Anyaország :: 2023. március 18. 11:24 ::

Újra börtönben 1.: Gyorskocsi utcai Büntetés-végrehajtási Intézet

Budaházy Edda írja közösségi oldalán:

Budaházy György eddig ült 3 évet, és a végzés szerint 2025. június 25-ig kellene bent lennie.

Ez a hely lehet, hogy ideiglenes és átkerül máshová.

Sajnos elég sanyarúak a viszonyok, de korrekten bánnak vele, kiemelt figyelem övezi. Ugyanaz a nevelőtisztje, aki korábban volt, rendes ember. Rövidesen lesz telefonja, illetve ha fel lesz töltve a pénzkerete, akkor tud vásárolni valami civilizáltabb ételt.

A koszt ugyanis kevés és vállalhatatlan, gyakorlatilag éhezik, mivel még nincs vásárlási kerete, ezért a reggeli például egy vékony szelet kenyér egy 1 centis párizsival, és ennyi, a többi is hasonló, este egy májkrém konzerv, zöldség, gyümölcs semmi. Napi 1 óra séta egyedül az udvaron, heti 3 meleg vizes fürdés, egyébként meleg víz nincs, viszont gőzerővel fűtenek, hogy meg lehet sülni. Könyvei vannak, éppen Drábik Jánost olvas. Zárkája az ötödiken, egyedül van, szomszédját 13 kiló kábítószerrel való kereskedés miatt 8 évre ítélték.

Az ő szintjén sok külföldi elítélt van, többségében embercsempészek.

Ráadták ezt az igen lehangoló elítélti rabruhát, nem áll valami jól neki. Kitaposott ócska, büdös cipőt kapott, amit elvileg fertőtleníteni kellene... Szerencsére a zárka viszonylag tiszta, poloska egyelőre nincs, régi, elavult cella, kb 60 éve változatlan. Körülbelül 8 m2, ebből 3 m2 szabad hasznos terület.

Érezhetően nagy erőt és biztatást ad neki a sok kiállásról és akcióról szóló hír, meg hogy a Budaházy Bizottság tagjai továbbra is aktívak.

Az iskolai gend@r érzékenyítés veszélyeire felhívó, pedofilokat is lebuktató másik ügyében az ügyészség nyomására éppen vádemelésre készülnek ellene a Háttér Társaság nyomására, ahol 2-8 éves szabadságvesztéssel fenyegetett közösség tagja elleni erőszak bűntette miatt akarnak rá és két társára lecsapni. A Fővárosi Főügyészség vádemelést erőltet teljesen alaptalanul, de nem baj, ezt is végigcsináljuk felmentésig. Bár már lehetne jobb dolguk is, mint Gyurit szekálni, és a Nemzeti Jogvédő Szolgálatot ilyen munkákra szorítani.

Egy szó, mint száz, nagyon méltatlan ez a helyzet Gyurira és a többiekre nézve is és minden perc bent teljesen értelmetlen terrorizálás, szóval gőzerővel továbbra is a kegyelmi eljárást kell sürgetni, hogy végre végleges és megnyugtató mentesülést érjünk el nekik.

Köszöni mindannyiótoknak a segítséget, folytatjuk tovább a harcot.

Aki még nem írta alá a petíciót:

Támogatásra van szükségünk!

szabadsagot.com mögött álló informatikai szakemberek, operatőrök, videóvágók és grafikusok teljesen ingyen dolgoznak, hazafias elköteleződésből végzik munkájukat.

Két dologra kell pénzt költenünk:

1. A fogvatartottak családjainak megsegítésére

2. A hirdetésekre, melyekkel széles tömegekhez juttathatjuk el a Budaházy György és társainak a köztársasági elnöki kegyelemért indított kampányunk és petíciónk hírét. Az eddig érkezett adományok legnagyobb részét felhasználtuk, ezért kérjük, hogy támogassák kezdeményezésünket, hogy továbbra is tudjunk hirdetéseket megjelentetni, ezzel segítve a fegyházba zárt hazafiak ügyét!

A támogatásokat az alábbi bankszámlaszámra várjuk:

– Bankszámlaszám: 11773425-03215935

– Számlatulajdonos neve: Haraszti Mária

– Közlemény: Adomány

(A számlatulajdonos Budaházy György édesanyja.)

Köszi a megosztásokat.