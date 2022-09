Nyomozást indított a rendőrség a Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz (MMM) érkezett milliárdos külföldi támogatás ügyében - közölte a Magyar Nemzet a keddi lapszámában.

A lap az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) tájékoztatására hivatkozva azt írta: a feltételezett külföldi pénzek kapcsán a közérdekű bejelentéseiről elhíresült Tényi István tett feljelentést a Fővárosi Főügyészségen. Az ügyben feljelentéskiegészítést rendeltek el, majd a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda sikkasztás és pénzmosás gyanúja miatt nyomozást indított ismeretlen tettes ellen.

A cikkben felidézik, hogy Márki-Zay Péter korábbi ellenzéki miniszterelnök-jelölt augusztus végén egy podcastben arról számolt be , hogy egyesületéhez (MMM) még június közepén is érkezett több százmillió forintos támogatás az Egyesült Államokból. Az Action for Democracy nevű amerikai alapítvány egy tételben küldte az összeget, de azt sokan adták össze.