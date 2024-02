Anyaország :: 2024. február 13. 09:24 ::

Novák Katalin öthetes kiképzésben részesült férje a honvédség tartalékos alezredese maradhat

Veres István Attila tartalékos alezredes, önkéntes műveleti tartalékos katonaként jelenleg is jogviszonyban áll a Magyar Honvédséggel – közölte a Honvédelmi Minisztérium az RTL megkeresésére. Novák Katalin lemondott államfő férje tavaly öthetes kiképzést követően kapott tartalékos alezredesi rendfokozatot, a szokatlanul magas rangot a végzettségével, a szakmai tapasztalataival, valamint a közjogi szerepével indokolták.

A Magyar Honvédség akkor azt írta, hogy „ebben az állománykategóriában ez a rendfokozat megközelítőleg tükrözi a végzettségét, szakmai tapasztalatait, iskoláit, valamint a közjogi szerepét”.

Veres Istvánnak közgazdaságtudományi egyetemi végzettsége van, és az MNB pénz- és devizapiaci igazgatóságát vezeti. Ennek alapján a közjogi szerepe – azaz, hogy Novák Katalin köztársasági elnök férjeként ő volt Magyarország első "first gentlemanje" – lehetett a legfőbb oka az alezredesi kinevezésének.

A Honvédelmi Minisztérium az RTL megkeresésére azt közölte, hogy Veres István Attila tartalékos alezredes önkéntes műveleti tartalékos katonaként jelenleg is jogviszonyban áll a Magyar Honvédséggel.

A tárca tájékoztatása szerint alapkiképzése teljesítése és eskütétele óta több alkalommal hívta be az MH szolgálatteljesítés céljából, ennek pedig mindig eleget is tett.

Arra a kérdésre, hogy milyen következménnyel járna a szerződés felmondása, a minisztérium azt közölte: „a Magyar Honvédség önkéntes alapon működő haderő. Ha valaki meg akarja szüntetni tartalékos szerződését, az semmilyen negatív következménnyel nem jár”.

A Veres Istvánnak járó tartalékos alezredesi rendfokozatot egyébként azért is bírálták sokan, mert éppen abban az időszakban tett esküt 164 társával együtt a Magyar Honvédség Altiszti Akadémián, amikor több száz (becslések szerint akár 1800) katonát bocsátottak el a honvédségtől. Később ráadásul az is kiderült, hogy az exkatonáknak az elhelyezkedését is megnehezítette a kormány.

Olyan is előfordult már egyébként, hogy valaki egyből ezredesként kezdjen tartalékosként, és komoly vihart is kavart az ügy. Még 2017-ben esett meg, hogy kormánymegbízottakat avattak tartalékos katonatisztnek ezredesi rendfokozatban. Ez történt a Csongrád megyei Juhász Tünde esetében is, aki akkor azt mondta, hogy „szemlélő” szerepet töltenek be, eseményeken viselhetik a tartalékos egyenruhát, ezzel népszerűsítve az önkéntes vállaláson alapuló katonai szolgálatot.