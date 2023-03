Anyaország, Sport :: 2023. március 23. 07:05 ::

MLSZ-"engedékenység" a gyakorlatban: Árpád népe miatt nem engedik be az Újpest-szurkolók közismert drapériáját

Az MLSZ - a sajtóban megjelent minden ellenkező állításával szemben - sajnos igenis újra betiltotta a "nagy-magyarországos" molinókat a Magyar Labdarúgó Válogatott mérkőzésein, Szabó Balázs újpesti önkormányzati képviselő, alább folytatódik a közlemény.

Az Újpest-szurkolók lila színű, a történelmi Nagy-Magyarországot ábrázoló molinóját ugyanis (mely a nagy hullámokat felkavaró ügyet elindította) Vági Márton főtitkár és az MLSZ Biztonsági Osztálya nem engedélyezte, és mindezt írásba is adta. Az Újpest-szurkolók - talán túlságosan is jogkövető magatartást tanúsítva - előzetesen, írásban kérték ennek a legendás zászlónak az "engedélyezését" azt követően, hogy a szövetség tegnapelőtt bejelentette a Nagy-Magyarország-jelképek "legalizálását". Azonban ezen kérelmet a szövetség tegnap este - a mellékelt válasz alapján - elutasította.

Az MLSZ szándékosan olyan feltételekhez kötötte a "nagy-magyarországos" molinók használatát, melyeknek a legtöbb ilyen típusú zászló - s így a szóban forgó újpesti drapéria - sem tud megfelelni. Ilyen feltételeket feléjük sem az UEFA, sem a FARE nem fogalmazott meg; azokat kizárólag önszorgalomból hozták. Az MLSZ továbbra is ízlésrendőrséget és munkásőrséget folytat ezzel az üggyel és a zászlóval összefüggésben. Döntésük ismét bebizonyítja, hogy egy percig sem gondolták komolyan, hogy ezt a jelképet valaha is megtűrik még a Puskás Arénában.

Az MLSZ tehát jelen állás szerint SOHA TÖBBÉ nem engedi be ezt a zászlót a magyar válogatott mérkőzéseire, még annak ellenére sem, hogy a FARE magyarországi vezetője maga nyilatkozta azt, hogy sem ők, sem pedig az UEFA nem tekintik sem politikai állásfoglalásnak, sem diszkriminatívnak ezt a drapériát. Ez azt jelenti, hogy az Újpest-szurkolók híres drapériája, az "Árpád Népe", mely több mint 20 éve szerves tartozéka a magyar válogatott hazai és - leginkább - idegenbeli mérkőzéseinek, bizonytalan ideig, vagy talán örökre eltűnik a nemzeti csapat mérkőzéseiről. A drapéria az elmúlt két évtizedben végigkísérte a válogatottat sikereken és kudarcokon át egyaránt - ott volt a franciaországi 2016-os és a budapesti 2021-es Európa-bajnokság minden magyar mérkőzésén is. Az MLSZ tavaly ilyenkor indított hadjáratot ellene, azóta csaknem minden mérkőzésen "vadásztak" rá a biztonságiak - néha több, néha kevesebb sikerrel.

De nem csak magát a zászlót, hanem annak birtokosait is sorozatosan üldözték. Engem és több újpesti szurkolótársamat - ennek a zászlónak a tavaly júniusi használata miatt - idén januárban a törvényileg kiszabható maximális, azaz 2 éves eltiltással sújtottak. Ezen eltiltásokat az MLSZ a mostani bejelentéssel párhuzamosan továbbra is fenntartja, nem kívánja azokat eltörölni, módosítani. Az eltiltó határozat ellen 2023 februárjában polgári keresetet nyújtottam be a Fővárosi Törvényszékhez, amely a keresetet befogadta. Az MLSZ jelezte felém, hogy nem kíván peren kívül megegyezni ezen kétéves időtartamú eltiltások eltörléséről (esetlegesen annak időtartamának csökkentéséről), és ellenkeresettel él, még annak ellenére is, hogy maguk is tisztában vannak azzal, hogy ezt a pert biztosan el fogják veszíteni. Ez is azt bizonyítja, hogy az MLSZ tovább kívánja folytatni szurkolóellenes magatartását, a szervezett szurkolói csoportok üldözését és kiszorítását a válogatott meccseiről.