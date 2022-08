Anyaország :: 2022. augusztus 27. 13:11 ::

Márki-Zay: több százmillió érkezett kampányra az Egyesült Államokból

Több százmilliós támogatást kapott a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) az áprilisi országgyűlési választás után hónapokkal az Egyesült Államokból – ezt maga, az ellenzék volt miniszterelnök-jelöltje árulta el a Magyar Hang Gulyáságyú című podcastjában. A politikus elmondása szerint ebből fizették ki „a kampány utolsó számláit”. Az érintett amerikai szervezet a lap megkeresésére ugyanakkor azt közölte, hogy ők nem kampánytámogatást nyújtottak.

Többször, több határidőre is megígérte már korábban Márki-Zay Péter, az ellenzék volt miniszterelnök-jelöltje, hogy nyilvánosságra hozzák a kampányelszámolásukat. A lap legfrissebb podcastjában a politikus most azt mondta, hogy ő már kézhez kapta a teljes, 42 ezer sorból álló elszámolást, melyet „talán már egy héten belül” nyilvánosságra fognak hozni. Szerinte a „magyar történelemben” még nem volt politikusok részéről ilyen részletes kampányelszámolás, mint az övé lesz.



Donald Tusk az Európai Néppárt akkori elnökeként Budapesten járt MZP-t támogatni a kampányban (fotó: Bodnár Patrícia / Index)

A késlekedés okaként Márki-Zay Péter többek között azt hozta fel, hogy a választások után hónapokkal, június közepén is kaptak „több százmilliós” támogatást az Egyesült Államokból, ennek a segítségével tudták kifizetni „a kampány utolsó számláit”. Mint kiderült, egy összegben érkezett a pénz, és azt az Action for Democracy nevű amerikai alapítvány utalta át az MMM bankszámlájára. Ezen szervezeten keresztül egyébként korábban is kaptak már „három-négy nagyobb tételt”. A közbevetésre, miszerint Soros György áll-e a támogatás mögött, a politikus úgy reagált: „nem hiszem, hogy ő köztük lett volna”.

A kérdéses szervezet, az Action for Democracy tanácsadó testületének elnöke Kati Marton amerikai-magyar újságíró, aki Márki-Zay Péter szavai szerint a „kinti magyarok és amerikaiak körében” gyűjtötte az adományokat és akinek a politikus saját elmondása alapján végtelenül hálás. Úgy fogalmazott, hogy az Action for Democracy nélkül nem tudtak volna „még ennyire sikeres kampányt sem folytatni”.

Az ellenzék korábbi kormányfőjelöltje úgy számol, hogy a támogatásokból mintegy 100 millió forintnyi összeg fog megmaradni az MMM-nél, a kampány teljes, „sokmilliárdos” összegéből. A beszélgetés egy későbbi pontján azt is elárulta, hogy 400 millió forintnyi magyarországi mikroadományt kaptak, és ennél is több volt a külföldi támogatás. Az MMM egyébként a kampány olyan részét finanszírozta, amely nem párttámogatás: „ha úgy tetszik, mi voltunk az, ami Fidesznél a CÖF”.

A szervezet elnök-igazgatója Korányi Dávid, Karácsony Gergely főpolgármester városdiplomáciai tanácsadója. A férfi Bajnai Gordon főtanácsadója volt a politikus miniszterelnöksége idején. Az MMM-nek támogatást biztosító Action for Democracy egy, az Egyesült Államokban 2022 év elején alakított NGO, amely „illusztris személyeket" tudhat a tanácsadó testületében . Tagja például Timothy Garton Ash, Anne Applebaum történészek és Francis Fukuyama politikatudós. A szervezet elnök-igazgatója Korányi Dávid, Karácsony Gergely főpolgármester városdiplomáciai tanácsadója. A férfi Bajnai Gordon főtanácsadója volt a politikus miniszterelnöksége idején.

Az Action for Democracy márciusban, az egyetlen, az MMM-es finanszírozásról szóló híradásban akképpen nyilatkozott, hogy az MMM-nek nyújtott támogatás „kizárólag magyar állampolgárok adományaiból áll”.

A podcast felvétele után a Magyar Hang kérdéseket küldött az Action for Democracynek, amely válaszában – ellentétben a podcastban elhangzottakkal – azt állította, hogy nem nyújtott senkinek sem kampánytámogatást. A szervezet a lapnak küldött válaszában leszögezte, hogy ők az MMM-et mint civil szervezetet támogatták, amely szerintük osztja a demokratikus értékek és elvek iránti elkötelezettséget és küzd a diszkrimináció minden formája ellen, mint amilyenek például a magyarországi LMBTQ-ellenes jogszabályok. A podcastban elhangzottakkal egybecsengően azt írta a lapnak az amerikai NGO, hogy több részletben küldtek donációt az MMM-nek, és azt az MMM magyarországi bankszámlájára utalták.

Az Action for Democracy azt is kijelentette, hogy erőteljes online adománygyűjtésüket követően több ezer adományozójuk volt, de „magánéletének tiszteletben tartása érdekében” nem áll módjuk nyilvánosságra hozni a nevüket.

Azt is megkérdezték a szervezettől, hogy az Action for Democracy a honlapján „a magyar civil társadalom és a független média támogatása" címszó alatt gyűjt adományokat, és hogy az ezen a linken keresztül beérkezett adományok is Márki-Zay Péter kampánya számára küldött pénzek forrása volt-e. A szervezet megerősítette, hogy „lényegében” így jártak el. Hozzátették, hogy „sokan a portálon keresztül adományoztak, mások átutalással”.

Mivel arra a kérdésükre nem kaptak választ az Action for Democracytől, hogy pontosan mennyi volt az MMM-nek adományozott összeg, ezért erre visszakérdeztek. Amennyiben válaszol az amerikai szervezet, ígérik, frissíteni fogják cikküket.

A műsor Márki-Zay Péterrel készült friss epizódját itt tudja meghallgatni, a cikk témáját adó rész a beszélgetés elején találják:

