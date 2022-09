Anyaország :: 2022. szeptember 26. 17:56 ::

446 millió forintot vágott zsebre tavaly Rogán, a "feltaláló"

Mindössze tíz olyan kormánytag van a G7 több mint hetvenes listáján, akinek éves jövedelme 20 millió forint alatt volna tavaly.



Rogán Antal 446 millió forint 2021-es jövedelemről számolt be – írta meg a G7, amely cikkében emlékeztetett arra, hogy a kormánytagoknak – a vagyonuk mellett – a jövedelmükről is nyilatkozatot kell adniuk. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter elsősorban "feltalálói munkásságának" köszönheti azt, hogy listavezető a kormánytagok között. Korábban a 444 számolt be arról, hogy 2021-ben 408 millió forintot fizetett ki neki a két társával 2015-ben bejegyezett, elektronikus-aláírási technológia használat után a Mobilsign Kft.

A G7 összesítése szerint a második helyen a kormányból nemrég távozó Süli János állt, akinek éves fizetése 73,2 millió forint volt, ehhez egyéb forrásból még 6 millió forint egyéb jövedelme érkezett. A harmadik helyen Vitézy Dávid végzett 68 millióval.

A lajstrom nagyon szépen mutatja, milyen jövedelmi sávban vannak a fideszes politikusok, politikai felsővezetők, hiszen a több mint hetvenes listán mindössze egyetlen ember, Lánszki Regő Balázs van, akinek tízmillió forint alatt volt az éves jövedelme 2021-ben (4 millió).

De 20 millió alatt is mindössze tízen vannak azzal a Szalay-Bobrovniczky Kristóffal együtt, aki az idén 1,6 milliárd forintos osztalékot vett fel kaszinóbizniszéből.

