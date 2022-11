Anyaország, Koronavírus :: 2022. november 9. 11:23 ::

Mi Hazánk: méltatlan helyzetbe kerültek az oltatlan állami dolgozók

Dúró Dóra (Mi Hazánk) elmondta ma napirend előtt, hogy egy hatvan év feletti diabeteszes pedagógus két hónapig nem taníthatott, és nem kapott fizetést, mert nem olttatta be magát koronavírus ellen, felmentési kérelmét pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma kétszer is törvénytelenül utasította el.

Szerinte ez az ügy is rávilágít arra, milyen méltatlan helyzetbe kerültek az oltatlan állami dolgozók az elmúlt években Magyarországon. Jelezte, pártja petíciót indított és országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be annak érdekében, hogy kártalanítsák azokat, akik azért veszítették el munkájukat, mert nem olttatták be magukat.

Véleménye szerint nem igaz, hogy az oltások védenek a koronavírus elleni fertőzés továbbadásától.

Rétvári Bence államtitkár közölte, egy politikusnak nagyon vigyázni kell a szavaira, amikor járvány van, mert az általa elmondottak sokaknak meghatározzák a döntését. Emlékeztetett arra, hogy a baloldali politikusok egyike-másika elutasította a keleti vakcinákat.

A Mi Hazánk politikai számításból a teljes oltásellenesség mellett döntött - mondta, hozzátéve: ha a Mi Hazánk politikáját követte volna az ország, akkor tovább tartott volna a koronavírus-járvány, és vélhetően többen is haltak volna meg.

Közölte, a járványnak úgy sikerült véget vetni, hogy biztosították az oltásokat az embereknek.

(MTI)