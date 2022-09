Publicisztika, Anyaország :: 2022. szeptember 17. 15:50 ::

Ma Győr, holnap az egész ország?

Bár túl sokat nem adok a KSH átlagbér-kimutatásaira, de amikor megjelentetik, hogy ezek megyénként hogy térnek el, függetlenül a számoktól, azért egyfajta arányt mégis bemutat, mely megyékben keresnek többet, s melyekben kevesebbet. Ebből és sok más tényezőből kiviláglik, hogy például Győr-Moson-Sopron megye, vagyis most már lassan vármegye (ezzel nincs is gond) magyar viszonylatban a tehetősebb területek közé tartozik.

A fentiekből kifolyólag pedig egyenesen arra lehet következtetni, hogy Győr gazdaságilag egy kifejezetten jó helyzetben lévő város, ott van például az Audi gyár is, és mindenfajta értelemben központja a régiónak. Tehát azt gondolhatnánk, hogy a megemelkedett rezsiárak nem pont a Rába partján fekvő város intézményeit fogják először földhöz verni. Márpedig nagyon úgy tűnik, hogy ez nem így van. Kérdés akkor, hogy hová lett a pénz.

Győriek figyelmébe tehát, az újvárosi művelődési ház csak két napon lesz nyitva, a Molnár Vidben csak sportolni lehet. A levéltár is bezár, hívta fel a figyelmet az ugytudjuk.hu portál.

A szentiváni Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ október 19. és december 18. között csak sportolás céljára várja a vendégeket – derült ki továbbá a központ bejegyzéséből. Ugyanitt derült ki az is, hogy bezár a Kossuth Lajos Művelődési Ház; a Likócsi Közösségi Ház; a Duna Filmszínház; és a Klubház. Az Újvárosi Művelődési Ház azt jelentette be, hogy csak kedden és szerdán lesz nyitva, ezen felül viszont teljesen bezár a Pinnyédi Művelődési Ház és az Újvárosi Közösségi és Kiállítótér. A héten kiderült tehát, hogy Győrben a "rezsihorror" miatt az uszodák és sportlétesítmények többségét, a kultúrházakat, a könyvtárat és a múzeumot is bezárják ezen a héten.

És ami a legpikánsabb az egészben, hogy erről hivatalosan semmit nem kommunikálnak. Dézsi Csaba András polgármester úgy tesz, mintha ezeket a döntéseket önállóan hozta volna meg minden önkormányzati intézmény. Nyilvánvalóan ilyet bejelenteni nem lehet, hiszen Magyarország "előre megy, nem hátra". Csakhogy a valóságban ez nem igaz. És nagyon baljós, ha egy Győr státuszú város így járt, vajon mire számíthatnak az ország kevésbé tehetősebb régiói? Minden szempontból.

Lantos János - Kuruc.info