Elszálltak a takarmányárak: közeleg a 150 forintos tojás

A 100 forintos tojás még csak a kezdet, jövő hónapban már 150 forintot is fizethetünk érte – árulták el a Forbes.hu által megkérdezett tojástermelők. A háború, az aszály és a forintgyengülés együttes hatása miatt manapság már heti 20 forintokkal emelkedik az ár és csak egy dolog állhat a további tojásinfláció útjába: a fogyasztók.



Kép: Tengyart / Unsplash

Brutális mértékben nőttek az élelmiszerárak az utóbbi hónapokban, nemrég írt a lap is arról, hogy mely élelmiszerek voltak az inflációs slágertermékek mostanában:

szeptemberben leginkább a kenyér (augusztusi) árán borzadtunk el, miután a 18 százalékos európai átlaghoz képest nálunk 66 százalékkal szálltak el az árak éves összevetésben,

míg októberben már a tojás árán dühöngtünk: akkor derült ki, hogy szeptemberben 53,7 százalékkal drágultak egy év alatt.

Ezzel egyébként EU-szinten is másodikok vagyunk az Eurostat adatai alapján,

a havi drágulási ütemben pedig Európa-bajnokok lettünk: 9,8 százalékkal emelkedtek a tojásárak itthon augusztusról szeptemberre,

miközben ez az érték még éves összehasonlításban is combosnak számítana.

Egy hét alatt 16 forintos drágulás

Csúnyán megszaladt a tojás ára Magyarországon, írta tavaly ilyenkor az Agrarszektor.hu, a számok azonban ma már sokkolóan nosztalgikusan hatnak, a cikk jellemzően 35 és 50 forint közötti árakról számolt be. A Központi Statisztikai Hivatal szerint:

tavaly szeptemberben 46,2 forintba került átlagosan a 10-es kiszerelésű tojás darabja

idén szeptemberben pedig már 72,3 forint volt az átlagár

És itt még nincs vége: az október 10-16-i héten már 108 forintba került az M-es méretű tojás darabja az Agrárközgazdasági Intézet Piaci Árinformációs Rendszere szerint. Egy hét alatt 16 forinttal ment feljebb az átlagár.



Az M-es méretű, 10 darabos kiszerelésű tojás darabára forintban (forrás: Agrárközgazdasági Intézet)

Jelenleg 100-120 forint körül lehet a tojás átlagos fogyasztói ára, 90 forint alatt már sehol sem lehet találni – mondta el a Forbes.hu-nak Németh Zoltán, a tojástermelő Capriovus Kft. ügyvezető igazgatója. Németh tapasztalata szerint hetente 10-20-30 forintokkal emelkednek az árak. „Egy héttel ezelőtt még 100 forintos átlagárat mondtam volna.”

Minden összejött

Tulajdonképpen nincs olyan aktuális gazdasági folyamat, ami ne járult volna a tojás drágulásához:

háború, energiaválság, aszály, forintgyengülés

– foglalhatjuk össze röviden az okokat.

A háború hatása a külkereskedelmen keresztül gyűrűzött be. Németh szerint Magyarország csak 50-60 százalékban tudja saját forrásból fedezni a tojásfogyasztását, így importra szorul. Ezt eddig főképp Lengyelországból szereztük be, az orosz-ukrán háború kitörésével ugyanakkor fordult a kocka. Kiderült, hogy a lengyelek meg az ukrán exportra támaszkodtak erősen, ez a csatorna ugyanakkor elapadt tavasszal. Északi barátaink így szállítókból beszerzők lettek és már ők szerettek volna magyar tojást vásárolni. Ez iszonyatosan megemelte a hazai keresletet, ami az árakat is magával húzta.

Elszálltak a takarmányárak

Nem csak itt kellett rádöbbenni, hogy Ukrajna Európa éléskamrája, árulta el Németh Zoltán. „Elképesztő módon elszálltak a takarmányárak. Korábban rengeteg kukorica és búza jött be Ukrajnából az EU területére, ezen az útvonalon most akadozik vagy megszűnt a szállítás.”

Egy másik tojástermelő vállalkozás tulajdonos-ügyvezetője szerint ebben az is szerepet játszik, hogy a piacon mindenki érzékenyen reagál a háborúval kapcsolatos hírekre. „A rossz hírek hallatán már zárják is be a termelők a raktár ajtaját, hogy elkezdjenek takarmányt felhalmozni. Ez is hiányt kelt és felhajtja az árakat.”

Ezt a szerencsétlen helyzetet még külön súlyosbította az aszály is. Németh Zoltán szerint

békeidőben nem lenne szükségünk kukoricaimportra, most már azonban igen, mivel a nyári aszály elsősorban a kukorica-, másodsorban pedig a gabonatermést tizedelte meg.

