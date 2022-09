Anyaország :: 2022. szeptember 30. 22:11 ::

"Engedetlen" tanárokat rúgtak ki a budapesti Kölcseyből - több száz diák tüntetett értük

Rendkívüli felmondással több tanárnak is megszüntették a munkaviszonyát a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumban.

– Éppen kezdődött az órám, amikor felhívott az igazgató, hogy menjek le az irodájába. Ott volt a tankerület igazgatóhelyettese és még két személy. Azt mondták, nekik csak annyi a dolguk, hogy átadjanak egy levelet, nem kommentálhatják – mondta el Palya Tamás, a gimnázium tanára a 444.hu-nak. Arra hivatkoztak, hogy a korábbi figyelmeztetés ellenére többször részt vett polgári engedetlenségben. – Azt mondtam nekik, én nyugodt szívvel nézek a tükörbe, remélem, önök is. Semmit sem válaszoltak – idézte fel a kirúgott tanár a kirúgása pillanatait, aki hétfőtől nem is tarthatja meg az óráit.

A Tanítanék Mozgalomból ismert Törley Katalin franciatanár is valószínűleg a kirúgottak között volt, de amikor őt hívták be az igazgatói irodába, éppen nem volt bent az épületben. Ő négy kollégájáról tud, akik megkapták már a felmondásukat.

A Klebelsberg Központ a kirúgásokra a 444.hu-nak. Íme:

A Belügyminisztérium kezdetektől fogva nyilvánvalóvá tette, hogy miközben minden munkavállalónak joga van a jogszerű sztrájkban való részvételhez, a törvénytelen munkabeszüntetés nem támogatható. Minden olyan munkavállaló, aki korábban törvénytelen munkabeszüntetésben vett részt, írásbeli figyelmeztetést kapott. Azok esetében, akik jogszerűtlen cselekedetüket ennek ellenére azóta többször megismételték, a munkáltató élt a rendkívüli felmentés jogával.

Péntek este az iskola előtt tüntettek

Legalább háromszáz diák gyűlt össze péntek este a 24.hu helyszíni tudósítója szerint a budapesti Kölcsey Gimnázium előtt, hogy szolidaritásukról biztosítsák az aznap kirúgott tanáraikat. Egy hatalmas „el a kezekkel a tanárainktól” transzparenst feszítettek ki az iskola kapuja előtt. Az iskola előtti utca megtelt tüntetőkkel, le is zárták a rendőrök a forgalom elől.

A hangulat sokáig békés volt, de amikor elkezdődtek a beszédek, dühösen skandálták, hogy “el a kezekkel a tanárainktól!”

Hétfőtől nem lesz kémiatanár a Kölcseyben,mert az egyetlen kémia szakos tanárt is elbocsátotta a Klebelsberg Központ.



Fotók: Adrián Zoltán / 24.hu

– Ha egy diáktársunk elmegy a McDonald'sba dolgozni, akkor másfélszer annyit keres, mint egy tanár – hozott egy szemléletes példát a tanárok anyagi megbecsültségére egy felszólaló végzős diák, aki feltette a kérdést, hogy “milyen ország az, ahol a sztrájkhoz engedélyt kell kérni?” A tanáraikat ugyanis azért rúgták ki, mert jogszerűen nem sztrájkolhattak, ezért a polgári engedetlenség eszközéhez kellett nyúlniuk.

Az egyik felszólaló diák megnevezte azt a tisztviselőt, aki a tankerület vezetőjeként felmentette a tanárokat. – Marosi Beatrix mondjon le! – skandálta a tömeg. A felszólaló szerda estére a Margit hídhoz hívta a diákságot, hogy ott folytassák a tüntetést. Foglaljuk el a hidat – szólított fel.

A tüntetésen ott volt a Tanítanék Mozgalomból ismertté vált Törley Katalin, aki franciát tanít a Kölcseyben. Elmondta, hogy a többi kirúgott tanárhoz hasonlóan őt is behívták az igazgatói irodába, de éppen nem volt az iskolában, így nem tudja, hogy őt is elbocsátották-e. Mindenesetre úgy készül, hogy hétfőn megtartja az óráit.



