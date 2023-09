Anyaország, Politikusbűnözés :: 2023. szeptember 18. 11:39 ::

Leleplezés: így próbálja pénzelni a Fidesz-jelölt a kutyapártost az egyik kulcskerületben

Ötmillió forintot is hajlandó lenne fizetni a polgármesteri széket jövőre a XVIII. kerületben megcélzó fideszes Lévai István Zoltán a kutyapártos Aleva Mártának, ha utóbbi is elindulna a választáson, csökkentve a jelenlegi polgármester esélyeit – derül ki a hangfelvételekből, amelyek a Válasz Online birtokában vannak. Csakhogy a kutyapártos csupán azért találkozott kétszer is a fideszessel, hogy bizonyítható legyen ezeknek a háttérmutyi-próbálkozásoknak a léte és mikéntje. Merthogy nem ez az első eset, hogy „segíteni” próbálják őket a kormánypárt részéről. A történet persze nem „kutyaspecifikus”: a Fidesznek akár minden mérhető, külön induló kispártot érdeke lehet megkörnyékezni. Minthogy a XVIII. esetében kulcskerületről van szó, amelyen jövőre a főváros fideszes átvétele is múlhat, a tét óriási. Az alábbiakban a választás tisztaságát meggyőződésünk szerint aláásó próbálkozás leleplezése következik, írja a Válasz Online, alább olvasható az összeállításuk.



Illusztráció: Válasz Online

Érdekes üzenet érkezett a Válasz Online-hoz május 31-én. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) egyik tavalyi országgyűlési képviselőjelöltje kereste meg lapunkat azzal: felhívta őt egy XVIII. kerületi fideszes, Lévai István Zoltán, és megkérdezte tőle, akar-e indulni a kerületben a jövő évi önkormányzati választásokon. „Mondtam, hogy nem, mire ő: meghív kajálni, egy beszélgetést csak megér, ők ugyanis minden anyagi feltételt biztosítanak nekem a kampányomhoz. Arra gondoltam, elmegyek és megtudom, mennyi egy MKKP-s jelölt ára…” – írta Aleva Márta arról érdeklődve, érdekes lehet-e a történet a nyilvánosság számára.

Határozott igent mondtunk: ha az országot kétharmaddal kormányzó párt embere valóban úgy akar polgármester lenni, hogy fő ellenfelét gyengítendő kis ellenzéki pártot vesz rá az indulásra és még anyagilag is támogatná annak kampányát, az – noha a jelenlegi jogi szabályozás szerint nem minősül bűncselekménynek – mindenképpen a választás tisztasága ellen hat. Márpedig aligha van nagyobb közérdek egy demokráciában annál, hogy a választások tiszták legyenek. Ha efféle, megítélésünk szerint tisztességtelen trükkök bizonyíthatóvá válnak és még időben lelepleződnek, annak visszatartó hatása lehet más, ilyesmit tervezgető szereplők esetében – ami pedig tisztábbá, tisztességesebbé teheti már a jövő évi önkormányzati választást is. Ez ráadásul nem egy fideszes és egy kutyapártos ügye:

mivel tavaly bebizonyosodott, hogy az összefogás nem hoz sikert az ellenzék számára, gombamód szaporodnak a kispártok. A Fidesznek pedig ebben a választási rendszerben érdeke is, hogy minél többen legyenek. Bármilyen külön induló, 3 százalék környékén mérhető ellenzéki alakulatot érdemes „segítenie” a kormánypártnak, hiszen néhány szavazaton is múlhat egy-egy polgármesteri cím.

A XVIII. esetében ráadásul kulcskerületről van szó, amelyen nem csupán egy polgármesteri poszt, de a főváros irányítása is múlhat. Lévai István Zoltán ma is a Fidesz választókerületi elnöke Budapest 15-ös számú választókerületében (ez a főváros XVIII. kerülete). Annak ellenére is bízik benne a pártvezetés, hogy tavaly elbukta az országgyűlési választást. Ami egyáltalán nem csoda, hiszen meglepően jól szerepelt a korábban MSZP-s, ma már DK-s Szaniszló Sándor vezette kerületben: az országosan is ismert MSZP-társelnök Kunhalmi Ágnes csak nem egészen nyolcszáz szavazattal tudta megverni Lévait tavaly. A Fidesz számára tehát egyáltalán nem reménytelen terep ez, márpedig a fővárosi közgyűlési többség is múlhat azon, hogy jövő ősztől kinek lesz lehetősége helyet foglalni a Városház utcai ülésteremben itteni polgármesterként: újfent a kerületet 2019 óta vezető Szaniszlónak vagy Lévainak.

