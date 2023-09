Anyaország :: 2023. szeptember 24. 07:45 ::

Tehermentes ingatlant vásárolt a háromgyermekes család, de utólag (!) kaptak egy haszonélvezőt, aki utcára teheti őket

Hosszas keresgélés után talál rá álmai leendő otthonára a Kiss-család, majd 2020-ban meg is vették a földhivatali adatok alapján tiszta és tehermentes ingatlant. Régi álmuk volt, hogy gyerekeik állatok közt, egy önfenntartó, természetközeli otthonban nőjenek fel, időközben pedig a harmadik gyermekük is megszületett a család legnagyobb boldogságára. A család élete azonban egy csapásra vált rémálommá: a mezőgazdasági területen fekvő ingatlanra visszajegyeztek egy 2014-ben törölt haszonélvezeti jogot. “A bíróság kimondta, hogy a nő haszonélvezeti jogát jogosan jegyezték be” - mondta ezzel kapcsolatban a Naphire.hu-nak Török Réka, a Heti Napló riportere. Majd azt is elárulta: miért.

“A magyar állam 2014-ben hozott egy olyan döntést, hogy az összes, nem közeli hozzátartozó haszonélvezeti jogát törli. Az unió azonban megtámadta ezt a határozatot, és kötelezte a magyar államot, hogy kártalanítsa az érintetteket. A magyar állam azonban kártalanítás címen elkezdte visszajegyezni ezeknek az embereknek a haszonélvezeti jogát” - folytatta az ATV riportere. Így kaphatott a Kiss család is egy határozatot, miután megvette az otthonát, hogy bejegyeztek rá egy haszonélvezeti joggal rendelkező nőt. A Heti Napló vasárnap esti adásából az is kiderül majd, a nő az ingatlan értékénél is többet kér, hogy lemondjon erről. Ugyanakkor bármikor utcára is teheti a háromgyerekes családot.