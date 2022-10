Anyaország :: 2022. október 23. 08:53 ::

Dróncsapás: másfél óra alatt harminc szabálytalanul közlekedőt bírságoltak meg egyetlen kereszteződésben

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztálya 2022. október 18-án délelőtt egy forgalmas belvárosi csomópontban ellenőrizte a szabályok betartását. A Bajcsy Zsilinszky út – Andrássy út kereszteződésében kamerás drón segítségével figyelték a szabálysértőket, akiket motoros és gépkocsizó járőrök emeltek ki a forgalomból. Másfél óra alatt harminc intézkedésre volt szükség: tizennégyen azért kaptak helyszíni bírságot kapott, mert az útburkolati jelet figyelmen kívül hagyva kanyarodtak az egyenesen haladó sávból, két ember ellen pedig szabálysértési feljelentést tettek. Tizenketten a buszsáv szabálytalan használata miatt részesültek helyszíni bírságban, egy járművezető közigazgatási bírságot kapott, mert a tilos jelzésen hajtott át, egy embert pedig engedély nélküli vezetés miatt előállítottak - írja honlapján a rendőrség.

A fővárosi rendőrök nem először használtak drónt közlekedésrendészeti ellenőrzésre. Ilyenkor leginkább az olyan balesetveszélyes magtartásokra koncentrálnak, mint a tilos jelzésen áthaladás, a kanyarodási és elsőbbségi szabályok megszegése, a kötelező haladási irány be nem tartása, a záróvonal átlépése, a buszsáv jogosulatlan igénybevétele vagy a vezetés közben kézben tartott mobiltelefon használata, de a levegőből az is jól látszik, ha valaki nem kapcsolja be a biztonsági övet.​