Budaházy: bízom benne, hogy a keresztény irgalom szellemében születik meg ügyünkben a kegyelmi döntés

Újabb börtönlevél:

3 év

A napokban a TV-ben láttam, hogy a Fővárosi Állatkertben a gorilláknak egy lyukacsos műanyag gömböt adtak, melyből a lyukacson át kiszedegetve a gömb belsejébe töltött szalmát hozzájuthattak a majmok a szalma közé rejtett málnákhoz, eprekhez. Arra gondoltam ennek kapcsán, hogy lehet, hogy a börtönt is „állatkertté” kellene alakítani, ahol a látogatók a folyosókon sétálgatva nézhetnék, ahogy a rácsok mögött a rabok tévéznek, beszélgetnek vagy kártyáznak. És akkor talán a rabok is kaphatnának zöldséget és gyümölcsöt (mert jelenleg hébe-hóba kapunk egy fej hagymát), a napi 7-8 dkg húsféleségnél egy kicsivel többet, meg a sótlan, ízetlen, szikkadt kenyér helyett valami ehetőbbet, mert így olybá tűnik, hogy jelenleg jobb emberszabásúként rácsok mögött lenni, mint emberként.

Most augusztus közepe van, így pont 5 hónapja sínylődök igaztalanul bezárva erre a poloska tanyára (már közeledek a 200 csípéshez).

Viszont ez egyben egy másik évfordulót is jelent, ugyanis ezzel éppen 3 évet töltöttem már börtönben ebben az átkozott koncepciós ügyben, amely a maximális idő jelenleg Magyarországon, amit ítélet nélkül letartóztatásban lehet tölteni. Ha nem vagyok kizárva a kedvezményekből (reintegrációs őrizet, feltételes szabadlábra helyezés), akkor ezzel és a temérdek házi őrizet beszámításával kiültem már egy 6 év 6 hónapos börtön- vagy egy 5 év 8 hónapos fegyházbüntetést. A bíróság, ügyészség, rendőrség egyes ellenem mesterkedő tagjai, meg pár rosszindulatú balliberális alakot kivéve a társadalom többi tagjától kérdezem: ENNYI NEM ELÉG?

Minden esetre a kegyelmi kérvényünk május vége óta döntésre vár, de eddig még nem érkezett rá válasz. Remélem keresztény állammá válásunk közelgő idei ünnepéig ez is megjön. Szent István királyunk augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján ajánlotta hazánkat a Szűzanya oltalmába. Ezen túl pedig ő, majd későbbi királyaink is mindig ezekben a napokban bíráskodtak az ország ügyes-bajos dolgaiban, ha kellett a kegyelmi jogkört is gyakorolták. Bízom benne, hogy a keresztény irgalom szellemében születik meg az ügyünkben is a kegyelmi döntés.

Kívánok minden magyar testvéremnek szép ünnepet, a rendezvényeken jó szórakozást, Hazánknak és Nemzetünknek pedig felemelkedést ebben a veszélyesen változó, de ezzel együtt számos új megnyíló lehetőséggel teli világban!

Szabadság!

Budaházy György

2022. augusztus 16.

