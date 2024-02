Anyaország :: 2024. február 23. 12:17 ::

Négy új Gripenért cirkuszoltak hosszú hónapokon át a fideszesek, Orbán ma már sikertörténetről beszélt

Orbán Viktor kormányfő és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök a tárgyalás után a Karmelita kolostorban tartott közös sajtótájékoztatót.



Fotók: Papajcsik Péter / Index

A sajtótájékoztató kezdetén két megállapodást írtak alá a felek, egyrészt módosították a Gripen vadászgépekre vonatkozó szerződést, magyar részről ezt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter látta el kézjegyével. A második egyezség is a Gripenekről szólt, ez a logisztikai rendszereket és támogató szolgáltatások nyújtását érinti.

Orbán Viktor azzal kezdte a sajtótájékoztatót, hogy érdekes, izgalmas, eredményes megbeszélésen vannak túl, a mai találkozó hosszú folyamat fontos állomása, a hosszú folyamatot nevezhetik bizalomújraépítési folyamatnak, amelyen hosszú hónapok, sőt, évek óta dolgoznak.

A kormányfő elmondta, a magyar külpolitikának az az alapja, hogy barátokat kell gyűjteni, ezért minden országgal arra törekednek, hogy keressék azokat a pontokat és érdekeket, ahol egyetértenek, ahol pedig máshogy látják a világot, tiszteletben tartják a különbséget.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy 1956-ban Svédország befogadta a magyar menekülteket. Személyes élményként azt osztotta meg, hogy amikor az uniós csatlakozásról tárgyaltak, akkor Svédország partnerük volt. Gyors folyamatban reménykedtek, de ez nem volt lehetséges, mert nem volt egyetértés a tagállamok között, Svédország a gyorsabb bővítés mellett érvelt.

A jelen is jól néz ki, a kereskedelmi együttműködésünk igazi sikertörténet. Minden évben megdöntjük a forgalmunk rekordját, 2010-hez képest megdupláztuk. Együttműködés van a nukleáris energia kérdésében, ahol együttműködünk a brüsszeli politikai arénában. Örülünk, hogy van svéd szereplő a Paks 2 kivitelezésében, és az is kedvező, hogy tavaly 70 ezer svéd érkezett turistaként Magyarországra – sorolta Orbán Viktor, elárulva: ma nem erről, hanem a védelmi együttműködésről beszéltek.

– Hosszú tárgyalás eredményeképpen pontot tehetünk egy tárgyalás végére, ami Magyarország számára rendkívül fontos. A magyar védelmi képesség ügyéről beszélünk. Nagy vita volt Magyarországon 1998-2002 között, hogy kell-e egyáltalán Magyarországnak önálló légvédelmet fejlesztenie, ha úgy döntünk hogy kell, mi az a technológiai útvonal, amin haladjunk – fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve: azóta is ezen az ösvényen haladnak a Gripenekkel, viszont ez a szerződés kifut.

– Akkor nem tudtunk annyi Gripent venni, amennyit akartunk, mert csórók voltunk. Megszületett a megállapodás arról, hogy további négy géppel bővítjük a Magyar Honvédség Gripen vadászbombázó flottáját – jelentette be Orbán Viktor.

Meghosszabbítják a logisztikai szerződést is, valamint kiterjesztik a kiképzésre is. A Saab és a Védelmi Innovációs Kutatóintézet közös, a mesterséges intelligenciára fókuszáló központot nyit, megkezdődik az együttműködés a kutatás-fejlesztés területén.

A közelgő magyar uniós elnökségről is tárgyaltak a felek, tudják ebben támogatni egymást, például az unió közös biztonság- és védelempolitika területén. Abban is egyetértettek, hogy az illegális migráció ellen küzdeni kell és a szervezett bűnözés felszámolásában is segítik egymást. Orbán Viktor azzal zárta, hogy a magyar parlament hétfőn meghozza a szükséges döntéseket – utalva Svédország NATO-csatlakozására.

Ulf Kristersson: a beszélgetés konstruktív volt

Ulf Kristersson arról beszélt, hogy megvitatták az Európai Unió stratégiai napirendjét, valamint a két ország együttműködését biztonsági, védelmi kérdésekben.

– A beszélgetés konstruktív volt – húzta alá a svéd miniszterelnök, hozzátéve: további együttműködést valósítanak meg a Gripenek tekintetében, Ulf Kristersson üdvözli ezt, egyszerre jó Svédországnak és Magyarországnak. Az operatív kérdésekről elmondta: láthatják az előnyeit az együttműködésnek például a balti légtér védelmében. A Gripent Svédország egyik büszkeségének nevezte.

Az erős üzleti kapcsolatokról is beszéltek, svéd cégek fektetnek be Magyarországon, 180 svéd cég már működik is Magyarországon.

– Nem értünk egyet mindenben Magyarországgal, de abban egyetértünk, hogy szorosabban kell együttműködnünk azokon a területeken, ahol egyetértés van.

Tagjai mindketten az Európai Uniónak, hamarosan tagjai lesznek mindketten a NATO-nak – hangsúlyozta a svéd miniszterelnök, aki megköszönte Orbán Viktornak a meghívást.

(Index nyomán)