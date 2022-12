Anyaország :: 2022. december 19. 10:48 ::

Melitopol polgármestere: az ukránok szerint Orbán olyan őrült, mint Putyin

A 24.hu Melitopol polgármesterével, Ivan Fedorovval beszélgetett, akit a háború elején elraboltak az oroszok, később fogolycserével szabadon engedték. Fedorov azóta nagyrészt külföldön tartózkodik.



Nyugaton általában nem merül fel kérdésként, írják a cikkben, de arról is beszéltek a polgármesterrel, hogy segítenek-e Ukrajnának a szankciók, erről ugyanis Magyarországon belül vita van. „Ha Magyarországon háború törne ki, minden politikai kérdést félretennének. Ha Putyin bevonulna Magyarországra, és fel akarná önöket szabadítani valamilyen probléma alól, amellyel valójában nem is küzdöttek, félretennék az összes politikai vitájukat. Putyin egy terrorista. Mit lehet csinálni egy terroristával? Izolálni. Fegyverekkel, szankciókkal, kapcsolatokkal. Végső soron pedig meg kell büntetni. Minden fellépés fontos, a turistavízumok elvétele is, ezt Magyarországnak is meg kell tennie” – mondja Fedorov.

Hozzátette: „Azt gondolják az ukránok, hogy Orbán olyan őrült, mint Putyin. Ez az igazság. Ha megkérdezi az ukránokat Orbánról, ezt fogják mondani. A második világháború fasizmusa és a mostani oroszizmus ugyanaz – számomra felfoghatatlan, hogy a magyarok ezt nem értik.”

Szerinte Magyarország érthetően a saját országát helyezi előtérbe, de Putyin most éppen egyre mélyebb gödörbe ássa a sajátját. Fedorov nem érti, hogy mi áll Orbán oroszpárti politikája mögött, de szerinte nem csak a miniszterelnök felelőssége, hogy ez így alakult. „Ez a magyarok választása is, minden magyarnak a feladata. Vannak választások Magyarországon, el lehet menni más pártokra is szavazni. Most Orbán az önök miniszterelnöke, és a magyarok feladata, hogy ezzel kezdjenek valamit. Nem csak Orbán felelőssége ez az egész, hanem az egész magyar nemzeté” – teszi hozzá.

A polgármester szerint Ukrajna demokrácia, Oroszország pedig totalitárius diktatúra.

Az első kérdés, amit az orosz FSZB kérdezett tőlem, amikor elraboltak Melitopolban, az volt: ki fizeti az Ukrajna melletti tüntetéseket? Mondtam, hogy senki, mire azt válaszolták, az lehetetlen, biztosan Amerika az. De hát ez Melitopol, hol van innen Amerika!? Nem akarták elhinni. Ez megmutatja a különbségeket. Oroszországban nem tanítják az iskolában a demokráciát. A katonai vezetésünk szerint százezer orosz katona halhatott meg eddig, és mit csináltak az oroszok? Semmit. Oroszországban nincs demokrácia.”

Megemlítette, hogy fontos lenne, ha a Nyugat megfogalmazná, mit tekintene Ukrajna győzelmének ebben a háborúban. „Száz különböző válasz van erre. Az én kérdésem is ez az európai tisztviselőkhöz. Felszabadítani Ukrajna teljes területét? De ez nem elég. Megbüntetni Oroszországot az agresszióért? Ez sem elég. Kárpótlás? Nem elég. Oroszország alkotmányában most le van írva, hogy a város, aminek a polgármestere vagyok, Oroszország része. Hogyan lehet ezt elrendezni? Le kell írnunk formálisan, aláírva, hogy mit akarunk pontosan Ukrajnától, miben tudnak segíteni, mit kell elérnünk.”

