Amennyiben ez nem lesz elég, más eszközöket is bevetünk, a polgári engedetlenségtől a tüntetéseken át egyéb kreatív módszereket is. Ehhez önkéntesnek is lehet a fenti címen jelentkezni. Ebben a TikTok-videóban 5 percben mondom el az ellenállás lényegét - írja honlapján Toroczkai László.