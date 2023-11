Anyaország :: 2023. november 16. 19:10 ::

Kiengedik Schadl Györgyöt a börtönből

Megszünteti a Fővárosi Törvényszék a korrupcióval vádolt Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökének letartóztatását – derült ki a Fővárosi Törvényszéken zajló büntetőper csütörtöki tárgyalásán. A vesztegetési per másik főszereplője Völner Pál, a Fidesz volt igazságügyi államtitkára, aki az eljárás kezdete óta mindvégig szabadlábon volt.



"Szó sem volt arról, hogy el akart volna szökni" - azért akart milliókkal a zsebében Dubajba repülni...

A volt végrehajtói elnök a bíróság döntése értelmében házi őrizetbe kerül, az ügyészség tudomásul vette a döntést. Schadl Györggyel együtt a büntetőper harmadrendű vádlottja is bűnügyi felügyelet alá kerül. Mindkettejüket eltiltitták a tanúkkal való kapcsolattartástól.

A bíró elmondta azt is, a két vádlottnak vissza kell mennie a büntetés-végrehajtási intézetbe, és onnan a rendőrség viszi majd őket haza.

A letartóztatás megszüntetését Schadl ügyvédje, Morvai Attila indítványozta, másodlagosan pedig bűnügyi felügyelet elrendelését kérte. Többek közt azt mondta, szó sem volt arról, hogy Schadl el akart volna szökni, és a tanúk befolyásolása sem merült fel szerinte, ráadásul a tárgyalás ezen szakaszában abszolút okafogyott lenne. Az ügyvéd közölte, a végrehajtói kar elnöki posztjáról is lemondott Schadl, így az sem lehet indok, hogy a korábbi pozíciójával visszaélne. Szerinte a bűnismétlés is kizárt, hiszen ha a bűnelkövetés Völner Pálra épült, akkor már ez sem állhat, hiszen Völner is lemondott a posztjáról korábban. Szilas András ügyvéd, a harmadrendű vádlott, R. Róbert védője szintén az ügyfelével szembeni kényszerintézkedés megszüntetését kérte, másodlagosan pedig a bűnügyi felügyelet elrendelését. Az ő esetében is döntött a bíróság.

Schadlt és feleségét 2021. november 5-én fogták el a ferihegyi repülőtér prémium parkolójához vezető úton. (Dubajba akartak lelécelni , milliókkal a zsebükben - az Egyesült Arab Emírségekkel ugyanis Magyarországnak nincs kiadatási egyezménye - a szerk.) A rendőrök több millió forintot és két diplomataútlevelet foglaltak le tőlük. Ezeket Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter állíttatta ki Völner Pál kérésére. Később az eljárás során hatalmas vagyont foglaltak le a házaspárnál, aminek részbeni elrejtése miatt emeltek vádat Schadl felesége ellen is. Schadl Györgyöt akkor le is tartóztatták, ám ezt sokáig próbálták titkolni.

Az ügyészség mindként vádlott esetében kérte az indítványok elutasítását. Az eljáró ügyész többek közt arról beszélt, a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint a bizonyítás meghiúsításának veszélye továbbra is fennáll, és Schadl közvetlen munkatársainak meghallgatása még csak ezután következik – tette hozzá. Ezt elutasította a bíróság.

Schadl György azt mondta, nem áll szándékában elszökni, szerinte, ha valakinek érdeke az eljáráson végig részt venni, az éppen ő. Sem a kollégáit, sem más tanúkat nem kíván befolyásolni. A bíróság méltányos eljárását kérte.

Az elmúlt évek egyik legsúlyosabb korrupciós ügyének tárgyalása februárban kezdődött el. Az ügyészség Schadl Györgyre tíz, Völner Pálra nyolc év börtönt kért beismerés esetére. Előbbire 200, utóbbira 25 millió forint pénzbüntetés kiszabását is indítványozták, továbbá mindkettőjüknél tíz év közügyektől eltiltást, a jogi végzettséghez kötött foglalkozástól végleges hatályú eltiltást kértek, valamint vagyonelkobzást a jogtalan gazdagodásuk erejéig. Mindketten tagadták bűnösségüket.

A fő vádpont lényege szerint Schadl jogtalan előnyként rendszeresen pénzt – 2021 nyaráig legalább 83 millió forintot – adott át Völner Pálnak, aki ezért a pozíciójából eredő befolyását Schadl érdekeinek megfelelően gyakorolta. Az ügyészség szerint a végrehajtók elnöke hét társával előzetesen megállapodott abban, hogy eléri, önálló bírósági végrehajtói kinevezést kapjanak, amiért cserébe a végrehajtói irodájuk működéséből őket illető osztalékot részben vagy egészében visszakérte tőlük. Ezekkel kapcsolatos konkrétumokról nem tudott a koronatanú beszámolni. Ugyanakkor az is igaz, hogy egy kivétellel mindegyik megvádolt végrehajtó beismerte bűnösségét, ami nehezíti Völner és elsősorban Schadl védekezését.

Igaz ugyanakkor, hogy a per koronatanújaként megismert vádalkut kötött F. Vivien látszólag igencsak meggyengítették a vádakat. A per januárban folytatódik.

