomol megalapítójának.

Eredeti foglalkozását tekintve ügyvéd, s amíg 2018-ban az Orosz Ügyvédi Kamara különféle visszaélések miatt el nem tiltotta a jogászi fogalakozás űzésétől, a többi között ő volt a védőügyvédje a Pussy Riot nevű templomgyalázó háromtagú ribanccsoportnak.

2021 januárjában Feigin nem kevesebbet állított, mint azt, hogy Putyin elnök utasítására az orosz titkosszolgálat szervezte meg Donald Trump híveit a washingtoni Capitolium elfoglalására… Mostanában a hozzá hasonlóan hazudozó zsidó Zelenszkij tanácsadója.

H. J. – Kuruc.info