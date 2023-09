Anyaország, LMBTQP+ :: 2023. szeptember 23. 15:18 ::

Az amerikai nagykövet is jelen van a pécsi fajtalankodó vonuláson - muszlimokat simogatni is beugrott

Korábban is foglalkoztunk vele, hogy a „nemzeti és keresztény” kurzus 13. esztendejében zavartalanul terjed az LMBTQ-propaganda, immár vidéken is megvetették lábukat. Teljesen zavartalanul. A mai napon tartják a pécsi vonaglást, mintha Isten is úgy akarta volna, „megajándékozta” őket egy kellemes kis rossz idővel.

Információink szerint a helyszínen van az amerikai nagykövet (David Pressman) is, aki nemcsak a deviánsokkal parolázik, hanem érdekes „árukapcsolással” muszlimokat is meglátogatott, ugyanis az elmúlt napok híre, hogy „iszlám kulturális központ” lett a Rácz Aladár cigány közösségi házból a városban.

Hogy a muszlimok mit szólnak a homoszexuálisok vonulásához, arról nem tudni, beszéltek-e a nagykövet úrnak.

A helyszínen egyébként óriási a rendőri készültség, gyakorlatilag le van zárva az egész belváros. Sok millió adóforint megy el az egészre, a helyiek szombati napját pedig megkeserítik. Szellemileg és abból szempontból is, hogy nem kis bosszúságot okoz a közlekedésben.

Mindenesetre a normalitáspárti álláspontot kifejezésre juttatták, a Mi Hazánk helyi szervezete a helyszínen tiltakozik egy flashmob keretén belül:

De a helyszínen van a Légió Hungária is, az alábbi képen éppen az látható, hogy Incze Bélát, a mozgalom társvezetőjét rendőri intézkedésnek vetik alá:

L. J. – Kuruc.info