A tét tehát óriási.

Előzmények

Hogy Aleva Márta jelentkezése nem afféle kutyapártos tréfálkozás, azt rögtön tudtuk: a „passzivista” (a kutyáknál így hívják az aktivistákat) megbízhatóságáról volt alkalmunk meggyőződni korábban, amikor a Válasz Online újságíró-iskolája, a Válasz Műhely hallgatója volt egy szemeszteren át. Az azonban nem volt magától értetődő számunkra, hogy egy fideszes választókerületi elnök csak úgy, telefonon közölje egy kutyapártossal, hogy megtolná a kampányát. Olyan kutyapártossal ráadásul, aki nem is Lévai kerületében, hanem a XIII.-ban (Budapest 7-es, Angyalföld és Újlipótváros) indult tavaly az országgyűlési választáson.



Aleva Márta, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt „passzivistája” (forrás: MKKP)

„Eredetileg az volt a terv, hogy a XVIII. kerületben indulok 2022-ben, ezért 2021-ben még ott szerveztem kutyapártos rendezvényeket. A Bókay-kertben, egy helyi fesztiválon például főzőversenyen vettünk részt. Ott ismerkedtem meg Lévaival. Attól fogva néha beszéltünk” – magyarázta érdeklődésünkre a kutyapártos, hozzátéve: a fideszes az első perctől komoly politikai szereplőnek tekintette őt, „holott az én fő ambícióm az volt, hogy a kutyapárt ne vérezzen el a választási törvény Volner-féle módosítása miatt”. (Emlékezetes: az országos lista állításának feltételét megváltoztatta a kétharmad: az addigi 27 helyett ekkor már 71 jelöltet kellett indítani országosan.)

Amikor Lévai most megkeresett azzal, hogy ha indulnék, tudna akár anyagilag is segíteni, már meg sem lepődtem: nem ez az első eset, hogy fideszes korrumpálni akar kutyapártost.

Aleva elmondása szerint egy másik budapesti választókerületben a helyi fideszes már 2021-ben megkereste a kutyapárti indulót. Azzal mégpedig, hogy nagyon pontos mérései vannak, de azokat e-mailen nem küldheti át. A találkozó létrejött, Aleva is ott volt. Emlékei szerint már ott is elhangzott egy „bármiben szívesen segítek”-típusú mondat, ám konkrétan pénzről akkor nem volt szó. A fideszes inkább hosszasan mutogatta a rendelkezésére álló méréseket, amelyek szerint ha a kutyák nem kampányolnak a kerületben, akkor 3 százalék körül lehet az eredményük, de ha igen, ez 5-ig is felmehet. „Láttuk: nagyon szeretné, hogy jól kampányoljunk.”

A Fidesz mérései tehát láthatóan azt mutatják, hogy a kutyák az összefogott ellenzéktől viszik el a szavazatokat, ezért érdemes akár „megtolni” is kicsit a helyi kutyakampányokat.

„Majd összetörték magukat, hogy felajánlják a segítségüket, hogy szerezzenek a kutyapártnak aláírásokat. Nem fogadtuk el, köszöntük szépen. Inkább még egy hét álldogálás februárban az aláírásgyűjtéskor. Nem akartunk Őfelsége Hűséges Ellenzéke lenni” – emlékszik Aleva, de a jelenségről a pártelnök, Kovács Gergely is beszámolt, s az Átlátszó is cikket közölt erről tavaly.

Ezek a korábbi élmények vitték tehát rá Aleva Mártát, hogy a „Narancskutya” fedőnevű akció keretében „megtréfálja” a most bejelentkező fideszest, s végre igazolhatóvá is tegye az efféle próbálkozások létét. Amikor elfogadta a meghívást a „kajálásra”, persze még ő sem sejthette: a kormánypárt és a hazai politikai rendszer valóságát, alapvető korruptságának okait is tisztábban fogja látni a találkozó után.

