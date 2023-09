Anyaország :: 2023. szeptember 27. 07:25 ::

8,9 százalékos a növekedés még a regisztrált bűncselekmények esetében is, Polt nem tudja az okát - és persze Pintér sem

A legfőbb ügyész a héten benyújtotta a parlamenthez beszámolóját az ügyészség 2022. évi tevékenységéről. A dokumentum alapján az előző évekhez képest tavaly ismét emelkedett a regisztrált bűncselekmények száma, így több emberölést, embercsempészést, lopást és csalást követtek el. Polt Péter szerint "nehéz megítélni, hogy a magasabb mutató mögött a bűnözés tényleges növekedése vagy az eredményesebb felderítés áll", mindenesetre meghatározó jelentősége annak lesz, hogy a tendencia miként folytatódik.



Nem értik az urak, hiszen itt lassan 14 éve rend van...

Az országgyűlési beszámoló bevezetője szerint az ügyészség elsődleges alkotmányos feladata az állam büntetőigényének érvényesítése. Ahhoz, hogy ezt eredményesen teljesíteni tudják, alkalmaz­kodniuk kell a változásokhoz: szervezeti és egyéni szinten egyaránt. Az alkal­mazkodás egyrészt abban nyilvánul meg, hogy jogalkalmazóként elsajátítják azokat az új ismereteket, amelyeket az elkövetők is felhasználnak a bűncse­lekmény megvalósításakor; más­részt megpróbálnak hatékony jogi választ adni azokra az új jelenségekre, amelyek valamilyen formában veszélyt jelentenek a társadalomra. Ez utóbbi részben azt jelenti, hogy a hatályos jogszabályokat megkísérlik alkalmazni az új helyzetekre, ha mindez jogállami keretek közt nem lehetséges, jelzik a jogalkotók felé a jogszabályi környezet módosításának igényét.

A legfőbb ügyész szerint az állami büntetőigény eredményes érvényesítéséhez a változásokhoz való alkalmazkodás képessé­ge legalább olyan mértékben szükséges, mint az egyedi ügyek szakszerű és időszerű megoldása.

Emberölések, lopások, közúti balesetek

A regisztrált bűncselekmények számának 2013 óta tartó szinte folyamatos visszaesése a múlt évben megállt, 2022-ben az előző évhez képest 8,9 százalékos nö­vekedés következett be: tavaly összesen 167 774 bűncselekményt regisztráltak, ami több, mint a megelőző három évben.

Polt Péter szerint néhány bűncselekmény-kategóriában különösen jelentős volt az emelkedés:

a szándékos befejezett emberölések száma 72-ről 89-re, az emberölés kísérleteké pedig 62-ről 89-re nőtt;

markánsan megugrott az embercsempészések száma: míg 2020-ban 257 ilyen bűncselekményt regisztráltak, 2021-ben 635-öt, 2022-ben pedig már 1705-öt;

14,6 százalékkal emelkedett a lopások száma, de nem érte el a 2020-as értéket;

16,5 százalékkal több közlekedési bűncselekmény történt, amit elsősorban a közúti baleset okozása elnevezésű bűncselekmény 29 százalékos növekedése magyaráz.

Kifinomult csalási technikák

Akár a regisztrált bűncselekményeket, akár a kezdeményezett eljárásokat nézzük, a csalások száma az előző évhez képest szignifikánsan emelkedett. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy ezen cselekmények elkövetésének a módja egyre nagyobb arányban kapcsolódik az informatikai eszközökhöz.

A nagy tárgyi súlyú költségvetési csalásokat a többes elkövetői alakzatok, bonyolult bűnkapcsolati formák, névle­ges vezető tisztségviselők és tényleges gazdasági tevékenységet nem végző cégek egész hálózatának működtetése, az elkövetők összehangolt, konspira­tív magatartása, az elkövetési technikák, módszerek gazdag tárháza, továbbá nemritkán a cselekménynek a több külföldi államot érintő, határon átnyúló természete jellemzik.

