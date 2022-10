Anyaország :: 2022. október 25. 06:58 ::

Rájött a Michelin Guide, hogy Budapesten kívül is léteznek éttermek

Idén először Magyarország egészéről jelentet meg étteremlistát (National Selection of Hungary) a Michelin Guide francia étteremkalauz, amely eddig Magyarországon csak a budapesti éttermekről közölt minősítést.

A fővárosi éttermeken túl már a vidékieket is minősítő, világhírű kiadvány rövid távon is hozzájárulhat a vendéglátóhelyek forgalomnövekedéséhez, hosszabb távon pedig növelheti a szektor versenyképességét. A válogatás mindazonáltal ráirányíthatja a figyelmet a vidéki térségekre is, ezáltal Magyarország gasztronómiai és turisztikai sokszínűségére - hangsúlyozta az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

Mint az MTÜ felidézte, a francia étteremkalauz több mint százéves múltra tekint vissza, fennállása óta világszerte több mint 40 országban, mintegy 30 ezer létesítményt értékelt, a kiemelkedő minőséget helyezve előtérbe. Ennek is köszönhető, hogy a mai napig a Michelin Guide számít a legrangosabb gasztronómiai kalauznak - emelték ki.

A közlemény emlékeztet arra is, hogy a kiadvány inspektorainak kiléte ismeretlen, és az elmúlt egy évben több alkalommal visszatérve az országba keresték a legjobb vendéglátóhelyeket, a nagy hagyományokra visszatekintő, egységes módszertan szerint.

Az MTÜ várakozásai szerint a Michelin Guide magyarországi kiadása jól érzékelteti majd, hogy milyen változáson ment keresztül az elmúlt 10-15 évben a magyar gasztronómia.

"A sikeres hazai és külföldi szereplések, a minőségi magyar alapanyagok mind hozzájárultak ahhoz, hogy most a vidéki Magyarország is felkerülhet a gasztronómia világtérképére. Az elismerés egy hangsúlyos visszaigazolás arra, hogy a hazai vendéglátás valamennyi szintje és üzlettípusa nemzetközi szinten is folyamatos fejlődést mutat" - fogalmaz a turisztikai ügynökség közleménye.

A magyarországi Michelin Guide 2022-as kiadványában ajánlott éttermeket, azon belül pedig a Michelin Csillag vagy BIB Gourmand elismeréseket november 3-án hozzák nyilvánosságra.

(MTI)