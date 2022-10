Anyaország :: 2022. október 10. 16:54 ::

Elzárják a meleg vizet a BGE mosdóiban

A Budapesti Gazdasági Egyetem épületeiben az irodákat és a tantermeket 18-20 fok közé fűtik majd fel, míg a közlekedőkben, a mellékhelyiségekben és az összes többi helyiségben 18 fok lesz. A sportolásra használt termek hőmérsékletét szintén 18 fokra állítják majd be, erről tájékoztatták a hallgatókat Neptun-üzenetben hétfőn reggel.

Az Eduline értesülései szerint mivel a BGE levelezős hallgatóinak egy része még mindig online tanul, az emiatt nem használt tantermekben, munkaidőn kívül pedig az összes oktatási épületben 15 fok lesz, ezt a hőmérsékletet azonban az oktatás és a munkaidő kezdetére 18-20 fok közé emelni.

A Neptun-üzenetből az is kiderül, hogy az egyetem mosdóiban elzárják a meleg vizet. Egész konkrétan azt írták, a WC, mosdó helyiségekben a használati melegvíz („HMV”) szolgáltatás megszűnik.

A tornatermek, sportlétesítmények zuhanyzóiban 38 fokra állítják be a meleg vizet.

Hozzátették, a helyiségek napi szellőztetése során törekedni kell a hőmegtakarításra, ezért javasolt az egyszeri, rövid időtartamú, teljes helyiséget átöblítő szellőztetés. Azt is írták, a kollégiumokban mindössze annyi korlátozás lesz, hogy az ottani zuhanyzókban is 38 fokra állítják be a meleg vizet.

