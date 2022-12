Anyaország :: 2022. december 2. 08:56 ::

Nem volt kedve zsidókat szállítani egy taxisnak Budapesten, néhány méter után kirakta őket

A 24.hu olvasója izraeli ismerőseivel várta a megrendelt Bolt-taxit a VII. kerületi Madách Imre út 2-6. előtt még október 2-án délután 2 óra körül. A sofőr időben meg is érkezett, a három utas pedig beült az autóba. A taxis viszont, ahelyett, hogy elindult volna, azt mondta az egymással héberül beszélő utasoknak:

Szálljanak ki!



Fotó: Varga Jennifer / 24

A két izraeli zavartan nézett egymásra, a társaság magyar tagja pedig először azt hitte, hogy rosszul hall. Aztán amikor eszmélt, megkérdezte a sofőrt, hogy gondolja ezt.

„Nem viszem magukat sehová” – vágta rá a Bolt-sofőr, és azt mondta, nem tartozik magyarázattal. Később azért hozzátette, hogy „mert nincs kedvem”.

Néhány métert gurult az autóval, majd lehúzódott a járda mellé, és ismét megparancsolta az utasoknak, hogy szálljanak ki. Nem volt más választásuk, így tettek. Mivel az autó elhaladt a Madách Imre út 2-6. szám elől a Madách Imre út 8-ig, vagyis a szomszédos háztömbig, felszámoltak nekik 510 forint fuvardíjat.



A telefon hamarosan le fog merülni

– Izraeli utastársaim egy 86 éves apa és az 50 éves lánya voltak, egy nyugdíjas építész és egy lakberendező. Még véletlenül se kelthettük azt a benyomást, hogy garázdák lennénk, akiket még elindulás előtt ki kell parancsolni a kocsiból – idézte fel az olvasó, aki megírta a történteket a Boltnak. A cég az első körben azt válaszolta, hogy elhatárolódnak a történtektől, és elindították az ügy kivizsgálását. Később arról tájékoztatták, hogy kivizsgálták az esetet, és megtették a szükséges lépéseket, de az adatvédelmi törvény miatt nem áll módjukban további részleteket megosztani.

Az olvasó elképedt ettől a választól, mivel a sofőr adatait, a pontos helyszínt és időpontot éppen ő bocsájtotta a Bolt rendelkezésére a panasz benyújtásakor, és értelemszerűen nem további személyes adatokra volt kíváncsi.

– Érintettként az eljárás érdekelt, a korrekt kivizsgálás eredménye és legfőképpen annak következménye. Úgy érzem, hogy csak jól csengő szlogeneket közöltek velem, hangsúlyozták, mennyire elhatárolódnak a rasszizmustól, az antiszemita megnyilvánulásoktól, majd egyszerűen leráztak egy ködös mondattal, egy értelmezhetetlen titkosítással. Mintha valóban semmi közöm nem lenne az esethez, ami velem történt. Soha nem fogom megtudni, mit léptek, léptek-e egyáltalán valamit – mondta az olvasó.

A 24 is tett egy kísérletet a 45 ország több mint 500 városában jelen lévő cégnél, hátha legalább azt elárulják, hogy a vélelmezhetően antiszemita vagy idegengyűlölő sofőr továbbra is szállíthat-e utasokat a Bolt égisze alatt, de lényegében ők is ugyanazt a választ kapták, mint az olvasójuk. Kifejezték sajnálatukat, majd rátértek arra, hogy a Bolt mélyen elítéli az antiszemitizmus, a rasszizmus, valamint a gyűlöletbeszéd mindennemű formáját, a szóban forgó sofőr viselkedésétől pedig teljes egészében elhatárolódnak.

Írtak arról is, hogy a sofőrök nem a Bolt alkalmazásában állnak, hanem független partnerek, akik szolgáltatásukhoz az ő platformjukat használják. „Mindazonáltal rendszeresen kommunikálunk velük, és folyamatosan ellenőrizzük az utasok visszajelzéseit annak érdekében, hogy az utasok a legjobb szolgáltatást kapják” – tették hozzá. Ezután azonban az adatvédelmi törvényre hivatkozva nem adtak további tájékoztatást.

Kérdezték a céget, hogy a jogszabály mely pontjára hivatkozva nem kaphatnak ők és a panaszt tevő sem – anonim – információt a sofőrrel szembeni vizsgálat konkrét eredményéről és annak következményéről, de hiába.

Az adatvédelmi törvények megsértésének és az igazságszolgáltatás akadályozásának elkerülése érdekében nem tartjuk helyénvalónak további nyilatkozatok kiadását – írták levelükben. Ami azért is érdekes, mert a közlekedési társaságok jellemzően hírt adnak arról, hogy ha valamilyen bizonyított, megbotránkoztató eset miatt elbocsátják dolgozójukat – elégedetlenkedik a liberális lap.