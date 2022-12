Anyaország :: 2022. december 29. 09:17 ::

A diplomatának készülő Volner szinte semmilyen feltételnek nem felel meg, de a külügy megoldja "okosba"

Se itthon elismert felsőfokú végzettsége, se ilyen nyelvvizsgája nincs a szingapúri külgazdasági attasénak készülő exjobbikos Volner Jánosnak, csak egy kamuegyetemként ismert orosz, fizetős képzésen kapott diplomája, amihez a vizsgáit is magyarul tette le. Hogy a diplomataságához hiányzó feltételeket hogyan teljesíti, Volner nem árulta el, de a hvg úgy tudja, felmentést kaphat alóluk.

Felsőfokú végzettség, a maláj vagy a tamil nyelv ismerete, ennek hiányában legalább egy, de inkább két nyelvvizsga, két év gazdasági, külgazdasági területen szerzett szakmai gyakorlat, továbbá a külgazdasági szakmai vizsga eredményes teljesítése és B-kategóriás jogosítvány – ezeknek az előfeltételeknek kell megfelelnie egy leendő külgazdasági attasénak. Elvileg tehát az exjobbikos Volner Jánosnak is, aki friss diplomatának, éppen külgazdasági attasénak készül Szingapúrba.

Néhány hete derült ki , hogy a volt jobbikos Bencsik János diplomáciai megbízást kap az Orbán-kormánytól, torontói főkonzul lesz, a politikus el is ismerte, hogy "felkészülő diplomata" státuszban van. Ugyanekkor kiszivárgott már Volner János tervezett szingapúri diplomáciai megbízása is, ám ezt akkor Volner a hvg-nek letagadta, viszont később a Telexnek a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) sajtófőnöke, Paczolay Máté megerősítette, mondván: "a Külügyminisztérium kapuja mindig nyitva állt azok előtt, akik készek a magyar nemzeti érdekért dolgozni".

Úgy tűnik, Volner János ilyen ember, de a szándék önmagában még nem elég a kinevezéshez. Ugyan pályázni nem feltétlenül kell, hiszen a törvény szerint a diplomatát "kihelyező szerv vezetője külpolitikai szempontok alapján, hivatali érdekből kivételesen (…) pályázati út mellőzésével, kijelölés útján is dönthet (…) álláshely betöltéséről.“ Ez esetben az előírt 1–6 hónapos felkészülési időt sem kell betartani, a biztonsági ellenőrzés viszont kötelező – ez Volner esetében már folyik.

A tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól szóló 6/2017. (VII. 10.) KKM-rendelet, illetve a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény tehát egy sor feltételt támaszt egy leendő diplomatával szemben, még akkor is, ha az illető nem vezető diplomata, hanem munkaköri besorolása szerinti beosztott diplomata.

Ezek közül Volner biztos nem felel meg egy sor feltételnek – ilyen például az előírt felsőfokú iskolai végzettség, aminek Magyarországon elismert diplomának kell lennie. Az egykori rendőrből lett vállalkozó, majd Magyar Gárda-tagból lett jobbikos országgyűlési képviselő, később mi hazánkos, majd saját pártot (Volner Párt, később Huxit Párt) alapító és a Fideszt szavazatával, törvényjavaslataival kisegítő Volner ilyennel azonban nem bír.

Volnernek ugyanis még saját önéletrajza szerint is csak egy "nem akkreditált" diplomája van, amit 2013-ban szerzett Oroszországban, a MUFO-n (Mezsdunarodnij Unyiverszityet Fundamentalnovo Obucsenyija). Ezt fel is tüntette még korábbi, parlamenti képviselői adatlapján úgy, hogy az államilag elismert legmagasabb végzettsége egyetemi diploma közgazdaságtanból, amit az említett intézményben szerzett – csak éppen itt az angol elnevezést, az International University of Fundamental Studies (IUFS)-t írta be.

Akárhogy is, ez itthon nem elismert diploma. Nem véletlenül, hiszen kamuegyetemként emlegetik, ahol pénzért lehet diplomához jutni. Volner "diplomája" már 2014-ben is téma volt, akkor a 444 írta meg, hogy az intézményt például a Béke és Biztonság Nemzetközi Parlamentje nevű szervezet elismeri ugyan, de ez utóbbi is nehezen komolyan vehető, mivel a vezetője egyszerre bíboros, két nem létező városállam elnöke, továbbá Mongólia nagy kánja.

Az intézmény korábbi honlapja már nem működik, de egy, a Szovjetunióra utaló .su domain végződésű orosz nyelvű igen, és eszerint például idén novemberben az intézmény rendezte meg a XVI. Tudományos Világkongresszust, méghozzá egy Párizs-Szentpétervár tengelyen zajló online videokonferenciaként. A két Facebook-oldallal is rendelkező IUFS/MUFO ( az egyik 5 éve frissült utoljára, a másik szűk 2 éve) számos fényképet megosztott végzőseiről.

Ezeken a fotókon Volner ugyan nem található, de ott van Nyikolaj Valujev, aki szintén itt diplomázott: a "Keleti szörnyeteg", illetve "Orosz óriás" beceneveken is ismert egykori nehézsúlyú profi bokszoló később politikusnak állt, most Vlagymir Putyin Egységes Oroszország Pártjában parlamenti képviselő. Az egyetem a hírek szerint népszerű az orosz politikai elit körében, több, az orosz elnökhöz közeli politikus szerzett ott végzettséget.

"Hogy Magyarországon elismerik-e majd a végzettségem, őszintén szólva kevésbé érdekelt, hiszen egész életemben a megszerezhető tudásért tanultam, nem egy papírért" – ezt Volner János mondta az Indexnek, amikor 2016-ban részletesen beszélt a diplomájáról. Az interjúból kiderült, hogy ez valójában egy online képzés volt, mivel az elfoglalt Volner direkt ilyet keresett. Arra a felvetésre, hogy ezért miért ment Oroszországig, azt felelte: "a jövő oktatási formájaként emlegetett online egyetemi képzés itthon sajnos még sehol nem tart." Volner azt is elárulta, hogy a képzés nem volt drága, inkább "közepes árfekvésűnek mondanám", illetve megosztotta azt is:

Angol és orosz nyelven vállalja az iskola a tananyagok átadását, de a szóbeli vizsgáimat egy helyi szinkrontolmács segítségével, magyarul teljesítettem.

Tíz éve tehát nem beszélt Volner olyan jól oroszul vagy angolul, hogy ezek valamelyikén vizsgázzon. Képviselői adatlapján már feltüntette, hogy angolul beszél, és azt írta be, hogy a nyelvismeret foka "tárgyalási". Ám nyelvvizsgája úgy tűnik, nincs, hiszen azok a képviselők, akiknek nyelvvizsgájuk is van, az alap-, közép-, vagy felsőfokot írják be, valamint a betűjelét is feltüntetik. Ő nem tette, és életrajzában is csak olyan szövegkörnyezetben kerül elő a nyelv, hogy új pártja lehet a politikában a "mérleg nyelve".

Márpedig egy diplomatának a nyelvismeret nem opció, hanem előírás. Vagy a fogadó ország hivatalos nyelvének ismerete, vagy az ottani munkanyelv és az angol használata az elvárt. Szingapúrban négy hivatalos nyelv is van amúgy – a külügyes hivatalos táblázat szerint angol, maláj, mandarin és tamil –, a munkanyelv pedig az angol. Bármelyikből jó lenne az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirattal igazolt komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsga, továbbá pluszban egy középfokú.

Talán az egyetemi diplománál és a nyelvvizsgánál könnyebben teljesíthető feltétel Volner számára a megkövetelt legalább két év gazdasági, külgazdasági területen szerzett szakmai gyakorlat. Ilyen tapasztalata ugyanis van Volnernek, mivel – írja életrajzában –, hogy a rendőri karrierje után, 1994-től "az üzleti életben helyezkedett el, ahol cégvezetőként a kutatás-fejlesztés, a termékgyártás és a kereskedelem területén széles körű hazai és nemzetközi tapasztalatokra tett szert."

