Anyaország :: 2023. december 7. 21:25 ::

Megoldást találtak a vörösiszap újrahasznosítására

Egy öttagú magyar konzorcium mintegy ötévnyi kutatómunkával új technológiát fejlesztett ki a bauxitmaradvány (vörösiszap) újrahasznosítására egy uniós projektben, és az így készült betontermékek gyártása már el is elkezdődött - tájékoztatta az MTI-t Penk Márton, a konzorciumot vezető Martin Metals Kft. ügyvezető igazgatója. Az 1,48 milliárd forint összértékű K+F fejlesztéshez egymilliárd forintos uniós támogatást nyertek el.

A projektben részt vevő három cég - Golder Zrt., Geovol Kft., Martin Metals Kft. - illetve a Bay Zoltán Nonprofit Kft., és a Pannon Egyetem az ajkai tározókban lerakott vörösiszapban található ásványi nyersanyagok kinyerési lehetőségeit kutatta, hogy hasznosítási eljárásokat, technológiákat és eszközöket fejlesszenek ki - írták a közleményben. A projekt eredményeként számos eljárást és két termelő technológiát dolgoztak ki, illetve berendezést létesítettek.

Penk Márton az MTI megkeresésére közölte: a Martin Metals Kft., mint a másodnyersanyagok újrahasznosításával foglakozó egyik legnagyobb magyar cég, már jóval a 2010-es vörösiszap-katasztrófa előtt elkezdett foglalkozni a bauxitmaradvány felhasználásának lehetőségével, amelyből csak Magyarországon mintegy 50 millió tonna áll rendelkezésre.

Hangsúlyozta, hogy a vörösiszapból jelentős mennyiségű vas-oxidot tudtak kinyerni, amely a vasérc helyettesítésére is alkalmas.

Ajkán, ez egykori timföldgyár egyik épületében idén elkészültek a gyorskötő cement gyártására szolgáló berendezés telepítésével és elkezdődött a kísérleti gyártás.

Elmondta, hogy a bauxitmaradványt nagy mennyiségben lehet használni a betongyártásban is. Az adalékanyag jelentősen javítja és növeli a beton élettartalmát, és kiváltható vele a kavics és homok mintegy harminc százaléka.

Inotán idén szeptemberben elindult a vörösiszap betonadalékként történő hasznosítása, az ide telepített gyártósor mintegy félmilliárd forintos beruházásból valósult meg. Jelenleg mintegy évi nyolcezer tonna bauxitmaradvány feldolgozására van engedélyük, de ezt bővíteni szeretnék - mondta.

Elmondta, hogy az itt előállított betontermékekkel az építőipar területén igyekeznek piacot szerezni, de először el kell fogadtatni a vevőkkel a termék terrakotta színét. A vörösiszap felhasználásával készült friss beton is teljesen megfelel az előírt szabványoknak - fűzte hozzá.

Penk Márton kitért a nyersanyag további felhasználási lehetőségeire is. A vörösiszapból értékes ritkafémek is kinyerhetők, mint a titán vagy a szkandium, és felhasználható kerámiai és kötőanyagipari termékek előállítására is. A Pannon Egyetem laboratóriumi vizsgálati a vörösiszap termésnövelő hatásait vizsgálták, így azt a talajminőség javítására is fel lehet használni.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Martin Metals Kft. árbevétele 2022-ben 94,1 millió euróra emelkedett az előző évi 88,6 millió euróról, a korrigált adózott eredmény 2,8 millió euróról 3,3 millió euróra növekedett.