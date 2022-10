Anyaország :: 2022. október 17. 21:30 ::

Bejelentette a kormány: amíg nincs uniós forrás, nem lesz napelempályázat sem

A kormány elhalaszthatja a lakossági napelemes pályázatok második szakaszát – derült ki a Technológiai és Ipari minisztérium (TIM) hétfői közleményéből.



Fotó: Pentele Solar

A minisztérium közleménye szerint a rezsicsökkentés megvédését szolgálja a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve keretében meghirdetett lakossági napelemes pályázat is, amely segítségével a háztartások környezetszennyező fűtési rendszereiket megújuló energiaforráson alapuló, korszerű és környezetkímélő megoldásokkal válthatják ki.

A közlemény szerint a pályázatra több mint 43 ezer támogatási kérelem érkezett, közülük eddig már több mint 25 ezer pályázó rendelkezik támogatói okirattal, és az eddig megítélt támogatások összege meghaladja a 90 milliárd forintot.

Ebből a pályázatból ősszel indult volna egy második kör is. Ám a minisztérium közleményéből most kiderült, hogy mivel a kormány a hazai költségvetés terhére teljes mértékben előfinanszírozza a szükséges forrásokat a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervről szóló bizottsági megállapodásig, így a pályázat második szakaszáról az uniós támogatásokról szóló hivatalos megállapodást követően születik végleges döntés.

A minisztérium a közleményében emlékeztetett a múlt héten a Kormányinfón történt bejelentésre is. Ennek értelmében a napelemes rendszerek gyors ütemű terjedésével a villamosenergia-hálózat fejlesztése is szükségessé vált. Ezért a kormány ideiglenesen felfüggeszti a betáplálási lehetőséget az újonnan csatlakozó lakossági napelemes rendszerek esetében. Ennek értelmében a kormány a szaldóelszámolást is felszámolta, mert a jelenlegi rendszer nem képes befogadni több napelemmel termelt áramot.

A minisztérium ígéretet tett a közleményében, hogy minden korábbinál nagyobb villamosenergiahálózat-fejlesztés kezdődött a megfelelő kapacitás biztosítása érdekében, illetve hogy a kormány jelentősen gyorsítja és egyszerűsíti az eljárást a még könnyebb napelem-telepítés érdekében.

