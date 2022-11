Anyaország :: 2022. november 29. 13:20 ::

Jövőre még a román minimálbér is elhúzhat a magyar mellett

Múlt heti találkozójukon a munkaadók és a munkavállalók abban állapodtak meg, hogy a minimálbér emelésénél a jövő évre várt infláció lesz a kiindulási pont. Ez alapján 11,5-17 százalék közötti mértékben emelkedhet a legkisebb bér idehaza, bár a pontos mérték még feltehetően függ a kormányzattól is. Az Mfor az optimistább forgatókönyvvel számolva, azaz 17 százalékos emelést feltételezve nézte meg, hogy régiós összehasonlításban hogyan állna jövőre a magyar minimálbér.



Megállapítják, hogy ekkora emelés mellett Románia is elhúzhat mellettünk, és megkezdheti a lendületes felzárkózást a három visegrádi országhoz.

Az országok illetékeseinek döntései alapján jövőre bruttóban:

Lengyelországban 641 euróról 768 euróra emelkedik majd a minimálbér,

Szlovákiában 540 euróról 700 euróra,

Csehországban 654 euróról 679 euróra,

Romániában 503 euróról 609 euróra,

Magyarországon pedig 17 százalékos emelést feltételezve 573 euróra.

Arra is kitérnek, hogy nettóban még inkább leszakad a mezőnytől a magyar minimálbér, mert míg

a magyar dolgozó a bruttó bér 66,5 százalékát viheti haza nettóként (az adóterhelés 33,5 százalékos), ezzel szemben

a cseheknél annak 89 százalékát (vagyis 11 százalékos az elvonás mértéke),

a lengyeleknél a bruttó 76,52 százaléka kerül a pénztárcába (az elvonás mértéke 23,48 százalékos),

a szlovákok a 81,37 százalékát kapják meg (az elvonás 18,63 százalékos),

a románok pedig nálunk is előnytelenebb helyzetben vannak, hiszen az érintett dolgozók a bruttónak a 61,13 százalékához jutnak hozzá (az elvonás mértéke 38,87 százalékos).

Az alapján azt hihetnénk, hogy a román minimálbérhez képest nettóban mégsem kerül hátrányba a magyar legkisebb bér. Csakhogy hiába nagyobb a román minimálbér adóterhelése a hazainál, nettóban mégsem szenvednek hátrányt emiatt a következő évtől kezdve. A román minimálbért ugyanis 2550 lejről emelik 3000 lejre, de úgy, hogy ebből 200 lej adómentes lesz. Ez pedig pont elegendő a román fizetés magyarral szembeni előnyéhez.

Forintban kifejezve is megmutatták, hogyan néznek ki a bérek a következő évtől kezdve (aktuális árfolyamon számolva, változatlan munkavállalói adózást és 17 százalékos magyar emelést feltételezve):

a legtöbbet a csehek vihetik haza, 247 005 forintot,

őket a lengyelek követik 240 043 forinttal,

majd a szlovákok 232 731 forintos minimálbérrel,

a románok nettója 158 421 forint lesz,

míg a hazai nettó minimálbér 155 610 forint lehet.

Jól látható tehát, hogy hiába nőttek a minimálbérek lendületesen az elmúlt években, a környező országok sem feltétlenül emeltek ennél kisebb mértékben. Ennek pedig egyenes következménye az lett, hogy a felzárkózás helyett a magyar minimálbér most már a leszakadás útjára lépett, és immár a sokkal nagyobb hátrányból indult románok is megelőzik Magyarországot. Persze lehetne azzal példálózni, hogy nem mindegy, milyen az egyes országok árszínvonala. Tekintve azonban, hogy az infláció toronymagasan Magyarországon a legmagasabb, hazánkhoz hasonlóan hiába szomszédos Lengyelország, Románia és Szlovákia is a háborúval sújtott Ukrajnával, ott kevésbé szálltak el az árak. Mindez pedig az egykulcsos szja egyfajta kritikájaként is felfogható, hiszen a legalacsonyabb fizetéseket más régiós országok jellemzően jóval kisebb mértékben sarcolják. Ez alól ugyan kivétel a román kormány, ám jövőre a fizetés egy részét ott is adómentessé teszik, a jelenlegi gazdasági helyzetben ezzel segítve a legalacsonyabb bérből élők helyzetét, írja a lap.