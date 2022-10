Anyaország :: 2022. október 2. 10:47 ::

Újhelyi hosszú vajúdása után EP-képviselő nélkül maradt az agonizáló MSZP

– Valami összeragaszthatatlanul eltört. Próbáltam fakírként létezni a szilánkokon, de egyszerűen nem megy tovább. Tízezerhatszáz-huszonhárom nap után elbúcsúzom a Magyar Szocialista Párttól – jelentette be közösségi oldalán Ujhelyi István, aki a szocialista párt egyetlen EP-képviselője volt. Ujhelyi pár hónapja jelezte, szeretne elindulni az MSZP társelnöki posztjáért az októberi tisztújításon, ám ettől végül visszakozott arra hivatkozva: „politikai közösségünk jelentős személyiségei viszont befeszültek, többszöri konzultációk és egyeztetések után is egyértelművé tették számomra, hogy nem velem képzelik el a Párt vezetését”.

Ujhelyi hosszú posztban búcsúzott pártjától. Döntését többek közt azzal indokolta, nem a tagságtól és a szavazóktól köszön el, „hanem a mai MSZP mechanizmusaitól, szemellenzős jövőtlenségétől”. Leszögezte, a lelkiismerete tiszta, mert rajta nem múlt a változtatás. – Nem egy alkalommal próbáltam felrázni a pártközösségünket az elmúlt években, a legutóbbi sokkoló mértékű választási vereség után már kíméletlen őszinteséggel vázoltam saját állapotunkat és vállaltam fel a Horn Gyula cölöpjeire építkező újjászületés rizikós, de – ma is állítom – egyetlen esélyt jelentő munkáját. Hibáztam, amikor nyers őszinteséggel tartottam tükröt magunknak? Lehet. De nem a társadalmi munkás híveinket vagy a tagságot bántottam vele, hanem a hivatásos vezetőink érdekeit – állította hozzátéve, „maradék közösségük csendes szétporladásától való féltés vezérelte javaslatait”. – De végül be kellett lássam és el kellett fogadjam: sokadjára sem tudtam vele áttörni a belső megkövesedés falát. Helyette kivívtam vele néhányak intrikus haragját, ami szép lassan elfojtotta körülöttem a tiszta levegőt. Tudom, hogy sokan – például sikeres önkormányzati vezetőink - éreznek hasonlóképpen – állította.

Ugyanakkor leszögezte, nem kívánja feladni a harcot. – A NER sem örök életű, nem marad végleg a nemzet nyakán élősködve. Folytatom az Európai Parlamentben megkezdett – és rangos intézmények által díjakkal elismert – munkámat, folytatom a magyar szociáldemokrata választók közösségének és érdekeinek kérlelhetetlen képviseletét, de immár szocialista párttagság nélkül – fejtette ki ezzel egyértelművé téve, hogy mandátumát nem kívánja visszaadni. Tudja, hogy mostani döntése azt is jelentheti, a következő európai parlamenti ciklusban már nem kap lehetőséget erre a szolgálatra, de addig is mindenki számíthat a munkájára. Ezen felül tovább építi az Esély Magyar Szociáldemokrata Közösség civil hálózatát is. – Családomként szeretett közösségemmel a szakítás fájdalmas, mégis meg kell tennem. Tüskéket nem hagyok, új sebeket nem nyitok, vissza nem lövök, egyszerűen lezárom ezt az időszakot. A viszontlátásra, tagtársaim! – zárta sorait.

Kormányzati pozíciók után lett brüsszelita

A 47 éves, ötgyermekes politikus az MSZP.hu szerint 1993-tól az MSZP tagja. 1999-től a Fiatal Baloldal országos alelnöke, 2002-2004 között elnöke volt. 2000-től az MSZP Országos Elnökségének tagja. 2004 és 2010 között, majd 2014 és 2017 között a párt alelnöke volt.

1996–2002 között Szeged önkormányzati képviselője volt, 2002-től országgyűlési képviselő (2002-ben és 2006-ban Szegedről egyéniben, 2010-ben országos listáról jutott be), 2010–2014 között az Országgyűlés alelnöke volt. 2014-től az MSZP Európai Parlamenti képviselője.

Kormányzati tisztségeket is viselt az MSZP-kormányzás idején: 2002-2004 között miniszterelnöki főtanácsadó, 2004–2006 között kormánymegbízott, 2006-2008 között az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára, 2009-2010-ben a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára volt.

(Magyar Hang - Telex)