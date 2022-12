Anyaország :: 2022. december 7. 09:16 ::

Akkora volt a hiány, hogy több tízezer liter üzemanyag érkezett a kutakra órákkal az árstop megszüntetése előtt

A Szentesi Mozaik nevű online portál még az árstop bejelentése előtt számolt be fotókkal arról, hogy rengeteg üzemanyag érkezett hozzájuk.

Épp most érkezett meg 37 000 liter üzemanyag a Mol-kútra. Úgy hallottuk, hogy érkezett mindenfajta üzemanyag – írták kedden, 20.35-kor közzétett bejegyzésükben, amelyben arról is beszámoltak, hogy az említett kutat meg is rohanták az autósok. Az írást később frissítették az árstop feloldásáról szóló hírrel is.

Ugyanerről, és szintén az árstop feloldása előtti órákban számolt be az egyik budapesti (azon belül is gazdagréti) kisebb híroldal:

Most tudtuk meg helyszíni tudósítónktól, hogy többnapos fennakadás és üzemanyaghiány után megérkezett az utánpótló üzemanyag-szállítmány a gazdagréti Mol-kúthoz, az Eleven Center bevásárlóközpont oldalában. Úgy tűnik, most minden kapható: benzin és dízel is egyaránt. Akinek szüksége lenne benzinre vagy dízelre és lehetősége van, álljon be mielőbb a sorba, mivel a tömeg egyre növekszik, és kérdéses, hogy meddig lesz üzemanyaghiány az országban – írták kedden 18 órakor, vagyis 5 órával az árstop megszüntetése előtt.

A Mol egyébként már napok óta szállítja teljes logisztikai kapacitásával a kutakra az üzemanyagot. Az utóbbi napokban több, ehhez hasonló bejelentés és bejegyzés volt már helyi szinten a tankerkocsi érkezéséről, de az meglepő lehet, hogy egyes kutakra még a válság előtti órákban is ilyen mennyiségben tudtak üzemanyagot szállítani - csodálkozik az Index.