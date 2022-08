Anyaország, Gazdaság :: 2022. augusztus 22. 09:46 ::

Véletlenül éppen a korábbi Mészáros-jobbkéz NER-báró cégének segít felvásárolni a Vodafone Magyarországot a kormány

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter kezdeményezi a 715 milliárd forintos tranzakció nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítését – írja a 24.

Előzetes, nem kötelező érvényű megállapodást kötött a 4iG Nyrt., a Magyar Állam képviseletében a Corvinus Zrt., valamint a Vodafone Europe BV a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. százszázalékos részvénycsomagjának adásvételéről.

A tranzakció értéke 715 milliárd forint. A tervek szerint a 4iG Nyrt. 51%-os, az állam 49%-os tulajdont szerezhet a második legnagyobb hazai távközlési vállalatban. Az üzlet a Vodafone Magyarország átvilágítása, a végleges adásvételi szerződés aláírása és a szükséges hatósági eljárások után az év végéig zárulhat.



Mészáros Lőrinc (b) és Jászai Gellért 2019-ben, a Napi.hu olvasójának fotóján

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter az MTI-vel közölte, hogy a 2010 utáni Orbán-kormányoknak mindig is kitüntetett célja volt erőteljesen növelni a nemzetstratégiai jelentőségű ágazatokban a magyar tulajdon arányát.

Ez a cél a bank-, az energia- és a média szektorban már teljesült, most lehetőség mutatkozik arra, hogy a távközlési piacon is komoly szereplővé lépjen elő egy magyar, állami tulajdoni részesedést is maga mögött tudó vállalat.

A tulajdonosi jogokat gyakorló gazdaságfejlesztési miniszter, Nagy Márton felkérte a Corvinus Zrt.-t, hogy vásárolja meg a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. kisebbségi részvénycsomagját. Ennek első lépéseként kötötték meg az előzetes, nem kötelező erejű megállapodást.

Nagy Márton úgy értékeli, a tranzakció közérdekből nemzetstratégiai jelentőségűvé minősíthető, ezért indítványozza a kormány erre vonatkozó döntését. Mint írták, az akvizíció sikeres zárása után létrejöhet a távközlési szektorban egy olyan magyar, nemzeti tulajdonú, a piacon vezető szerepet vállaló cég, amely hozzájárulhat az ország versenyképességének javításához.

A 4iG Nyrt. a tranzakciót bejelentette a Budapesti Értéktőzsdén.

A Vodafone Magyarország megvásárlása az elmúlt harminc év legjelentősebb hazai távközlési tranzakciója lehet, hasonló léptékű, mint a rendszerváltást követően a Matáv privatizációja volt

(Mészáros Lőrinc büszkén vállaltan egykori jobbkeze, üzlettársa, akinek cége folymatosan nyeri a közbeszerzéseket, és a mobilpiacon a kormány által ellehetetlenített Digi Magyarországot is megszerezte – a szerk.). A 4iG elnöke szerint vállalatcsoportja az üzlettel hosszú évtizedekre a hazai távközlés meghatározó szereplőjévé válhat. – hangsúlyozta a bejelentés kapcsán Jászai Gellért. A 4iG elnöke szerint vállalatcsoportja az üzlettel hosszú évtizedekre a hazai távközlés meghatározó szereplőjévé válhat.

Közleményt adott ki a Vodafone Group is

A Vodafone Group megállapodott a 4iG Nyrt.-vel és a Corvinus Zrt.-vel a Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. (Vodafone Magyarország) 100 százalékának eladásáról, összesen 715 milliárd forint (1,8 milliárd euró) vállalati értéknek megfelelő készpénzes ellenértékért - közölte a Vodafone Group hétfőn, amit az MTI szemlézett.

közlemény szerint a Vodafone Magyarország az egyik vezető konvergens hálózatüzemeltető Magyarországon, és a 4iG-vel való egyesüléssel a mobil és vezetékes kommunikáció terén egyértelműen a második legnagyobb szolgáltató jön létre, szélesebb körű információs és kommunikációs technológiai, IKT-kapacitással. Az akvizíció megfelel a magyar állam törekvésének egy nemzeti IKT-csoport létrehozására - közölték.

Suba János, a Vodafone Magyarország kommunikációs igazgatója a hírt megerősítette az MTI érdeklődésére, de kommentálni nem kívánta, részletek nem közölt.

Nick Read, a Vodafone vezérigazgatója elmondta: "A magyar kormánynak világos stratégiája van arra, hogy magyar tulajdonú nemzeti piacvezető céget hozzon létre az IKT-szektorban. A 4iG-vel való egyesülés lehetővé teszi, hogy a Vodafone Magyarország, amely az országban sikeres és innovatív tevékenységet folytat, sokkal erősebb léptékű és teljesen konvergens szolgáltatóként jelentős szerepet játsszon az ágazat jövőbeni növekedésében és fejlődésében. Az egyesült vállalat erősíti a versenyt, és nagyobb hozzáféréssel rendelkezik majd a beruházásokhoz, hogy előmozdítsa Magyarország digitalizációját".

A tranzakció a kötelező átvilágítás befejezésétől, a felek tranzakciós dokumentációjának megkötésétől és a szabályozó hatóságok jóváhagyásától függ. A tranzakciót a felek 2022 végére tervezik lezárni.