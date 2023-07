Anyaország, Videók :: 2023. július 4. 15:38 ::

Orbán Viktor Novák Elődnek: nem visz rá a lélek, hogy megbírságoljuk az áttörő migránsokat

Miért söpörte le kormány a Mi Hazánk javaslatát, hogy több millió forintos helyszíni bírságot szabjanak ki a határkerítésen áttörőkre? – tette fel a kérdést a kormányfőnek Novák Előd, aki az elmúlt években tartalékos honvédként többször szolgált a déli határkerítésnél is. Orbán Viktor úgy felelt: nem viszi rá a lélek, hogy „nyomorult helyzetben lévő embereket” megbírságoltasson. Pedig a határkerítésen áttörő migránsok szinte mind életerős férfiak, akik gyakran a magyar rendőröket támadják, most pedig épp Franciaországot dúlják fel, ezért a párt péntekre tüntetést szervez.



A kormány sajnos – több ezer embercsempész szabadon engedése mellett – támogatja a legális bevándorlást is, tehát a főként Ázsiából hozzánk érkező vendégmunkások letelepedését, kezdte felszólalását Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke, hozzátéve: az illegális migránsokkal szemben is csak félmegoldás van, hiszen a Toroczkai László által Ásotthalom polgármestereként már 2015 elején javasolt határkerítés megépült, de az áttörő migránsokat csak visszakísérgetik a startvonalra, hetente egy-két ezret, hogy újra próbálkozhassanak. Nem is vizsgáljuk át ruházatukat, táskáikat sem, pedig van náluk drog, fegyver, pénz is bőven. Eddig mintegy 700 milliárd forintot költöttünk az illegális migránsok elleni, déli határvédelemre, és a kormány hiú ábrándja, hogy ezt majd az EU egyszer kifizeti.

A Mi Hazánk képviselője sérelmezte: a migránsoktól nem a honvédek, a rendőrök vagy a kerítés véd meg, hanem az alacsony bérek. A múlt hónapban megszavazott migránsimport-törvénnyel is azt célozzák: az ázsiai vendégmunkások tovább csökkentsék a magyar bérek reálértékét. De nem így kéne ezt csinálni.

A migránsok helyszíni pénzbírságolását azért is szorgalmazza Novák, mert a migránsok zsebében sokszor több ezer euró lapul, melyek jórészt az embercsempészekhez jutnak. Elkobzásukkal viszont hamar elmenne a migránsok kedve a Magyarországon való próbálkozástól, így százmilliárdokat spórolhatnánk meg a határvédelem terén az elrettentő hatású szankciókkal, és eredményesebb is volna a kontinenshódítók visszaszorítása. Persze a liberális, nemzetközi „jogvédő” (szerintem sok esetben inkább bűnpártoló) szervezetek majd sipítoznak, hogy Magyarország kirabolja a migránsokat, de legalább majd messze elkerülnek minket. Miért mi fizessük a sorozatosan rongált határkerítés javításait? – fogalmazott a Mi Hazánk képviselője, feltéve azt a kérdést is: miért nem támogatja a kormány azt a javaslatunkat sem, hogy a határkerítésen áttörők mobiltelefonjait foglalják le bűnjelként? Hiszen azzal az embercsempészek felderítését is megkönnyítenénk, ráadásul az szintén elvehetné a migránsok kedvét, hogy nálunk próbálkozzanak.

Orbán Viktor minderre úgy reagált: vannak országok Európában, amelyek azt csinálják, amit a képviselő mond, elkobozzák az értéktárgyakat, a mobiltelefonokat. Mindegyik migránst nem tudja Magyarország börtönbe zárni, mert akkor neki kellene eltartania őket, és még meg is bírságolnák az országot, mert túl kevés négyzetméter jut egy fogvatartottra - mondta. Közölte, sok érv szól amellett, hogy durvábbnak kellene lenni a migránsokkal, de "eddig még nem vitt rá bennünket a lélek", mert azok, akik átjönnek a kerítésen, elég nyomorult helyzetben lévő emberek. A miniszterelnök azt mondta, nem akarják bántani, kifosztani a migránsokat, a kormánynak a migrációval van baja.

Novák Előd viszontválaszában azt mondta, ne remegjen meg a miniszterelnök keze, mert Magyarország a magyaroké! Rávilágított: a magyar történelemben a legtöbb rendőrségi eljárás megindítására egy nap alatt nem az '50-es években, nem is 2006-ban került sor, hanem 2021. március 15-én, a Mi Hazánk lezárásellenes, Covid-diktatúra elleni tüntetésén. Akkor az esetenként milliós bírságok mellett számos zászlónkat-transzparensünket is elkobozták. Ugyanezt miért nem tudják megtenni a déli határkerítésen áttörő migránsok mobiltelefonjaival, bűnjelként lefoglalva azt? – kérdezte a képviselő, azt is sérelmezve: kísérletet sem tesznek az illegális migránsok igazoltatására sem.

Akármilyen körözött bűnöző, kiutasított embercsempész akárhányszor próbálkozhat, csak visszataxizzuk őket a határkerítés túloldalára. Nem csoda, hogy a szlovák házelnök néhány hónapja azt mondta, hogy régen le kellett volna zárni a magyar-szlovák határt, mert ott a migránsok úgy kóborolnak, mint az egerek – emlékeztetett Novák, kérve a Mi Hazánk lesöpört javaslatainak újragondolását.

Orbán zárszava szerint ha azt tennék, amit a képviselő mond, vagyis megbírságolnák a migránsokat, akkor eljárást kellene indítani, mert Magyarország jogállam, és a migráns addig itt fog tartózkodni, amíg az eljárás nem zárul le. Ha nem akarják, hogy itt maradjanak a migránsok, azonnal vissza kell vinni a kerítés másik oldalára őket – mondta, pedig valójában azonban szabadlábon védekezhetnének, s nem kéne beengedjük őket a határon ez esetben sem, sőt pénzük elkobzásával hamar elmenne a kedvük a nálunk való próbálkozástól. Orbán azzal zárta válaszát, hogy a határvédelem most is eredményes.

A Mi Hazánk szolidaritási tüntetést szervez a migránsok által feldúlt Franciaország magyarországi konzulátusa elé (Bp. I. ker., Fő u. 17.) július 7-én, pénteken 18 órára, követelve a kontinenshódítók elleni markánsabb fellépést, a magyar határkerítést áttörők megbüntetését is.