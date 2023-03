Anyaország :: 2023. március 24. 07:07 ::

Lengyelországban újratemettek három második világháborús magyar katonát

Három, a második világháború során a Vörös Hadsereggel folytatott harcokban elesett, ismeretlen magyar katonát temettek újra csütörtökön a Varsó melletti Kobylka község katolikus temetőjében.

A Kovács Orsolya Zsuzsanna varsói magyar nagykövet, valamint Töll László ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka jelenlétében a kobylkai Szentháromság-bazilikában tartott gyászmisét követően az elesettek földi maradványait hadisírban helyezték örök nyugalomra.

"Névtelenül nyugszik itt három magyar honvéd, 1944-ben estek el. Isten előtt nem ismeretlenek. Állíttatta Magyarország kormánya, 2023" - olvasható a lengyel és magyar nyelvű sírfeliraton.

A sírtábla költségeit a magyar fél, az elesett katonák exhumálását és az új sír létesítését pedig a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN) harc és mártíromság emlékét őrző irodája (BUWiM) fedezte.

Az IPN-nek az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a kihantolást 2021 augusztusában hadisírokra szakosodott régészek végezték Adam Siwek, a BUWiM igazgatója, valamint a Magyar Honvédség két tisztje jelenlétében. A régészek és a magyar megfigyelők egybehangzó megállapítása szerint a három katona a magyar II. tartalékhadtest kötelékében harcoló 1. lovashadosztályhoz tartozott, és 1944. szeptember 9-10-én a Vörös Hadsereggel vívott, Varsó környéki harcokban estek el.

Földi maradványaik 2021-ig a varsói Wesola kerület és a főváros melletti Zielonka közötti erdőben létesített hadisírban nyugodtak. A helyi lakosok nyírfából készítettek nekik sírkeresztet, "Itt három magyar katona nyugszik, 1944" felirattal. Ezek az adatok megerősítést nyertek az exhumálást megelőző vizsgálat során a magyar Honvédelmi Minisztérium rendelkezésére álló adatokban is.

"A nyírfakereszttel ellátott sírt a helyi lakosság feltehetőleg azért őrizte meg és ápolta, mert jó emlék maradt a környéken a Zielonkától Wesola irányában a frontvonalat tartó magyarokról" - írta közleményében az IPN.

Az 1. lovashadosztályt a német hadvezetés az 1944. augusztus 1-jén kitört németellenes varsói felkelés leverésére is be akarta vetni. A magyarok a német parancsok ellenére kapcsolatokat tartottak fenn a lengyel felkelőkkel, élelmiszert, esetenként fegyvereket is adtak nekik.

Varsó környékén olyan magyar katonák sírjai is vannak, akiket a németek a lengyel felkelők támogatása miatt kivégeztek.

(MTI)