Maszatol a kormány a kisbenzinkutak ügyében

Kb. 1000 magyar vállalkozásként működő kisbenzinkút van hazánkban, akik a túlélésért küzdenek, miközben a Mol rekordnyereséget könyvelhetett el. Az eladott üzemanyagon ők ugyanis alig keresnek, de most már a szállítási költségeket is nekik kell viselniük, és a megemelkedett rezsiárakat is ki kell termelniük. Az államtitkári válasz pedig csúsztatás és maszatolás: "folyamatosak a kifizetések", holott vannak olyan benzinkutak, amelyek még mindig nem kapták meg a nekik ígért anyagi támogatást.

A Mi Hazánk a 100%-ban magyar kisvállalkozások mellett áll - írja Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese.