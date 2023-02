Az antifák ezen korai elődjének mementója kapott egy kis kiegészítést:

Hannah Senesh néven szerepel a[z izraeli Zsidó Emberek Múzeuma (ANU)] múzeumban még Szenes Hanna is. Szenes a második világháború idején azon zsidók sorát erősítette, akik miatt gettókba és táborokba lettek zárva társai: az ellenséggel együttműködő, a gazdanépet belülről bomlasztó és gyengíteni próbáló partizánok és ügynökök közé tartozott ő is, mint sok más zsidó. A zsidó miszticizmust követő Szenes eközben cionistaként a palesztinai területfoglalást is segítette a ’30-as évek végén a Haganah militáns csoport köreiben. Az arabokkal való hadakozás helyett 1944-ben inkább jugoszláviai partizánokhoz csatlakozott, de később elfogták, elítélték, majd kivégezték.