Az elmúlt évben meghatározók voltak olyan elkövetési tech­nikák, mint például az áfa jogosulatlan csökkentésére irányuló számlagyárak működtetése, az Európai Unión belüli beszerzést terhelő áfa kikerülését cél­zó, úgynevezett „eltűnt kereskedő” módszere.

Ezek mellett előfordultak a csalás speciálisabb, ritkábban tapasztalt formái is, mint például az ortopédiai gyógycipőkre nyújtott állami támogatások vagy a kiegészítő egyházi támogatások jogosulatlan megszerzése.

A visszatérő elkövetési módok között említhető a nagy humánerőforrás-igényű szolgáltatási szektorokban – személy- és vagyonvédelem, takarítás – elkövetett, elsősorban a foglalkoztatást terhelő társadalombiztosí­tási járulékok megfizetésének jogellenes elkerülésére irányuló költségvetési csalás, amelyet jellemzően strómanok ügyvezetésével működő, rendszeresen cserélt, úgynevezett „bukócégekből” álló alvállalkozói hálózatok működteté­sével valósítanak meg az elkövetők.

Amennyiben hozzátesszük azt is, hogy a korábbi évek tenden­ciájához hasonlóan 2022-ben is tovább emelkedett az információs rendszer vagy adat megsértése elnevezésű bűncselekmények mennyisége, egyér­telműen levonható az a következtetés, hogy a jogalkalmazói munkában egyre nagyobb figyelmet kell fordítani a kiberbűncselekményekre. Mind­ez speciális szakmai felkészültséget és folyamatos szakmai fejlődést igényel, hiszen az informatikai szektorra is az állandó, intenzív változás jellemző.

Kik azok a bankszámlafutárok?

A regisztrált pénzmosások száma az utóbbi években töretlenül emelkedő tendenciát mutat, és ez a trend 2022-ben is folytatódott. A bűncselek­ményszám emelkedéséhez nagyban hozzájárult, hogy a jogalkotó 2021 elejétől hatályon kívül helyezte az orgazdaság tényállását, és azt a pénz­mosás újraszabályozott tényállásába integrálta.

Az újraszabályozást követően a pénzmosás miatt indult büntető­eljárásokon belül két nagyobb ügycsoport azonosítható az elkövetési mód­szer szerint:

Az egyik cselekménytípus jellemzően a csaláshoz kapcsolódó te­vékenység, amely az úgynevezett „bankszámlafutárok” igénybevétele révén a jogtalan haszon eredetének, a vagyon helyének, továbbá az a felett ténylege­sen rendelkező elkövetők kilétének, személyazonosságának elfedésére, leple­zésére irányul.

A másik ügycsoportot a korábban orgazdaságként minősített magatartások alkotják, amelyek rendszerint a költségvetési csalásból vagy valamely vagyon elleni bűncselekményből származó termékek és javak meg­szerzésével valósulnak meg.

Az első típusra szolgál példaként az az ügy, amelyben a főügyészség nyolc terhelttel, köztük két ügyvéddel szemben emelt vádat a törvényszéken kü­lönösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntette és más bűncselekmények miatt. A vádirat szerint az első- és másodrendű vádlottak 2020 nyarától 2021 nyaráig rendszeresen szereztek meg csalásokból származó összegeket az ellenőrzésük alatt álló, névleges ügyvezetőkkel működtetett cégek felhaszná­lásával.

Az illegális vagyon eredetének és a pénz felett ténylegesen rendelkező sze­mélyek kilétének leplezése céljából az illetékes ügyvédi kamaránál bejegy­zett, ügyvédként praktizáló másod- és negyedrendű vádlottak közreműködtek a tényleges üzleti tevékenységet nem végző és kizárólag a bűncselekmény el­követéséhez eszközként használt gazdasági társaságok alapításában és név­változtatásában, valamint a fiktív ügyvezetők bejegyzésében. A cégek névle­ges ügyvezetői a harmad- és nyolcadrendű vádlottak lettek, akik bankszámlákat nyitottak a társaságok nevében, majd a számlák feletti, távoli hozzáférést biz­tosító kódokat és jelszavakat átadták az első- és másodrendű vádlottaknak.