Törley Katalin

Közleményben indokolták a munkamegtagadást

A Kölcseyben egy nappal korábban polgári engedetlenségi mozgalom keretében több tanár megtagadta a munka felvételét.

Alulírottak, a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium tanárai, a mai napon, 2022. szeptember 29-én, sztrájk és polgári engedetlenség keretében nem vesszük fel a munkát, nem folytatunk oktatási, nevelési tevékenységet. A tiltakozó akcióban való részvételünkről önállóan, egyenként, jogtudatos állampolgárként döntöttünk. A sztrájkolók a szakszervezetek által szervezett sztrájk szabályai szerint, az engedetlenkedők annak tudatában, hogy tettükkel szabályt szegnek, s annak rájuk nézve hátrányos következményeit vállalják. Akciónk nem irányul kollégáink ellen, nem irányul az iskolánk vezetősége ellen, és főleg nem irányul tanítványaink ellen, sőt: továbbra is az ő érdekeiket szem előtt tartva cselekszünk, egy jobb, szabadabb oktatási rendszerért, emberi és szakmai méltóságunkért, a gyermekeink jövőjéért. Követeléseinkre mindeddig nem kaptunk érdemi választ, csak zsarolást, fenyegetést, megfélemlítést. Visszautasítjuk a hatalom gőgös, arrogáns magatartását, az oktatási rendszer problémáinak elhallgatását, az áldozathibáztató kommunikációt. A SZTRÁJK ALAPJOG! TANÁR NÉLKÜL NINCS OKTATÁS, OKTATÁS NÉLKÜL NINCS JÖVŐ!

– írták még a kirúgásuk előtt közleményükben a kölcseys tanárok.

Október 14-ére is országos sztrájkot jelentett be a PDSZ

Annak érdekében, hogy az oktatásban dolgozók hangot adhassanak jogos felháborodásuknak, 2022. október 14-re a folyamatba levő gördülő sztrájk részeként országos sztrájkot hirdettünk – írja a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) péntek esti közleményében, amelyet a Kölcsey Ferenc Gimnáziumból kirúgott tanárok ügyében adott ki.

Mint írják, megdöbbenve értesültek a Belső-Pesti Tankerületi Központ nyilvánvalóan jogsértő lépéséről. Tisztában vannak azzal, hogy a munkamegtagadást a munkáltató szankcionálhatja, azonban ennek arányosnak kell lenni az okozott kárral. Szerintük ez az intézkedés – a jogviszony azonnali megszüntetése – ennek a követelménynek nem felel meg. Az érintett tanárok egyébként polgári engedetlenségben vettek részt, az ebben résztvevő tanárok országszerte a sztrájktörvény kiüresítésével indokolják, hogy törvénytelen módon tiltakoznak.

A PDSZ október 5. után azért szervez országos sztrájkot október 14-re is, mert ezen a napon lesz 1 éve, hogy a PDSZ és Pedagógusok Szakszervezete megfogalmazta sztrájkköveteléseit, melyet másnap eljuttattak a miniszterelnöknek.

– Egy éve alázza a kormány az óvodák, iskolák, kollégiumok, szakszolgálatok munkavállalóit azzal, hogy semmibe veszi a követeléseket és most már tárgyalóasztalhoz sem ül le, és már törvény is rendelkezik arról, hogy az állam akadályozza a pedagógusokat a nyomásgyakorlás végső eszközének – a sztrájknak – gyakorlásában – szögezik le a nyilatkozatban, majd hozzáteszik, a kormánynak ez a magatartása sodorta bele a most eltávolított kollégákat is a polgári engedetlenségbe.

A Magyar Hang által megkeresett egyik kölcseys tanár, a Tanítanék Mozgalomból ismert Törley Katalin elmondta, biztosan munkaügyi bíróságra mennek majd, ám azt még nem tisztázták, hogy külön-külön vagy pertársaság formájában teszik meg. A Társaság A Szabadságjogokért ugyanakkor már felajánlotta a jogi képviseletet az érintett pedagógusoknak.

(24 - Magyar Hang nyomán)