Orbán elszólta magát a parlamentben: azért vásároljuk a négy új Gripent, hogy külföldi NATO-feladatokat teljesítsenek

Orbán Viktor azzal kezdte napirend előtti felszólalását, hogy sűrű nap áll előttük: elfogadják Novák Katalin lemondását, megválasztják az új köztársasági elnököt, és jóváhagyják Svédország NATO-csatlakozását.



Fotó: Mohos Márton / 24

A kormányfő kifejtette: "a távozó elnök asszony munkáját tisztelettel megköszönöm. Lemondásának oka olyan kegyelmi döntés volt, amelyben csak egyféleképpen lehetett volna dönteni: el kellett volna utasítani. Nem ez történt, ezért a lemondás helyes volt. Magyarországon a gyermekvédelem ügyében zéró tolerancia uralkodik, a gyerek abszolút, teljes körű védelmet élvez, az elkövetőt meg kell büntetni, a büntetést pedig le kell tölteni, nincs kibúvó, nincs kedvezmény, nincs feltételes szabadság, nincs kegyelem".

A miniszterelnök hangsúlyozta, aki nevelőként nem a gyermek pártját fogja, annak nincs mentsége, és nem számíthat kegyelemre, de úgy tűnik, az emberi ítélőképesség itt nem elegendő, ezért a jogszabályoknak is garantálniuk kell, hogy ilyen még egyszer ne fordulhasson elő, ezért fontos a hatályban lévő szabályok áttekintése, ideértve az alkotmány nyújtotta garanciákat is.

A kegyelmi ügyön túl megoldandó feladatnak nevezte, hogy pedofilügyekben elítélt bűnöző ne legyen feltételesen szabadlábra helyezhető semmilyen indokkal. Magyarországon ez a kapu most nincs bezárva, ezért arra kéri a képviselőket, hogy kezdjenek hozzá. A bíróságokat arra kérte, hogy a folyamatban lévő ügyekben erre tekintettel hozzák meg döntéseiket.

A bicskei gyermekotthonban történtekről elmondta: a kegyelmi ügytől függetlenül is súlyos aggályokat vetnek fel, "miért csak a második kísérletre sikerült elítélni egy pedofil gyermekotthon vezetőt? Ennek a végére kell járni, ezért vizsgálatot rendeltem el, amely minden gyermekvédelmi intézmény vezetőjére vonatkozik. Átvilágítunk mindenkit, mert az alkalmassági feltételeknek mindenre, az életvitelre, a szexuális devianciára és a pszichológiai megfelelésre is ki kell terjednie".

A gyermekek sérelműre elkövetett bűncselekményekről elmondta, azok mindenkit felzaklatnak, erős indulatokat váltanak ki, mert azonnal a saját gyermekeikre gondolnak, ezért joggal várják el a hatóságoktól a teljes és alapos vizsgálatokat.

Orbán Viktor azt mondta: egy napon dönthetnek az elnök asszony lemondásáról és az új elnök megválasztásáról; az ország erős és stabil, ezért úgy kell megoldani a váltást, hogy ne legyen zavar. Ennek úgy kell eleget tenni, hogy haladéktalanul megválasztják az új államfőt. Orbán Viktor köszönetet mondott a kormánypártoknak, hogy ezt elősegítették.

Sulyok Tamásról azt mondta, hogy óriási tapasztalat van mögötte, vitathatatlan tekintélye van. Az Alkotmánybíróság döntései az elmúlt években világosak voltak, a jogászok és az emberek véleményével is egyeztek. Orbán Viktor megköszönte neki, hogy elvállalta a felkérést. Arra kérte a képviselőket, hogy támogassák Sulyok Tamás megválasztását.

Orbán Viktor a svéd NATO-tagságról elmondta, hogy támogatják azt.

– Hosszú és számos vitával színesített kapcsolatunk van a skandináv országokkal. A vitáink rendezésébe többen is megpróbáltak kívülről beavatkozni, ez azonban nem segítette, hanem hátráltatta az ügyet. Magyarország szuverén ország, nem tűri, hogy mások diktáljanak neki, legyen szó a döntések tartalmáról vagy időzítéséről. Magyarország és Svédország két hosszú múlttal rendelkező ország, tudjuk, hogyan rendezzük a vitás ügyeinket, mások kéretlen gyámságára, erőszakos, ráadásul tiszteletlen beavatkozására nincs szükségünk. Ne csodálkozzanak, ha hoppon maradnak – hangsúlyozta Orbán Viktor, hozzátéve: a svéd miniszterelnök látogatása sikerrel járult hozzá a "fair" és tiszteletteljes viszonyhoz. Maradnak és lesznek véleménykülönbségek, mert nem egyformák, de megértéssel tekintenek a különbözőségekre, ahogyan az komoly nemzetekhez illik.

Orbán Viktor tájékoztatta a képviselőket, hogy kölcsönösen előnyös megállapodásokat hoztak tető alá, amelyek erősítik mindkét ország biztonságát. Katonai és hadiipari együttműködés eddig is volt, a vadászgépekről szóló szerződést meghosszabbítják és négy új vadászgépet vásárolnak, ezzel a magyar légierő az ország területén kívül is képes lesz NATO-feladatok ellátására. A légvédelmi rendszerhez logisztikai szolgáltatások is kapcsolódnak, ezt a szerződést is meghosszabbították és kiterjesztették a kiképzésre. Továbbá megállapodtak arról, hogy a NATO-nyelvezetben kiválóságinak nevezett kutatóközpontot nyit egy svéd hadiipari vállalat Magyarországon.

(Index)