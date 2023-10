Egy Curtis nevű rapper három hét alatt a minap másodjára üzent nyilvánosan Gáspár Győzőnek: a cigány bohóc vasárnap a Ferencvárosi TC és az Újpest FC rangadóján jelent meg a Groupama Arénában, ahol egy „zöld sasok, lila majmok” feliratú sálat lengetett a lelátón. A jelenetről fotó is készült, amit a rapper a következő sorokkal osztott meg az Instagram-oldalán:

A történtekkel kapcsolatban a Gáspár házaspár a Mandinernek nyilatkozott. Gáspár Győző elárulta, az elmúlt időszakban olyan fenyegetéseket kapott, amiket korábban soha, és úgy véli, ezért Curtis tehető felelőssé.

A felesége, Gáspár Bea is elmondta a véleményét a lapnak, megosztotta továbbá azt is, hogy feljelentést tesznek az ügyben:

Emberek vagyunk. Mások a politikai nézeteink, más csapatnak drukkolunk, de ezt a helyzetet kellő intelligenciával lehet kezelni. Arra viszont, hogy Győzőt megalázza, megszégyeníti és patkánynak nevezi, nincs mentség! Interneten már megtettük a rendőrségi feljelentést gyűlöletbeszéd miatt, s mindezt személyesen is megtesszük. Emberek! Nekem két lányom van. Ne jussunk már el oda, ebben az amúgy is zavaros világban, hogy attól keljen félni, hogy Győzőt vagy valamelyik gyerekemet atrocitás éri, netán megverik. Győzőről mindenki tudja, hogy showman, egy vicces ember, az a dolga, hogy szórakoztasson. És szeretik is ezért. De ez az uszítás, ami most megy, ez ijesztő. Most jött el a pont, hogy ennek véget vessünk, ezért fordulunk a rendőrséghez!