Anyaország :: 2022. november 11. 13:39 ::

Mennyiségi korlátozással reagált a tojás- és burgonyaárstopra a Spar és a CBA-k egy része

Csak két nap telt el azóta, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette: csütörtöktől két újabb termékkel, a tojással és az étkezési burgonyával bővül a hatósági áras áruk köre, de már most vannak üzletek, ahol elkezdtek mennyiségi korlátozást bevezetni például a tojásra – írja a Telex.

Az alábbi fotó a hatósági áras tojás mennyiségi korlátozásáról (egyszerre harminc darab) egy, a CBA-hoz tartozó, prémium brandnek szánt Príma-üzletben készült, és a Diétás Magyar Múzsán tették közzé a Facebookon:

Megkeresésünkre a CBA kommunikációs igazgatója, Fodor Attila azt mondta, hogy a mennyiségi korlátozás üzletenként nem egységes, mivel franchise-rendszerben üzemelnek, és az ilyen döntések meghozatala egyéni szinten történik az éppen aktuális helyzet mérlegelése után.

Több üzletláncot, így a Lidlt, az Aldit, a Tescót, az Auchant, a Pennyt és a Spart is megkerestek pénteken, hogy vezetnek-e be mennyisége korlátozást. a Spartól érkezett: azt írták, még vizsgálják a kérdést.

Akárcsak a Sparnál, úgy egyelőre a Tescónál sem tapasztaltak kiemelkedően megugró keresletet a friss tojás vagy az étkezési burgonya esetében csütörtökön, ám a Spartól eltérően ők már döntöttek a korlátozásról. Eszerint november 10. csütörtöktől az alábbiak szerint lehet vásárolni az új hatósági áras termékeket a Tescóban minden alkalommal, amikor ott vásárol valaki:

Lédig étkezési burgonya bármilyen összetételben, több fajta együtt vásárlása esetén is: 2 kg háztartásonként

Csomagolt étkezési burgonya esetén, függetlenül attól, hogy milyen kiszerelésű a burgonya: 1 csomag háztartásonként. Ez azt is jelenti, hogy lehet venni 1 csomag 3 kg-os burgonyát is vagy akár 1 csomag 5 kg-os burgonyát is

Friss tojás esetén: háztartásonként 1 doboz, bármely kiszerelésből. Azaz 1 doboz 10 db-os vagy 1 tálca 30 darabos is vásárolható, a lényeg, hogy csak egy doboz lehet. (Mégis hogy ellenőrzik a háztartásonkénti vásárlást? – a szerk.)

A CBA kommunikációs igazgatója azt mondta, náluk azért merült fel a korlátozás, mert amióta az árstopos termékek megjelentek, azt vették észre hogy „vélhetően továbbértékesítési szándékkal vagy akár vendéglátóhelyeket is üzemeltető vállalkozások is megjelentek, és elkezdték ezeket a hatósági áras termékeket nagy mennyiségben felvásárolni. Nekünk az alapvető célkitűzésünk a lakosság folyamatos ellátása, ezért úgy gondoltuk, hogyha ez továbbra is fennáll, akkor a lakosság ellátásában lehetnek zavarok. Úgyhogy itt a tojás vonatkozásában is ugyanez a helyzet áll elő: szeretnénk azt, hogy folyamatosan ott legyen a termék, ehhez helyenként szükség lehet óvintézkedésekre” – mondta a Telexnek.

A kormány döntése érdekében a boltoknak csütörtöktől (de legkésőbb november 14. után) a szeptember 30-i bruttó kiskereskedelmi áron kell adniuk a tojást és az étkezési burgonyát. Mindkét termék jelentősen drágult az utóbbi hónapokban, a tojás ára 87,9 százalékkal nőtt egy év alatt. A várakozások szerint az árstop a tojásnál 25 százalékkal, a burgonyánál 10 százalékkal csökkenti az árat, és várhatóan 0,1-0,2 százalékkal csökkenti az inflációt.