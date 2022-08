Anyaország, Gazdaság :: 2022. augusztus 20. 11:16 ::

Soha nem zuhant még akkorát az ország biztonsági üzemanyag-tartalékának szintje, mint most

Harminc évvel ezelőtt kezdtük meg a stratégiai készletek felhalmozását, és a bespájzolt olaj- és olajtermékünk legalább 90 napra elegendő szinten van már 1998 óta. Ennek a szintnek néha kicsit alámentünk, de sohasem annyira, mint idén augusztusban, amikor a kormány az üzemanyaghiány megelőzése érdekében nagyon komoly mennyiségű gázolajat szabadított fel. Alább a HVG cikke.

Készletnapok tekintetében összességében az idei évben volt a legnagyobb csökkenés a Szövetség biztonsági kőolaj- és kőolajtermék-készleteiben

- közölte lapunk érdeklődésére a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség. Azért kérdeztünk rá az MSZKSZ-nél a stratégiai készletek aktuális szintjére, mert a kormány által augusztus elején felszabadított 184 millió liter gázolaj kirívóan nagy mennyiségnek tűnt - ezek szerint a látszat nem csalt.

Az elmúlt hónapokban már beépült a köztudatba, hogy a hazai stratégiai olaj- és olajtermék-készletek fenntartásáról és kezeléséről az MSZKSZ gondoskodik. A készletek szintje az EU-s előírásnak megfelelően legalább 90 napnyi nettó importtal megegyező kell, hogy legyen - több persze lehet -, ez előfeltétele is volt az unióhoz való csatlakozásnak, és a mai napig előírás. Az MSZKSZ elődje, a Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetség, összhangban az 1993-as megalakulásakor megszületett célkitűzésével, már jóval a Magyarország 2004-es EU-csatlakozása előtt, 1998 végére felhalmozta a szükséges készleteket. Ezekhez a készletekhez korábban csak nagyon ritkán kellett hozzányúlni, és sohasem olyan szinten, mint most.

Kis felszabadítástörténet

A biztonsági készletek felszabadítását vagy a kormány rendelheti el, vagy az EU, illetve a Nemzetközi Energiaügynökség (International Energy Agency, IEA), utóbbi esetekben kollektív készletfelszabadítás keretében történik, más tagállamokkal szinkronban. Hogy egy ilyen felszabadítás mennyire komoly lépés, azt az is jelzi, hogy a szövetség 30 éves története során összesen öt alkalommal történt meg.

Először 2005-ben, a Katrina hurrikán pusztítása miatt kialakult ellátási bizonytalanságokra reagálva rendelt el az IEA kollektív készletfelszabadítást a tagországoknak, ekkor Magyarország 120 kilotonna készletet értékesített a Mol százhalombattai finomítójának. A következő ilyen esetre többen emlékezhetnek, ez 2019-ben történt, amikor szennyezett kőolaj érkezett a Barátság vezetéken. Ekkor az innovációs és technológiai miniszter szabadított fel a készletekből 246 kilotonnát, azt szintén a Dunai Finomító vette meg.



Kép: Túry Gergely

A következő készletfelszabadításra az idei évig kellett várni, de most pár hónap leforgása alatt háromszor is hozzányúltak a tartályokhoz. Az orosz-ukrán háború kitörésekor az IEA ismét elrendelte a kollektív készletfelszabadítást az ellátási bizonytalanságokra hivatkozva, ekkor 108 kilotonna olajat vehetett meg a Mol. Ekörül nem volt túl nagy hírverés, de a június-júliusi készletfelszabadítás már jóval nagyobb visszhangot vert. Akkor történt a baleset az OMV schwechati finomítójában, a komplexum kapacitása java részében leállni kényszerült. A kormány 18 millió liter motorbenzin és 29 millió liter gázolaj felszabadításával sietett az osztrák vállalat segítségére, így tudta az OMV több-kevesebb sikerrel továbbra is üzemanyaggal ellátni a magyarországi kútjait. Az igazán nagy felszabadítás augusztus elején jött, a 184 millió liter gázolaj képében, melyet a kormány azért tett elérhetővé, hogy a százhalombattai finomító tervezett leállása alatt is legyen elég üzemanyag az országban.

Hány nap van még az állami tankban?

Az MSZKSZ oldalán nyomon követhető, illetve 2015-ig havi bontásban visszakereshető a készletszintek alakulása. Itt a legfrissebb adat a július végi állást mutatja. Már ez is elég nagy változásokról árulkodik, de az igazán jelentős, augusztusi események még nem láthatók a táblázatban. Ezért megkértük a szövetséget, hogy számszerűsítse lapunknak az aktuális készletszintet.

Az MSZKSZ közlése szerint a stratégiai készletek augusztus 15-i állása 74 napnyi fogyasztásnak felel meg. Július végén még 84 napra elég készletünk volt, tehát a nagy felszabadítás miatt kereken 10 napnyival csökkent a biztonsági tartalék mennyisége.

De már a június-július változás is nagy volt, akkor 90 napnyiról indult a készletszint, vagyis másfél hónap leforgása alatt összesen 16 napnyival csökkent a biztonsági tartalék mennyisége. Ehhez valóban csak a 2019-es eset fogható, akkor az áprilisi, 96 napnyi készlet egy hónappal később 81 napnyira esett le, és ott is maradt szeptemberig, amikor elkezdődött a visszatöltés.

Említettük, és a fenti, 96 napos példa is mutatja, hogy az uniós, 90 napos előírástól el lehet térni, praktikusan persze nem negatív irányban. Az idei év is kimondottan izmosan kezdődött ebből a szempontból, január végén 99 volt a készletnapok száma, egy hónappal később pedig már 100 – aztán jött a folyamatos csökkenés, előbb a háború, majd az osztrák és a magyar olajfinomító helyzete miatt. Március végétől június végéig 97, 94, 92, majd 90 napra volt elég a készletünk. Ez csökkent tehát még tovább, már sokkal nagyobb léptékekben.



Kép: Fazekas István

És ez hány liter?

Az MSZKSZ azt is elárulta, hogy ez a 74 napra elegendő készlet hogyan áll anyagtípusokra bontva. Kőolajból most 667,4 kilotonna van félretéve, ami azt jelenti, hogy az utóbbi két hónapban jelentős készletfelhalmozás történt, hiszen itt több mint 20 kilotonnával több van a tárolótartályokban, mint volt június végén, amikor 646,6 kilotonna volt a szint.

Természetesen a két készüzemanyag szintje az, ami látványosan csökkent a készletfelszabadítások - ideértve tehát az OMV-segélyt is - miatt.

95-ös benzinből június 30-án 213,3 kilotonna, vagyis 285,8 millió liter volt tartalékban, ez augusztus 15-én már csak 264,5 millió liter volt. Motorikus gázolajból pedig 403 kilotonna, azaz 480,6 millió liter volt félretéve, ez most 304,1 millió literre csökkent.

A kerozintartalékok nem változtak, azokból ugyanúgy 2 kilotonna, vagyis 2,5 millió liter van a stratégiai tartalékban, mint június végén.

Megvették, de még nem vitték ki mindet

Ismert, hogy a felszabadított 184 millió liter gázolaj megvásárlására a 24 MSZKSZ-tagvállalatból csak 9 jelentkezett, és ők összesen 169,5 millió liter adásvételére szerződtek le. A szövetség lapunk megkeresésére közölte, hogy ebből előrefizetéssel vagy bankgarancia biztosítása mellett halasztott fizetéssel keddig majdnem a teljes mennyiséget, 168,4 millió litert már ténylegesen át is adtak a vásárló tagcégeknek.



Kép: Juhász István András

Az átadás-átvétel a tárolótelephelyeken tartályban történik, maga a fuvarszervezés, a szállítás a vevő feladata, tehát ez még nem azt jelenti, hogy az a sok millió liter nafta már ott is van a benzinkutakon. Az MSZKSZ közlése szerint viszont a kiszállítások folyamatosak - nyilván, hiszen nem is lenne érdeke a vevőknek az üzemanyagokat a tartálytelepeken parkoltatni. De egyszerre még akkor sem lehetne mindent kiszállítani, ha lenne hozzá elég tartálykamion, mert akkor meg a benzinkutak nem tudnának egyszerre ekkora mennyiséget hova tenni.

Arra a szövetség egyelőre nem tudott válaszolni, hogy most pontosan mekkora mennyiség vár még arra, hogy elszállítsák, mert a tagvállalatok által a tartályban átvett, megvásárolt, de onnan el nem szállított üzemanyagokról szóló végleges elszámolást csak a kormányrendeletben rögzített dátumot követően, azaz 2022. szeptember 15. után állítják össze.

A háború a visszapótlásba is bekavar

A készletfelszabadításról szóló rendeletek visszapótlási kötelezettséget is előírnak. Az OMV Hungáriának az idei év végéig kell visszaszolgáltatnia a kölcsönnaftát, az augusztusban felszabadított készletet pedig 2023. április 1-jéig kell visszaadnia annak a 9 MSZKSZ-tagvállalatnak, mely élt a lehetőséggel, és vásárolt belőle. A visszapótláshoz a szövetség a versenyeztetési eljárásának megfelelően pályázatot fog hirdetni a tagok körében.

Hogy hány liter üzemanyag és nyersolaj felel meg a 90 napnyi nettó importnak, az évről évre változik, a fogyasztás alakulásának megfelelően, így változik vele az a szint is, amit az MSZKSZ-nek minimálisan biztosítania kell. A készletezési kötelezettség számítási módszertanát törvény határozza meg, ez alapján a szövetségnek minden év július 1-től kell teljesíteni az előző év nettó importja alapján kiszámított kötelezettséget – vagyis, ha éves összevetésben nőtt az import, akkor annak megfelelően az MSZKSZ-nek is növelnie kell a tartalékok szintjét. A 2022. július 1.- 2023. június 30-ig tartó időintervallumra a biztonsági készlet minimális szintjét a 2021. évi nettó kőolaj- és kőolajtermék-import mennyiségek figyelembevételével határozzák meg – ez a szövetség közlése szerint magasabb készletszintet fog eredményezni az idei évre előírtnál.

Az Európai Bizottság azonban, tekintettel az orosz-ukrán háború miatt kialakult ellátási bizonytalanságokra, a június elsején kiadott ajánlásában – az IEA iránymutatásához hasonlóan – arra kérte fel a tagállamokat, hogy 2022. november 1-je előtt ne állítsák vissza biztonsági olajkészleteiket az uniós irányelvben előírt minimális szintre. Ezért az MSZKSZ csak novembertől kezdi meg a készletek növelését.