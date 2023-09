Anyaország, Videók :: 2023. szeptember 19. 15:50 ::

"Nem ért egyet" a hegymegi gyilkos erőszaktevő azzal, hogy a pulóverének szálait megtalálták az áldozaton

Továbbra is tagadják tettüket a testvérek, akiket azzal vádolnak, hogy többször megerőszakoltak majd megöltek és kifosztottak egy 94 éves asszonyt Hegymegen.

Az egész országot megrázó kegyetlenség még 3 éve történt, a két férfi otthona több szobájában is megerőszakolta és megverte az idős áldozatot, sőt az egyik később visszament, hogy a holttestet is meggyalázza. Egyikük most a bíróságon méltatlankodott, mert egy szakértő szerint a pulóverének szálai megegyezhetnek az áldozaton talált ruhamaradványokkal.