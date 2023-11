Anyaország :: 2023. november 28. 17:20 ::

Magyarországon az eutanázia nem engedélyezett, és nem is kívánjuk legalizálni - tudatta egy az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt folyó per kapcsán az Igazságügyi Minisztérium (IM) kedden közleményben az MTI-vel.



Illusztráció: Fb/André Carrilho

Hétfőn és kedden lezajlott a strassburgi emberi jogi bíróságon a Karsai kontra Magyarország ügy szakértői meghallgatása és tárgyalása, melynek során az IM mint a magyar állam képviselője ismertette jogi álláspontját. Eszerint "Magyarországon az eutanázia nem engedélyezett, és nem is kívánjuk legalizálni. Határozott az álláspontunk, és elfogadhatatlannak tartunk minden olyan döntést, törekvést, ami emberi élet kioltását lehetővé teszi más számára" - áll a közleményben.

A kérelmező az Emberi Jogok Európai Bíróságához benyújtott kérelmében azt sérelmezi, hogy Magyarországon az eutanázia nem engedélyezett, és a büntetőjogi szabályozás miatt külföldön sem veheti igénybe a legális eutanáziát. A kérelmet a bíróság gyorsított eljárásban vizsgálja. Az eutanázia tekintetében a tagállamok széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek, a kérdéskör szabályozása az Európa Tanács tagállamainak hatáskörébe tartozik, ahol jelen állás szerint a tagállamok döntő többsége - köztük Magyarország is - elutasítja annak legalizálását.

A magyar kormány a bírósági eljárásban azt az álláspontot képviseli, hogy az alaptörvény II. cikke és az Emberi Jogok Európai Egyezményének 2. cikke is biztosítja az élethez való jogot. Ezzel szemben sem az alaptörvény, sem a nemzetközi jog előírásai, így az egyezmény sem biztosítják a halálhoz való jogot.

"A méltóság kiteljesedése és annak megtartása nem politikai vagy világnézeti kérdés, hanem alapjog. A mi álláspontunk, hogy nem kerekedhet felül az élet szentségén. Az élet védelme elsődleges a keresztény kultúrában, így Magyarországon is. (Kivéve persze, ha magzati életről van szó... - a szerk.) Az életről történő lemondás, az eutanázia számtalan visszaélésre is lehetőséget ad. Az emberi élet szent és sérthetetlen, mely értékrendünket az Alaptörvényünk is tükrözi. Álláspontunk határozott: senki, semmilyen indokból nem veheti el más életét" - hangsúlyozza a közlemény.

A magyar jog kifejezetten védi az emberi életet, és megakadályozza azt, hogy mások elősegítsék a korai halált. A magyar társadalom nem bátorítja a betegeket a halál keresésére, éppen ellenkezőleg: gondoskodik róluk, és mindent megtesz azért, hogy segítse és támogassa az arra rászorulókat - közölte az IM.