Kálmán Rendőr Schadlnak: Ne feledd; Szerda 13.30 Völner

„Kálmán Rendőr” – ilyen néven mentette el a telefonjába egyik bizalmasát Schadl György. A nyomozati iratok szerint Sz. Kálmán olyan volt Schadl életében, mint M. Viktor, a sofőr, aki most szintén a vádlottnak padján ül: a vád szerint Sz. is pénzt fuvarozott ide-oda a végrehajtói kar volt elnöke és a végrehajtók, valamint a volt fideszes igazságügyi miniszterhelyettes és államtitkár, Völner Pál között.



Schadl György már házi őrizetből, bilincs nélkül érkezett a tárgyalására 2024. január 11-én (fotó: Bődey János / Telex)

Csütörtökön ezt a bizonyos Sz. Kálmánt hallgatta meg tanúként a bíróság a Schadl–Völner-ügyben. Völner Pál szokás szerint otthonról érkezett a bíróságra, a per kezdete óta szabadlábon van. Schadl Györgynek ez most újdonság volt: ő novemberig letartóztatásban volt, azóta házi őrizetben van. Így most a kezén se bilincs, se vezetőszár nem volt, és a büntetés-végrehajtás emberei sem voltak sehol. Schadl mostanra a szokásos maszkjától is megszabadult. Völnerrel megejtett egy gyors kézfogást a tárgyalóterem előtt, bent pedig továbbra sem engedte magát fotózni.

A vád szerint Schadl „korrupciós kapcsolatot alakított ki” Völnerrel, aki rendszeresen 2–5 millió forintot kapott tőle – összesen legalább 83 millió forintot. Az államtitkár cserébe vállalta, hogy a pozíciójából eredő befolyásával Schadl kéréseire elintéz konkrét ügyeket, például a jól jövedelmező végrehajtói kinevezéseket. Schadl pedig ezt abból a pénzből finanszírozta, amit azoktól kapott, akiket a végrehajtói pozícióba segített. Így összesen 924 millió 852 ezer forint illegális jövedelemre tett szert a vád szerint. Hétből hat végrehajtó a bíróságon is elismerte, hogy ez így történt, és Schadl György pénzért cserébe segítette őket pozíciókhoz.

Sz. Kálmán a nyomozati iratok szerint 2018–2019 környékéig vitte a pénzeket erre-arra, szervezte Schadl életét, vezette a naptárát, tájékoztatta őt a találkozóiról, programjairól. A végrehajtói kar volt elnöke általában megírta Sz. Kálmánnak, kivel mikorra ütötte le a találkozóját, ő pedig azokat beírta a naptárba, és a megfelelő napokon emlékeztette Schadlt a találkákra. Ezekről általában ilyen változatosan kommunikáltak:

2017. augusztus 8.

Schadl György üzenete Kálmán Rendőrnek:

„Szerda 13.30 Völner”

2017. augusztus 9.

Kálmán Rendőr üzenete Schadl Györgynek:

„Ne feledd; Szerda 13.30 Völner!”

2018. január 11.

Kálmán Rendőr az asztali naptárról küld képet Schadl Györgynek:

„10:30 Völner Pál”

2018. június 4.

Schadl György üzenete Kálmán Rendőrnek:

„Június 11., 12.00 Hold utca Kovács Pali+ Völner Pali”

2018. június 11.

Kálmán Rendőr üzenete Schadl Györgynek:

„Ne feledd; Június 11., 12.00 Hold utca Kovács Pali+ Völner Pali!”

Hogy pontosan ki ez Kovács Pali a hármas ebédnél, eddig nem derült ki. A perben tanúként hallgatták meg Kovács Pált, aki korábban a paksi bővítéséért felelős államtitkár volt, és aki Völner Pállal és Süli János egykori tárca nélküli miniszterrel megtekintette Schadl nagy találmányát, a vízzel járó autót. Schadl és Völner is úgy vallott, nincs más Kovács Pál nevű közös ismerősük az egykori államtitkáron kívül. Kovács állítása szerint viszont „600 százalék”, hogy nem ő ebédelt velük 2018-ban, mert ő csak évekkel később ismerte meg Schadlt. Ennek ellentmond Süli János vallomása, aki viszont 2018-as megismerkedésről vallott.



Völner Pál a bíróságon 2024. január 11-én (fotó: Bődey János / Telex)

A perben vissza-visszatérő témák a „Házipénztár” és az „EgyenlegMoncsi” elnevezésű Excel-táblázatok: Schadl másik bizalmasa, a bíróságon heteken keresztül meghallgatott F. Vivien ezekben dokumentált minden pénzmozgást, így a Völner Pál volt államtitkárnak juttatott állítólagos kenőpénzek kifizetését is. A nyomozati iratok szerint F. Vivien erről azt is mondta, a sofőr, M. Viktor előtt elődje, Sz. Kálmán is írogatott a táblázatba, amiben Schadl Györgyre „dr”-ként hivatkozott: „Legalábbis így emlékszem. Tehát amikor ez a rövidítés van a bevétel vagy a kiadás résznél, az feltehetően Gyuritól származó vagy neki kifizetett pénz volt.”

Sz. Kálmánt a nyomozás alatt le is hallgatták. Schadl Györgyöt és feleségét, a szintén vádlott Schadl Baranyai Helgát 2021 novemberében Dubajba menet kapcsolták le Ferihegyen, táskájukban diplomata-útlevelekkel. Egy hónappal később, december 15-től elkezdték megfigyelni Sz. Kálmán telefonját. Az indokolás szerint azért, mert „az üggyel összefüggő releváns kommunikációt folytathat”. Ettől pedig újabb bizonyítékok és potenciális elkövetők beazonosítását várták. Túl sokáig nem tartott a dolog: az egyik lehallgatott telefonszámról kiderült, hogy nem is az övé, a másikról pedig három hónappal később, márciusban már le is kapcsolódtak.

Egy Excel-táblázat kezelése bonyolultabb, mint a harangöntés

Sz. Kálmán a bíróságon csütörtökön úgy vallott, Schadlt nagyon régóta ismeri, közös baráti társaságból. Ekkor ő még hivatásos rendőr volt. Aztán 2011-ben került Schadl budaörsi irodájába – ahol az ügy egyik koronatanúja, F. Vivien is dolgozott. Itt előbb irodai ügyviteli alkalmazottként, aztán végrehajtójelöltként, végül végrehajtó-helyettesként dolgozott.

A tanú szerint amíg Schadl nem bizonyosodott meg arról, hogy F. Vivien megbízható, addig ő maga nyitotta a pénzes páncélszekrényt, csak ő tudta a kódot hozzá. „Ha valakinek kellett pénz, vagy nekem, mert én intéztem a bevásárlást, kivettem, és leírtam egy nyomtatványra, mire mennyit, hogy a munkáltatóm és egyúttal barátom felé el tudjak számolni.” Ha Schadlnak kellett pénz, akkor is ő nyitotta ki neki a páncélszekrényt, így aztán „jellemzően tudtam, hogy mi kerül be és ki a páncélszekrényből”.



Fotó: Szollár Zsófi / Index

Szerinte a papíron vezetett jegyzeteit odaadta F. Viviennek, aki meg a pénzmozgásokat bevitte a számítógépén lévő „házipénztárba”. A férfi szerint nem ő maga vezette ezt a táblázatot, már csak azért sem, mert „egy Excel-táblázat kezelése számomra bonyolultabb, mint a harangöntés”.

Aztán szóba kerültek a kölcsönök, pénzügyek. „Pénzkérdésben kicsit ódivatú vagyok, soha senkitől nem kérdezem meg, mennyi van, mire költöd. Én kétszer mindenképp kaptam kölcsönt Schadl Györgytől, százezres nagyságrendekben, azokat a pénzeket pedig saját zsebből adta.” Voltak annyira bizalmas kapcsolatban, hogy személyesen Schadlnak adta vissza a pénzt, de nem zárja ki, hogy F. Vivienen keresztül. Schadl egyszer az anyja temetésére is adott pénzt, azt nem kérte vissza. Azt is mondta, az irodában többen is kaptak tőle kölcsön, autóvásárlásra, lakásügyekre.

Sz. Kálmán elismerte, hogy néha sofőrködött, néha meg ő vitte a pénzeket valahova. Például a vízzel menő autó feltalálóinak néhány hónapon keresztül havi százezres nagyságrendű összegeket. De volt, hogy éjszakánként ő maga őrizte ezt a vízüzemű motort: „a találmány jelentősége indokolja, hogy miért kell őrizni”. Azt nem tudja, ott kikkel találkozott, látta-e ott Süli Jánost, Kovács Pált vagy Völner Pált. „Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem” találkozott a találmánynál Völnerrel, mondta, mire a bíró felhívta a figyelmét, hogy az is hamis tanúzás, ha a lényeges részeket elhallgatja. A tanú szerint ő Völnert csak a sajtóból ismeri.

Abban elbizonytalanodott, hogy meddig dolgozott a budaörsi irodában. Előbb azt mondta, 2020 nyaráig, aztán felhívták a figyelmét, hogy akkor már Covid volt, mire ő korrigált, hogy lehet, 2019 nyaráig. Aztán később már arra jutott, 2020 februárjától már Fonyódon dolgozott, így előtte kellett Budaörsön végeznie. A nyomozati anyagok szerint az ő utódja M. Viktor lett, a sofőr, aki most szintén a vádlottak padján ül. Ő vette át a tanútól például a páncélügyleteket, és Schadl magánügyeinek intézését is, valamikor 2018-2019 környékén. A bíró arról kérdezte, be kellett-e tanítani M. Viktort, mire a tanú azt mondta, „Viktor elég nagy fiú, igen hamar megtanulta. Nem kellett feltalálni a csőhöz a lukat”. A vádirat szerint Schadl először 2018 májusában adott át pénzt Völnernek, rögtön 5 millió forintot.

Ezután rátértek a végrehajtókra. Hétből hat végrehajtó elismerte, hogy Schadl az osztalékuk egy részéért nevezte ki őket végrehajtónak, egy viszont minden vádat tagad a bíróságon. Csiszár Éva volt az első a hétből, akit kineveztek, a tanú róla most azt mondta, ő a végrehajtói pályázatok kiírásáról és menetéről semmit sem tudott. Az ügyről azt tudja mondani, hogy Csiszár irodájának beindításánál segített Schadl, „adott neki pénzt kölcsön az indításhoz, milliós nagyságrend, de hogy mennyit, azt nem tudom”.

Schadl és Csiszár is úgy vallott korábban a bíróságon, hogy kölcsönről volt szó. A nő azt is elismerte, hogy háromszor pénzt adott át Schadl Györgynek, vagyis szerinte „polgári jogviszonyban” visszafizette a korábban kapott kölcsönt Schadlnak. Schadl bizalmasa, F. Vivien viszont korábban erről azt mondta, Schadl Csiszár végrehajtói irodája osztalékából kért, méghozzá annak a felét.