Az első találkozó

Senkit sem hajtott a tatár. Lévai István Zoltánt sem, hiszen időben megkezdte az előkészületeket: az önkormányzati választások jövőre, június 9-én lesznek, tehát több mint egy évvel a voksolás napja előtt megkereste Aleva Mártát. Miután utóbbi jelezte, hogy benne van a találkozóban, még akkor sem kapkodták el a megvalósítást: az idei június és július hevenyészett üzenetváltásokkal telt a találkozó időpontjáról. Végül megállapodtak augusztus 8-ában. Egy XIII. kerületi kávézóban találkoztak az esti órákban.

A több mint kétórás beszélgetés alatt a fideszes nyíltan vázolta saját helyzetét és politikai törekvéseit. „Nem vagyok nagyon közel a döntéshozókhoz. Az én terepem az most kezdődne, amikor a XVIII. kerületben önkormányzati választás lesz” – mondta, majd elárulta, hogy a tavalyi képviselőjelöltséget az esélytelenek nyugalmával azért vállalta, hogy növelje ismertségét a most esedékes polgármesteri kampányához.

Lévai: Polgármester szeretnék lenni. És én azt tudom: ha nem lesz ilyen meg olyan ellenfél még, ha csak én leszek meg a Szaniszló, akkor vesztek. Neki van 55-60 százalék esélye. Lehet, hogy nyerek, mert 40 százalékot adok magamnak, de 50-et nem, mert magamat nem akarom átverni. Ő most a polgármester, ő tud jobban odamenni az emberekhez, levelet írni úgy, hogy „Én vagyok a polgármester”… Én is tudok nyomulni, mindent csinálni, csak nem ugyanaz ellenzékiként, ráadásul fideszesként, Budapesten… Nem ugyanaz a helyzet. Viszont ha van egy Kutya ellenfél… Van egy… A Mi Hazánk az biztos el fog indulni, tőlünk függetlenül is… Aleva: A Mi Hazánk nem tőletek visz el a szavazatokat? Lévai: Erről megoszlanak a kutatások. Én mindig azt gondolom, hogy igen… Most nálunk a központban azt mondják, hogy jobb a Mi Hazánk, ha van, mint ha nincs. Nem tudom eldönteni. Ilyen alapon én nyertem volna, ha tavaly nem indul a Mi Hazánk…

„Ami ténylegesen szavazatot hozhat, az a Mi Hazánk, a Kutya, meg az ellenzék” – summázta Lévai, aki a beszélgetés egy korábbi pontján elmondta már azt is: a kutatás most is azt mutatja, hogy 10 százalék körüli kutyaszimpatizáns van a XVIII. kerületben, ám a választás napján sok kutyaszimpatizáns inkább az ellenzékre szavaz, mondván, a kutyapárt úgysem tud nyerni. Tavaly a kutyapártos Szokor Márton például csak 3,2 százalékot ért el itt. „Jobb karakter vagy. Ez egyértelmű” – mondta Alevának.

Utóbbi a tárgyra is tért: azt fejtegette, hogy emberei, „passzivistái” vannak, ötletei is, kampánybüdzséje azonban nincs.



Aleva Márta és Lévai István Zoltán a „kajáláson” (fotó: Válasz Online)

Lévai: Ha lennének ezek a „passzivisták”, akkor ezt meg lehet oldani. Van néhány ember a környezetemben, vállalkozók, akik segítenek engem. Régóta ismerem őket. Az egyik barátom a (…)-nak az egyik tulajdonosa, ott lakik a kerületben, ha őneki megmondom, hogy segítsen benneteket, akkor ti leültök – én ki is maradok ebből. De akkor tudnánk szponzort szerezni. Ez egy döntés kérdése. Aleva: Te saját magad nem kapsz annyi fizut a párttól? Lévai: Hogy? Aleva: Tehát hogy te saját magad. Nincsen ilyen választási kereted? Lévai: Az önkormányzatira nekünk jelenleg nincsen még letisztázva, hogy hogyan és miként. Egyik oldalról nekünk el kell kezdeni kalapozni vállalkozóktól. Azt mondják, hogy ha te polgármester akarsz lenni, akkor neked már kell ismerned annyi vállalkozót, aki látja benned a lehetőséget, hogy ad neked támogatást. Ez az egyik. A másik, hogy én választókerületi elnök vagyok, van egy keretem, de abból csak bérre lehet… Facebookra van nekem ember, az jelentős költségmegtakarítás. Nekem a nagy összeg a plakátok lesznek meg a szórólapok. Aleva: By the way, plakátok! Ha jól tudom, leuraltátok az összes felületet. Lévai: Én ezekre a habkarton plakátokra gondolok! Kunhalminak 3000 volt, nekem 2500. Valamennyit biztosítottak központilag, de pluszba kellett még venni. 2500 habkarton közel tízmillió forint. Amit fölraknak oszlopokra.

