Anyaország :: 2023. május 26. 20:50 ::

Szijjártó szerbül szólalt fel Vucic rendezvényén Belgrádban

Történelmi ellenségeskedés helyett immár történelmi barátság van Magyarország és Szerbia között - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken minden idők legnagyobb szerb tömegrendezvényén Belgrádban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) rendezvényén szerbül szólalt fel, és közölte, hogy bár ez nem mindig volt így, a magyar nemzet mára testvérnépként tekint a szerbekre.

"Közös történelmünk számos megpróbáltatás elé állított minket, sokszor ellenségként tekintettünk egymásra. Mára mindez megváltozott: testvéri nemzetek lettünk"- hangsúlyozta.

"Minek köszönhető mindez? Pontosabban kinek? Az Önök elnökének, Aleksandar Vucicnak!" - közölte. Majd hozzátette: a szerb államfő elérte, hogy történelmi ellenségeskedés helyett immár történelmi barátság van a két ország között.

"Az önök elnökének vezetésével Szerbia úgy bánik a vajdasági magyar közösséggel, hogy az követendő példaként szolgál az egész világ számára. Mi, magyarok hálásak vagyunk ezért" - szögezte le.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a két ország hasonló kihívásokkal néz szembe, ugyanis Budapestet és Belgrádot is "gátlástalanul támadja a nemzetközi liberális fősodor". "Miért is támadnak minket? Azért, mert mi, magyarok és szerbek kiállunk magunkért, a nemzeti érdekeinkért, és ezt azért tudjuk megtenni, mert erős vezetőink vannak" - vélekedett.

"Azért támadnak minket, mert békét akarunk Ukrajnában, és nem veszünk részt a háború eszkalációs kockázatának növelésében. Azért támadnak minket, mert ragaszkodunk a családi értékekhez, és azért támadnak minket, mert nem hagyjuk, hogy kívülről diktáljanak nekünk" - sorolta.

A miniszter közös pontnak nevezte azt is, hogy Magyarországon és Szerbiában is "vannak olyan politikai erők, amelyek külföldi érdekeket szolgálnak, és nem átallnak kihasználni akár emberi tragédiákat is azért, hogy politikai hasznot hajtsanak maguknak". "Az ilyen, idegen érdekeket szolgáló pártokat választásról választásra le kell győzni, és szerencsére ezt megtesszük mindkét országban rendszeresen" - hangsúlyozta.

"Ezek a támadások nem maradnak abba a jövőben sem. Támadni fognak minket, mert nem tudják megemészteni, hogy mi, magyarok és szerbek a magunk nemzeti útját járjuk, és sikeresek vagyunk. De mi nem hódolunk be a támadásoknak, kitartunk, tovább építjük az erős Szerbiát, az erős Magyarországot és az erős magyar-szerb barátságot" - összegzett.

(MTI)