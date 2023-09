Anyaország :: 2023. szeptember 20. 21:21 ::

Felrobbantotta magát egy férfi Esztergomban - egy rendőr meghalt, többen megsérültek

Az M1 értesülése szerint egy rendőr meghalt egy robbantásban Esztergom külterületén. /Frissülő hír./



Az M1 szerda esti híradójában elhangzott, a helyszínen rendőrségi akció zajlik.



Fotók: Walczer Patrik Zsolt / MN

A közmédia úgy értesült, egy rendőr meghalt, miközben intézkedtek egy családi háznál, ahol a fenyegető - az eddigi információk szerint - felrobbantott egy ismeretlen tárgyat - hangzott el a híradóban.

Közölték, további 6-7 sérültről kaptak értesítést. Az ügyészség vizsgálatot indított az ügyben: hivatalos személy elleni erőszak minősített esete miatt.

Napközben kezdődött, estére történt meg a baj

A híradóban azt mondták, hogy a családi házban élő férfi még napközben kezdett el fenyegetőzni robbantással, és az esti órákban váltotta be fenyegetését. Nem tudni, hogy robbanószerkezet vagy egy gázpalack robbanhatott-e fel. Az M1 tudósítóját egyelőre nem engedték a helyszínre a rendőrök.

A hvg tudósítója szintén a családi ház közelébe érkezett, és megosztott egy videót, amin látszik, hogy valóban zajlik még valamilyen akció.

Pintér a helyszínre tart, a TEK is kivonult

Esztergomban tart szerdán és csütörtökön kihelyezett frakcióülést a Fidesz, amelyre szerda délután már Orbán Viktor is megérkezett. Egyelőre nem tudni, hogy ennek a robbantásnak van-e valami köze ahhoz az eseményhez.

Az viszont biztosnak tűnik, hogy Pintér Sándor belügyminiszter a helyszínre tart. Erről a hvg írt, amelynek kollégája a helyszínen értesült a belügyminiszter érkezéséről. (Pintér szintén a frakcióülés miatt ment eredetileg Esztergomba) A portál úgy tudja: sok rendőr- és mentőautó van a helyszínen, és a Terrorelhárítási Központ munkatársai is kivonultak.

A Komárom-Esztergom vármegyei ügyészség hivatalos személy elleni erőszak miatt vizsgálatot indított az ügyben.

Zavart elméjű férfi robbanthatott gázpalackot

Mindeközben a Magyar Nemzet úgy értesült: egy zavart elméjű férfi robbantott fel vélhetően egy gázpalackot a rendőri intézkedés közben.

A hivatalos protokoll szerint a Terrorelhárítási Központot (TEK) kell riasztani ilyen esetekben. Ez történt ezúttal is. A TEK felszámoló egységével érkező túsztárgyaló próbálta meggyőzni az egyre agresszívabb férfit, hogy hagyjon fel a szándékával, ám nem járt sikerrel.

A lap ugyancsak 6 további sérültről tud, és szintén arról írt, hogy a rendőri és ügyészségi intézkedés jelenleg is tart. Arról egyelőre nincs hír, hogy a robbantóval mi történt, ő is a sérültek közt van-e.

Az M1 tudósítója időközben bejelentkezett a helyszínről. Mint mondta, hivatalosan a hatóságok továbbra sem erősítették meg a fenti információkat. Elmondása szerint ez nagyjából 1-2 órán belül történhet meg, akkor jelenthet meg az első hivatalos közlemény arról, hogy mi történt.

Elmondása szerint sok rendőr és mentő érkezett a helyszínre, továbbá azt is hozzátette: egyes sajtóértesülések szerint az esztergomi kórházban több osztályt is kiürítettek – ami akár arra is utalhat, hogy az említett 6-7-nél több sérült is lehet.

Tűz volt a házban, egy gázpalack robbanhatott fel

Időközben az Index munkatársa is megérkezett a helyszínre. Úgy értesült, hogy valóban egy gázpalack robbanhatott fel, és a ház ki is gyulladt ezután. A tüzet azóta már sikerült eloltani.

Ezért most a tűzoltók elhagyták a helyszínt, és átengedték a terepet a rendőröknek, akik folytatják a helyszíni vizsgálatot.

TEK-es lehetett a halott és a sérültek is

A tettes állapotáról nincs hír, ám valószínűleg a súlyosan sérültek között van.

Közveszélyes elmebeteg lehetett a robbantó

A környékbeli lakók elmondták a Blikknek, hogy nem ismerték névről a robbantót, de többször hallották, hogy artikulálatlanul veszekszik valakivel, holott többnyire egyedül lakott. Egy itt lakó, 16 éves lány azt mondta, biciklivel is félt elmenni a háza előtt. A rendőrök legalább hetente egyszer kint voltak nála.

Körözött bűnöző robbanthatott

A Bors úgy tudja, hogy a helyi kórházban mozgósítottak minden elérhető dolgozót, mindenkit berendeltek a sürgősségi osztályra.

A lap azt is hozzátette: meg nem erősített információik szerint egy körözött bűnöző robbantott a házban.

(MTI - Index - hvg - MN nyomán)