Lévai ezután kifejtette, hogy egy egyszerű önkormányzati képviselő is keres nettó 300 körül, tehát valami be is jön, nem csak a családjától veszi el az időt, ha rászánja magát az indulásra, kampányolásra. Ekkor Aleva állt elő az alábbiakkal.

Aleva: Az én fejemben van egy szám, ami alatt nekem nem éri meg. Meg egy, ami fölött megéri indulni. Tudom, mennyi munkaidőm esik ki… Az országgyűlési választásokon, hát ott én nagyon sokat buktam. (…) Minimum az, hogy én nullán legyek. Lévai: Megértelek és ez korrekt hozzáállás. Számolj, gondold végig. Aleva: Passzivistám van elég, de hogy a passzivistának ne fizessem ki a benzinpénzt… Leég a pofámról a bőr. Lévai: Megoldjuk.

A fideszes ezután a kutyapárti kampánynak már nem csupán a finanszírozásához ígért segítséget.

Lévai: Csináltunk egy oldalt. Nem fideszesként csináljuk, hanem… Az a neve, hogy Mizu18. Ez az oldal most már ott tart, hogy… (…) év végére ez ilyen 15 ezer körül lesz. Ide bármit föl tudtok rakni. Aleva: Hogyan éred el, hogy ennyi követőd legyen? Lévai: Fizetett hirdetéssel. (…) Benne van már másfél-kétmillió. Heti egy szponzoráció. (…) Van egy csomó csoport még, azokba is tudtok jönni. A helyi ismertségetek meglesz. Neked arra lenne szükséged, hogy a költségeket elő tudd teremteni… Aleva: És ki az a vállalkozó, akivel találkozunk? Lévai: Meg tudom mondani. Úgy hívják, hogy (…). Ő a (…)-nak az egyik tulajdonosa, a Havannán az övé az egyik (…). Van millió vállalkozása, mindene, gazdag ember, nekem fog segíteni a kampányban. Ha én arra kérem meg, hogy téged támogasson… Aleva: Szívesen találkozom vele. (…) ’21-ben én sehova nem tudtam menni, se anyagilag, se szabadságügyileg – mindent beleraktam a választásba. Lévai: Megértettem. Figyelj. Leülünk hárman, bemutatlak neki, beszélgetünk. Gondold végig, hogy mi az a matematika, ami megéri, mi az, amiért szívesen csinálod. Az összes többi logisztikai dologban simán tudok segíteni. Abban, hogy minden körzetben meglegyen az aláírás, úgy tudok segíteni, hogy nem ugyanazok írják alá, akik a Fidesznek aláírtak. Akkor nem tudják azt mondani, hogy… (…) Tudok adni egy csomó olyan érdekes dolgot, amivel lehetne basztatni a polgármestert. Én is fogom. Nyilván. Nyilván, amivel te foglalkozol, azzal én nem foglalkozok. Ilyenekben is…

Néhány perccel később Lévai azt magyarázta, hogy 4-5 százalék kell egy mandátumhoz és „arra nektek most, és a Mi Hazánknak, megvan az esélye”.

Aleva: Tudom. Lévai: Butaság lenne nem kihasználni. Ennyi melót beleraktál, ennyi ideje csinálod és most be tudnál kerülni egy testületbe.



„Kunhalminak 3000 volt, nekem 2500.” A Fidesz–KDNP és az Egységben Magyarországért választási plakátja a budapesti Nagykőrösi úton 2022. március 30-án (fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Mielőtt azonban úgy tűnne fel, hogy a dörzsölt, minden hájjal megkent nagykutya igyekszik lekenyerezni a kis kutyát, nem árt rögzíteni: sokkal inkább egy bizonytalan jövőjű ember próbálkozásának tetszik a kísérlet. Miután a Fidesz 2019-ben elveszítette a kerületet, megszűnt Lévai addigi alpolgármesteri állása, a képviselőségből adódó nettó nem egészen háromszázezer forint pedig nem elég arra, hogy ne dolgozzon mellette: jogászként a Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézetben végez nem túl jelentős munkát. Egyértelmű, hogy negyvenes évei derekán kénytelen lesz teljesen más pályára állni, ha jövőre nem jön össze neki a polgármesterség.

