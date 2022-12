Anyaország, Politikusbűnözés :: 2022. december 4. 11:42 ::

Felbomlott a szivárványkoalíció a DK fővárosában - feloszlatást terjeszt elő a Mi Hazánk

Felbomlott az elvtelenül egyesült szivárványkoalíció az ország ötödik legnagyobb önkormányzatában, a legnépesebb kerületben, Újbudán, ami polgármesteri szempontból a DK legnagyobb szerzeménye, illetve kifizetőhelynek használták, azonban miután összevesztek a koncon, a működésképtelenné vált önkormányzat feloszlatását terjeszti elő a Mi Hazánk képviselője a testületben – jelentette be Novák Előd országgyűlési és Szecsődi Patrik önkormányzati képviselő.



Új választás kiírásával teremtene tiszta viszonyokat a Mi Hazánk helyi önkormányzati és országgyűlési képviselője, december 15-én szavazhat róla a testület

Először, múlt hónapban a Jobbikot dobták ki a szivárványkoalícióból, miután felmérték, hogy a következő ciklusban már úgysem lesz Jobbik, most pedig már nincs szükség rá, minek fizessék hát bizottsági elnökként? Leváltották, a viszony elmérgesedett, sőt kiszélesedett a front. László Imre DK-s polgármester ugyanis ezután bejelentette, hogy a következő ciklusban is szeretne polgármester lenni (pedig a Momentum nyerte az országgyűlési előválasztást mindkét újbudai körzetben, ezért már dörzsölték tenyerüket). A DK-s polgármester kabinetvezetőnek, illetve kabinetvezető-helyettesnek két bukott politikusbűnözőt, Molnár Gyulát és Lakos Imrét kérte fel, azonban a koalíciós társak megzsarolták: ha kitart jelölésük mellett, akkor nem biztosítják a többséget a működéshez. Az ultimátumot a Momentum, az MSZP, a Párbeszéd és az LMP képviselői írták alá (a kusza viszonyokra jellemző, hogy az egyik MSZP-s képviselő nem, ugyanakkor egy DK-s is szembefordult).

Novák Előd volt újbudai önkormányzati, ma országgyűlési képviselő rávilágított: álságos a Momentum tiltakozása, mert néhány hónapja a párt is megszavazta például, hogy a legfontosabb, vagyonkezelő bizottság tagjainak számának növelésével biztosítsanak helyett ott az egyébként nem is önkormányzati képviselő Lakos Imrének.

A politikusbűnöző Lakos Imre a ciklus elején polgármesteri kabinetvezető lehetett, Novák Előd többszöri tiltakozása után végül leváltották. De nyolcmillió forintot kapott közpénzből másfél hónapos kabinetvezetői munkájáért a DK újbudai elnöke, Lakos Imre, az SZDSZ egykori fővárosi elnöke – ezért a titkosított költségvetési információért Novák Előd egy évig küzdött, végül közérdekű adatigénylés megtagadása miatti per kilátásba helyezésével sikerült meghátrálásra bírnia a DK polgármesterét. Mivel Lakos most lényegében ugyanarra a posztra kerülne vissza, Novák a nyolcmilliós végkielégítés visszafizetésére szólította fel.

Újbuda történetének legnagyobb korrupciós botrányában, az ún. Kopaszi-gate-ügyben letöltendő börtönbüntetésre ítélték az MSZP-s Molnár Gyulát másodfokon a még a XI. kerület polgármestereként elkövetett hivatali visszaélés miatt nyolc hónapra, míg a szintén politikusbűnöző, SZDSZ-es alpolgármesterét, Lakos Imrét hat hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték. A börtönbüntetés kihirdetésekor Szabó György, a Jobbik fővárosi képviselője még úgy fogalmazott, hogy a fővárosi Demszky-korszak egyik meghatározója alakja kerül börtönbe:

Azonban a politikai maffia összefonódásait jól mutatja, hogy végül az MSZP alkotmánybíró-jelöltje (!) a nyilvánvaló elfogultság ellenére felmenthette őket a Kúrián! A Fidesz “elszámoltatási” politikájára jellemző, hogy az MSZP-nek ezt a pártkötődés miatti összeférhetetlenségét eltűrték, sőt talán nem véletlenül arra a nyíltan MSZP-s bíróra szignálták ki harmadfokon az ügyet. Ezért Novák Előd akkor levélben fordult Polt Péter legfőbb ügyészhez, valamint Handó Tündéhez, az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez is, kérve az eset kivizsgálását (és új, elfogulatlan eljárás lefolytatását), de ők megtagadták azt. Pedig az ügyészség korábban azzal vádolta meg őket, hogy 2006-ban, a XI. kerületi Kopaszi-gát és a Lágymányosi-öböl környékén pályáztatás nélkül játszottak át magáncégnek egy 38 hektáros telket.

Ráadásul a szivárványkoalíció képes volt a Kopaszi-gáti ingatlanpanama ügyében Molnár Gyula és Lakos Imre ellen indult büntetőeljárás harmadrendű vádlottját, Zala Lászlót is megbízni Újbuda jogi képviseletével. Az általa vezetett ügyvédi iroda már a hatalomátvételük első hónapjában 4,2 millió forintot számlázhatott az önkormányzatnak. De úgy tűnik, a koncon mégis összevesztek.

Kapcsolódó: