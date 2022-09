Anyaország :: 2022. szeptember 22. 11:48 ::

Háborús bűncselekmény: magánhadsereg állítólagos szervezőjénél tartottak házkutatást

Háborús bűncselekmény, tiltott toborzás miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozó főosztálya, a nyomozók tegnap kutatást tartottak "B." Richárd budapesti lakhelyén. B. Richárd nem más, mint az a Bagjos Richárd, aki a sajtónak többször is egy magánhadsereg létrehozásáról nyilatkozott, írja a Magyar Nemzet.

Kutatás háborús bűncselekmény miatt címmel tette közzé a rendőrség az alábbiakat: „A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) nyomozó főosztályán tiltott toborzás bűntett miatt indult büntetőeljárás, melynek során a nyomozók szeptember 21-én délelőtt kutatást tartottak B. Richárd budapesti lakos lakhelyén. Ennek során számos számítástechnikai eszközt és dokumentumot lefoglaltak.”

A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy B. Richárd azonos Bagjos Richárddal, aki többször is megszólalt a magyar sajtóban, és arról beszélt, hogy magánhadsereget akar felállítani. Először még az ukrajnai háború kitörése előtt, mintegy egy éve beszélt erről, a napokban azonban újra a nyilvánosság elé lépett.

Bagjos Richárd tavaly az Indexnek azt mondta , hogy ezren már jelentkeztek. Idén januárban arról beszélt, hogy a magán katonai vállalat Falcons Forces néven fut majd, és azt mondta, hogy az év végére megkezdhetik a munkát. Hozzátette azt is, hogy a céget nem Magyarországon jegyzik be, ugyanakkor a toborzás itt (is) zajlik.

A céget azóta sem jegyezték be hivatalosan, ezért a Növekedés.hu érdeklődött Bagjos Richárdnál, aki azt mondta, hogy még a formaságokat intézik.

„Hongkongiakat, máltai ügyvédi irodákat bíztam meg, hogy intézzék a cégbejegyzést, a formaságokat. Eddig a Seychelle-szigetekről jött kedvező ajánlat. Sokan véleményt nyilvánítottak, mondták, belebukom. Mégis elindítottam, mert úgy gondolom, ennek a szakmának – a katonai magánvállalatok tevékenysége elég széles kört fog át – van jövője. Hadd jegyezzem meg: nem budapesti szakértők és újságírók döntik el a fenti kérdést” – fogalmazott a Növekedés.hu-nak Bagjos.

Hozzátette: a háború miatt tesztelte a mintegy hatszázfős állományt, és hogy jelentkeztek Grúziából, Moldáviából, de még Zanzibárból és Kolumbiából is. A jelentkezők átlagéletkora Bagjos szerint 33-35 év, többnyire egykori honvédségi alkalmazottak. „A jelentkezőim között hat volt TEK-es is van, illetve két nő is, az egyik parancsnoki beosztásban dolgozott a rendőrségen, a másik szerződéses katona volt” – állította.

A Büntető törvénykönyv egyértelműen tiltja hazánk területén az idegen fegyveres szervezetbe való toborzást, amit háborús bűncselekményként rendel büntetni. Az NNI nyomozása is ez alapján indult el. Gyanúsítás még nem történt.