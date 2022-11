Kisöpörte a webáruházából a Tesco az árstopos tojást, kurmpliból is csak egyféle elérhető a netes rendelésnél - szúrta ki a Pénzcentrum. Olvasójuk fotója alapján a boltjaikban pedig maximum 30 darab tojást lehet venni, de legfeljebb egy terméket. A többi áruházlánc is reagált az új árkorlátozásra.

Egyre több üzletlánc vezet be mennyiségi korlározást az árstopra reagálva: mint tegnap beszámoltak róla, a Lidl, a Tesco és a CBA is korlátozza az egyszerre megvehető tojás és burgonya mennyiségét. Most pedig egy, a hvg.hu-hoz eljuttatott fotó alapján kiderült , hogy az Aldi is lépett: