Államcsődhöz vezet a rezsinövelés

Fizetésképtelenné válik egyre több intézmény, a Covid-diktatúra által okozott gazdasági válság után, a rezsinövelés elől menekülve, így már az államcsőd szélére sodródott Magyarország - hívta fel a figyelmet győri sajtótájékoztatóján Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke és Ferencz Gergő, a párt Győr-Moson-Sopron vármegyei elnöke.

Hazánk egyik leggazdagabb megyeszékhelyén, Győrben is bezárni kényszerült mindkét uszoda, három művelődési ház, egy múzeum, és a kiszivárgott hírek szerint ugyanerre készül a győri filharmónia, a színház, a bábszínház, a könyvtárak is. A közösségi terek megszűnnek, az állam nem működik, a 21. században elvárható intézmények bezárnak, s az államcsőd definíciója szerint is annak minősül a részleges fizetésképtelenség is. Egy struccpolitikát folytató kormányzat persze bizonygathatja, hogy nincs államcsőd még akkor sem, amikor már pl. a nyugdíjaknak is csak a 10-20%-át tudják majd kifizetni, de valójában az állam nem működik. Az egészségügy már rég nem biztosítja az elvárható ellátást, ezért is kényszerülnek sokan fizetős szolgáltatásokat igénybe venni, s hogy még valamennyire működik az állami szektor, az épp a magánegészségügy feladatátvételének köszönhető, illetve a várólistákon lévők jelentős részének sorra kerülése előtti halála és hogy a betegek sokszor már nem is fordulnak orvoshoz, az tehermentesíti az így még vegetáló rendszert.

Vissza a kommunizmusba! – ezzel a jeligével zárt be az összes uszoda Győrben, hiszen a kommunizmus óta nem volt ilyen (leszámítva a Covid-diktatúra bezárásait), hogy a megyeszékhelyen nincs uszoda. Elfogadhatatlan, hogy legalább az egyik nincs nyitva, legalább szűkösebb nyitva tartással, akár drágább belépők mellett sem – a bezárás nyomán hosszabb távon az egészségügyre is nagyobb terheket róva.