Emiatt amúgy korábban szintén magyarázkodni kényszerült, és a 2016-os Index-interjúban tagadta az őt ért, "áfacsaló" vádat. Akkoriban még Orbán Viktor is áfacsalónak nevezte őt a parlamentben, kijelentve, hogy cége a felhalmozott köztartozások miatt kötött ki cégtemetőben, és a NAV 22 milliót kér számon a százezerért eladott cégén. Volner szerint azonban amikor eladta a céget, nem volt köztartozása, rajta semmilyen pénzt nem kerestek, hanem az új tulajdonost ítélték el áfacsalásért.

Természetesen az új, diplomáciai megbízatásához szükséges feltételek teljesüléséről, a diplomájáról és a nyelvismeretéről a hvg szerette volna megkérdezni Volner Jánost, ám a politikus csak annyit mondott, hogy ezekről nem akar beszélni, ahogy arról sem, mi vonzotta az Orbán-kormány külügyi szolgálatába, hiszen nem is olyan régen, 2017-ben még úgy nyilatkozott, hogy

a magyar diplomácia romokban van, és Magyarország nemzetközi érdekérvényesítő képessége még a szocialista érában tapasztaltnál is alacsonyabb szintre süllyedt.

Arra a kérdésre, hogy tervezett szingapúri attasé-megbízatását miért tagadta le néhány héttel ezelőtt, holott Bencsik Jánoshoz hasonlóan legalább annyit mondhatott volna, hogy felkészülő diplomata, annyit végül elárult, ő még hivatalosan nem tart itt a folyamatban, még nem felkészülő diplomata. Erre az lehet a magyarázat, hogy a felkészülési időszak – ennek része a szakmai vizsga is – csak a biztonsági átvilágítás sikeres lezárása után következik, nála pedig, úgy tudja a lap, ez még tart.

Úgy tűnik, Volnernek különösebben nem is kell aggódnia, noha az attasé beosztástól függetlenül is a törvény szerint az első diplomáciai rang adományozásának feltétele a felsőfokú végzettség és egy felső, valamint egy középfokú nyelvvizsga. Külügyes források szerint ugyanis "minden a jogszabályok szerint történik, a végzettség és nyelvismeret tekintetében pedig egyedi mérlegelése is van mód." Valóban. Sőt, a törvény szerint gyakorlatilag minden követelmény alól mentesíthető a jelölt, mivel

a kihelyező szerv vezetője – kivételesen indokolt esetben, hivatali érdekből – a (…) feltételek hiányában is a tartós külszolgálat idejére diplomáciai rangot adományozhat.

Volner ugyan 2018-ban úgy nyilatkozott, hogy "nem a Fidesz irányítja" a tetteit, sokan mégis ezt olvasták ki például abból, hogy pártjával a 2022-es választáson végül a Fidesz érdekében nem indult, a Jobbikot élesen kritizálta, megszavazta az állami vagyon közalapítványokba szervezését, elgáncsolta a Fudan Egyetem elleni országos népszavazást, a javaslatára lehetett egy napon a választás és a gyermekvédelmi népszavazás, és az ő ötletére szavazta meg a kétharmad a balliberális ellenzéket közös listára "kényszerítő" új szabályt.

Nincs az a pénz és nincs az a fenyegetés, amiért én elállnék attól, hogy ezt az országot szétlopó fideszes bandát le akarjam váltani.

Ezt Volner János ígérte, igaz, nem most, hanem még 2016-ban, amikor egy Facebook-posztban arról számolt be, hogyan környékezték meg a hatalom részéről. Mivel most a hvg.hu kérdésére nem árult el semmit a motivációiról, nem tudjuk, miért tett le azóta arról, hogy leváltsa a "fideszes bandát", miért hagy fel a politizálással és fogad el diplomáciai megbízatást az Orbán-kormánytól, mindenesetre tanulságos újraolvasni a 2016-os történetét, amit a saját szavaival így írt le