A forintgyengülés az importált alapanyagok árát és a külföldről behozott tojások bekerülési értékét emeli meg jelentősen. Nem beszélve az energiaárakról, amik szintén elszálltak az utóbbi időben.

100 forint: ez még a paradicsomi állapot

A másik megkérdezett tojástermelő szerint ugyanakkor energiafronton majd néhány hónap múlva jön a feketeleves, ugyanis a legtöbb termelőnek január 1-jén jár le a tavaly megkötött szerződése. „Addig tart ez a paradicsomi állapot. Most 40 forintért kapunk egy kilowatt áramot, jelenleg pedig nem akarnak 280-290 forint alatt szerződést kötni a szolgáltatók.” Szerinte ez azért is meglepő, mert Ausztriában ehhez képest 120 forintért szerződtek le a tojástermelők.

A lap forrása ugyanakkor a kereskedelmi árrésekben látja a legnagyobb problémát.

Indokolatlanul magas árrésekkel dolgoznak a kereskedők.

Tapasztalata szerint a termelői árak 55-60 forint körül mozognak, erre teszik rá a 40 forintos haszonkulcsot a kiskereskedelmi szereplők és így jön ki a 100 forint körüli fogyasztói ár. „Régen is így volt, csak akkor még alacsonyabbak voltak a termelői árak is. Még ha a fogyasztók ezt nem is érzékelték, attól még az ágazat nem igazán keresett sokat az elmúlt években.”

Mindjárt itt a 150 forintos tojás

Meddig emelkedhetnek még a tojásárak? A Baromfi Termék Tanács szerint a jelenlegi körülmények között

150 forintnál alakulhatna ki az új egyensúly. Németh Zoltán reálisnak tartja, hogy már a jövő hónapban ennyibe kerüljön egy darab tojás,

de persze nagy a bizonytalanság, a háború és a forintárfolyam további alakulásától függ minden.

A másik megkérdezett tojástermelő ugyanakkor úgy gondolja, hogy már nagyon közel járunk a lélektani határokhoz. „Az meg fogja állítani a piacot, ha a 150 forintos tojás láttán már nem fognak bundás kenyeret vagy rántottát enni az emberek.”

Németh Zoltán szerint is jó esély van arra, hogy a jelenlegi mértékű áremelkedést már nem fogják tudni kigazdálkodni a háztartások. De még a mostani infláció mellett is a tojás az egyik legolcsóbb élelmiszer a fehérjeforrások között, ha a tápértékét is figyelembe vesszük, hívta fel rá a figyelmet. „Még mindig évtizedes lemaradásban vannak a tojásárak a reálistól.” A másik tojástermelő szerint ez már abból is látszik, hogy a 100 forintos tojás mellett is 1600 forint körül alakul a tojás kilójának ára (nagyjából 16 tojás ad ki egy kilót). „Hol kapunk mi három-négy ezer forint alatt egy kiló húst?”

Lesz esély még normális árra?

Tehát nem elég, hogy áttörtük a 100 forintos gátat az elmúlt hetekben, a piaci információk alapján már a 150 forintos határ is közel van. Van még visszaút a régi kerékvágásba?

„Az a tapasztalat a világban, hogy aminek felmegy az ára, az ritkán szokott utána korrigálni. Valamennyivel lejjebb mehet a tojás ára, de az eredeti szintre nem fog visszatérni” – vélte Németh Zoltán. A másik tojástermelő némileg optimistább volt, szerinte 50 forint körüli termelői árak már fenntartható működést biztosíthatnának a vállalkozásoknak, csak a kiskereskedelmi szektornak kellene lejjebb adnia a haszonkulcsból. „15-20 forintos kereskedői árrés mellett mindössze 65-70 forintért kaphatná meg a fogyasztó a tojást.”

Minden összeesküdött a tojás ellen: háború, energiaválság, forintgyengülés, az úgyis hozzájárul a tojásárak emelkedéséhez. Most úgy tűnik, hogy az áremelkedést leginkább csak a fogyasztók tudják megállítani azzal, ha ilyen árak mellett egyszerűen nem vásárolnak belőle. A piaci szereplők a drágulás fékeződésére számítanak, de az objektív tényezők (leginkább a korábbi kedvező energiaszerződések év végi kifutása) mind abba az irányba mutatnak, hogy az elszaladó költségek továbbra is az áremelkedés irányába fogják tolni a tojásbizniszt. A jövő nagy kérdése az, hogy az ellentétes irányú erőkre hogyan fognak reagálni a fogyasztók, a termelők és a kereskedők.