A válaszadók tizede tapasztalt korrupciót

A legfőbb ügyész országgyűlési beszámolójának évről évre visszatérő eleme az ügyészség korrupcióellenes tevékenységének bemutatása. Ezzel összefüggésben Polt Péter utal arra, hogy az ügyészség – és általában az igazságszolgáltatás – első­sorban nem megelőzi a büntetendő magatartások megvalósítását, hanem a bűncselekményeket elkövető személyek felelősségre vonását "realizálja". Az ügyészség tevékenységének értékelésekor az ország tényleges korrupciós helyzetéből, és nem a szubjektív alapokon nyugvó korrupciós érzetből kell kiindulni.

A beszámoló emlékeztet: 2022 júliusában jelent meg az Európai Bizottság közvélemény-kutató szer­vezetének, az Eurobarometernek a korrupciós érzékelési felmé­rése, amely szerint a magyarországi megkérdezettek 91 százaléka tekinti elter­jedt hazai problémának a korrupciót, ugyanakkor arra a kérdésre, hogy a válaszadót érinti-e a korrupció a mindennapi életben, csupán 27 százalék válaszolt igennel. Ennél is lényegesebb tény – folytatja a legfőbb ügyész –, hogy arra a konkrét kérdésre, miszerint az elmúlt évben személyesen tapasz­taltak-e korrupciós esetet, a válaszadóknak csak a tizede válaszolt igennel. Polt Péter szerint ezek az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy a szubjektív érzet lényegesen rosszabb képet fest Magyarország korrupciós helyze­téről, mint az objektív tapasztalatok. Márpedig jogállami keretek között büntetőigényt érvényesíteni kizárólag tények és nem szubjektív érzetek alapján lehet.

A büntetőjogi értelemben vett korrupciós cselekmények statisztikái alapján az a következtetés vonható le, hogy 2022-ben a regisztrált hivatali vesztegetések száma jelentősen visszaesett, a regisztrált gazdasági vesztegetések száma viszont 2022-ben kismér­tékben tovább emelkedett. A kezdeményezett büntetőeljárásokban rögzített korrupciós bűncselekmények száma tavaly tovább növekedett. Az általá­nos növekedés fő tényezője a gazdasági vesztegetés miatt kezde­ményezett eljárások számának emelkedése volt, míg a hivatali korrupciós bűncselekmények miatti eljárásoké kevésbé nőtt. A gazdasági korrupciós ügyeken belül változatlanul jelentős arányt képvisel az egészségügyi szektor.

Ellenőrzik a weboldalakat is

Az utóbbi években a környezetvédelem egyik hangsúlyos területévé vált az ügyészség közjogi tevékenységének. Ezt a megállapítást támasztja alá, hogy a kiadott ügyészi intézkedések száma az előző évhez képest 2022-ben több mint 90 százalékkal emelkedett. A környezeti értéke­ket súlyosan veszélyeztető vagy károsító cselekmények miatt 156 esetben büntetőeljárást, két ügyben pedig szabálysértési eljárást kezdemé­nyeztek.

A környezetvédelem mellett a fogyasztóvédelemnek is egyre jelentősebb a szerepe az ügyészség közjogi tevékenységében.

Tavaly a fogyasztóvédelem területén az ügyészség hat felhívással élt, 102 jelzést nyújtott be, mindamellett 21 hatósági eljárást, 18 büntetőeljárást és 9 szabálysértési felelősségre vonást kezdeményezett. Tevékenységük a közigazgatási és fogyasztóvédelmi szempontokon túl a vállalkozások cégadatainak és a weboldalukon alkalmazott általános szerződési feltételek ellenőrzésére, jogszabálysértés észlelése esetén a megfelelő ügyészi fellépés­re is kiterjedt.

(Index nyomán)