„Csináljuk azt, hogy én most elmegyek egy hétre nyaralni, visszajövök, addig gondold végig, mi kell, és akkor leülünk hárman” – zárta a témát a fideszes, utalva vállalkozó segítőjére. Ebben maradtak.

A második találkozó

A második találkozóra aztán éppen egy hónappal később, szeptember 8-án került sor egy másik XIII. kerületi vendéglátóhelyen. Nem az előzetes ígéretnek megfelelő körülmények között: a vállalkozó nem ment el rá (ezért nem is közöljük az illető és az említett cég nevét).

Lévai: Beszéltem a barátommal, ő segít, nyilván, az operatív részébe nem is akar belefolyni. Mi megbeszéljük és akkor… Aleva: Ja, tehát akkor ő nem is akar velem találkozni? Lévai: Azt mondta, ebbe a részébe nem akar belefolyni. Megértettem, elfogadom. Mégiscsak ő egy komoly üzletember. Azt mondta, ezt inkább intézzem én. Mondtam neki, hogy nyilván ezt meg lehet oldani máshogy is. Igazából rajtunk múlik, hogy akkor hogy legyen és miként. Aleva: A hogyan és miként az egyik kérdés, a mennyiért a másik. Rossz szájízű lenne, hogy mennyiért, de megpróbáltam kiszámolni, mennyibe került nekem, hogy kutyapártosat játszottam. És nagyjából 4 millióba került nekem ’22-ben…

A kutyapártos ezután hosszan fejtegette, hogy a ráfordított időt is számolva jött ki ez az összeg, azt is hozzáadva, amit nem tudott megkeresni a munkájával, amíg a kampánnyal foglalkozott. Aztán felvetette, hogy akár célhoz kötött támogatásként is utalhatna a vállalkozó az ő kampányára, szóval csinálhatnák „legálisan” is. „Megmondod, hova kell befizetni, és… aztán valaki megoldja” – válaszolt a fideszes, biztosítva Alevát, hogy „megtaláljuk a módját”. Hozzátette még: ezt a részét nem gondolta végig, nem úgy jött, hogy „előveszek itt egy táskát és megszámoljuk”. Azt azért megismételte, hogy a vállalkozó a támogatást biztosítja. Aztán a kutyapártos előállt a számokkal.

Aleva: Májusig nekem kell mondjuk ötmillió forint, tehát havi 500 ezer forint. Hogy belevágjak. Lévai: Korrekt. Konkrét. Aleva: Akkor lemondom a munkáimat. Lévai: Mondd meg, hogy hova… Aleva: Lehet úgy is, hogy havonta találkozunk és a kezembe nyomod. Tényleg, így is lehet.

Némi részletkérdéseken való értetlenkedés után a fideszes végül összefoglalta a helyzetet:

Akkor két út van. Az egyik, hogy akkor megmondod, hova kell ezt befizetni vagy átutalni. A másik verzió pedig az, hogy havonta akkor találkozunk.

***

Egyikből sem lesz semmi: sem az utalásból, sem a havonta tenyérbe számolt félmillióból. Aleva Márta csak azért vállalta a találkozókat, hogy megérthesse és megmutathassa, pontosan hogyan is zajlanak az efféle háttéralkuk. Bár előtte is régóta ismert volt, hogy a Fidesz miként befolyásolja a választásokat (jogszabálymódosítással, ellenőrizhetetlen határon túli levélszavazatokkal, láncszavazással, vagy azzal, hogy a billegő körzetekbe bejelentkezik több ezer új ember) – ezzel együtt is megdöbbentette, amit hallott.

„A sajátjaikat sem finanszírozzák, a korrupció egyenesen elvárás feléjük. Aki tehát arról fantáziál, hogy a jó Orbán most meghallja Pesty László hangját, lám, még Gulyás Gergely és Kövér László is megszólalt, hát most biztosan elindul majd a tisztulás – az inkább ne reménykedjen. Ez a rendszer mindenestül, a legalsóbb szintektől a korrupcióra épül.”

(A Válasz Online birtokában van a találkozók hangfelvétele. Ezeket csak akkor hozzuk nyilvánosságra, ha Lévai István Zoltán megpróbálja letagadni azok tényét vagy azt, hogy az általunk idézettek elhangzottak - írja a lap.)

Kapcsolódó: