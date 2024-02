Anyaország :: 2024. február 22. 19:38 ::

Jogerősen elítélték a dzsihadista terrorszervezetek propagandatermékeit terjesztő férfit

Az elsőfokú határozat döntő részét helybenhagyva két év börtönbüntetéssel és ugyanennyi időtartamú közügyektől eltiltással sújtotta csütörtökön a Fővárosi Ítélőtábla azt a férfit, aki a vád szerint néhány évvel ezelőtt dzsihadista terrorszervezetek harcra buzdító propagandatermékeit terjesztette.

A Budapest Környéki Törvényszék tavaly januárban háborús uszítás bűntette miatt marasztalta el a magyarországi születésű férfit; T. D. Sz. és a védelem akkor felmentésre, az ügyészség viszont a büntetés súlyosítására tett indítványt. Az elsőfokú ítélet szerint a vádlott harcra buzdító, dzsihadista tartalmakat tett közzé egy németországi online felületen.

Miután a német portálon annak felhasználói az Iszlám Államhoz és az al-Kaidához köthető propagandaterméket - főként muszlim kultúrkörben ismert, harcra buzdító, erőt demonstráló indulókat - tettek közzé, a német hatóság felvette a kapcsolatot a Terrorelhárítási Központtal (TEK).

Nekik azt az információt adták, hogy Magyarországon is azonosítottak egy embert, aki 2018-19-ben 18 alkalommal töltött fel radikális tartalmakat a felületre. Ezeket a szolgáltató kiszűrte és eltávolította az oldalról, ennek ellenére a hatóság le tudta menteni az adatokat és azokat továbbította a TEK számára. A magyar hatóság az érintett e-mail-címek alapján felderítette a vádlott nevét, szolgáltatóját, illetve IP-címeit. A férfinak az egyik közösségi oldalon is volt a profilja, amelyből a lakhelye is kiderült.

A Fővárosi Ítélőtábla megállapítása szerint az elsőfokú bíróság a bizonyítékok okszerű mérlegelésével megalapozott tényállást állapított meg, abból helytállóan következtetett a vádlott bűnösségére. A T. D. Sz. által az interneten közzétett dalok alkalmasak voltak arra, hogy az Iszlám Államot dicsőítsék és közvetett módon a terrorista módszerek alkalmazására buzdítsanak.

(MTI)