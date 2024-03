Anyaország, Zsidóbűnözés :: 2024. március 2. 17:27 ::

Mit köszönt meg Köves Slomó rabbi Orbán Viktor miniszterelnöknek?

Köves Slomó rabbi Orbán Viktor miniszterelnökhöz 2024. február 29-én intézett köszönőlevele éppen azokban az órákban érkezett meg a Miniszterelnöki Hivatalba, amikor a Gázavárosba vezető tengerparti út mentén humanitárius segélyszállítmányra várakozó, kiéheztetett palesztinok körében ismét aratott a halál. Magát minden zsidó és az „épeszű” nem zsidók szószólójának tekintő Chabad rabbi valójában azért mondott köszönetet Orbán Viktornak, mert Magyarország az Európai Unióban rendre leszavazza – legtöbbször a tagállamok között egyedüliként – a háború, tehát a további népirtás beszüntetését követelő nyilatkozatokat.



Orbán Viktor, Köves Slomó és Semjén Zsolt (fotó: MTI)

A megfelelő időben csengető postás

Köves Slomó rabbi, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezetője csütörtökön levélben köszönte meg Orbán Viktor miniszterelnöknek az Izrael melletti kiállását az Európai Unió és az ENSZ fórumain – írja az inn.co.il és a bhol.co.il izraeli hírportál. A sors különös fintora, hogy a hálálkodó levéllel február 29-én délelőtt csengetett be a postás a Kossuth Lajos téri Miniszterelnöki Hivatalba, éppen azokban az órákban, amikor a Gázaváros központjától délnyugatra, a Harún ar-Rasíd tengerparti út mentén humanitárius segélyszállítmány megérkezésére várakozott több ezer, a népirtás forgatókönyvének részeként kiéheztetett palesztin polgári személy.

A palesztinok állítása szerint egyszer csak tüzérségi lövedékek és rakéták csapódtak az En-Nábulszi körforgalom környékén várakozó polgári személyek közé, aminek következtében 104 palesztin a helyszínen vagy nem sokkal a tragédia bekövetkezte után életét vesztette , s mintegy 760 ember pedig megsebesült. A tragédia akkor történt, amikor Gázavárosból, Bejt Hanúnból és Dzsebálijából palesztinok ezrei érkeztek az En-Nábulszi körforgalomhoz, és várakoztak a Harún ar-Rasíd úton érkező, humanitárius segélyt szállító teherautókra.



A kiéheztetés a népirtás része a Gázai övezetben (fotó: AP)

Példák az izraeli hazudozásra

Izraeli állítás szerint viszont a tömeges tragédiát nem a megszálló hadsereg rakéta- és tüzérségi támadása idézte elő (habár azt beismerték, hogy a vitatott időben a katonák többször is tüzet nyitottak az állásaik felé fenyegetően közeledőkre…), hanem az, hogy a palesztinok megrohamozták a megérkezett segélyszállítmányt, s a kialakult dulakodás közben egymást taposták halálra, illetve sebesítették meg. A mostani Gázai övezetbeli háború folyamán az eseményeket nem csak a kormányzati médiából, hanem a több forrásból is nyomon követők meggyőződhettek arról, hogy a zsidóktól nem idegen a hazudozás (lásd az izraeli településeken 2023. október 7-én a Hamász által lefejezett és megsütött csecsemők történetét, a Gázai övezetbeli kórházak alatti Hamász katonai parancsnokságok, fegyverraktárak, rakétaindítók meséjét, a több mint 500 halálos áldozatot követelő El-Ahli Baptista Kórház elleni palesztin rakétatámadást etc.).

A kiéheztetés a népirtás része

De fogadjuk el az izraeli állítást, miszerint csütörtökön nem a megszálló hadsereg intézett rakéta- és tüzérségi támadást az En-Nábulszi körforgalom környékén egybegyűlt, éhező tömegre, hanem a szándékosan kiéheztetett, lerongyolódott palesztinok a segélyszállítmány megérkezésekor egymást taposták halálra, azért, hogy maguknak és az addig még meg nem gyilkolt családtagjaiknak élelmet szerezzenek. Izrael ugyanis módszeresen szabotálja, megakadályozza, lassítja a segélyszállítmányok bejutását a Gázai övezetbe, miközben szélsőséges, vérszomjas izraeli polgárok a hadsereg fedezékében a testükkel eltorlaszolják a határátkelőket a Gázai övezetbe tartó segélyszállító járművek előtt.



Palesztinok élelemért könyörögnek Rafah városban (fotó: AP)

A népirtást ellenzők nem épeszűek

Végül is, mit köszönt meg Köves Slomó, a Magyarországon törpeszektának számító, számottevő követő nélküli Chabad nevű zsidó vallásirányzat vezető rabbija Orbán Viktor miniszterelnöknek? Mivel az ominózus köszönőlevelet mi nem láttuk, ezért csak az izraeli hírportálokon olvasható információkra hagyatkozunk. Először is, az izraeli beszámolók szerint Köves Slomó – aki, amint említettük, Magyarországon igen kevés hívet képviselő szekta vezető rabbija – nem csak a saját nevében, hanem az egész „magyarországi zsidó közösség, Izrael lakosai, a diaszpóra zsidósága és a világ épeszű részeinek nevében” fejezte ki köszönetét. A levél szövegéből egyben azt is megtudjuk, hogy azok a nem zsidók, akik nem támogatják az izraeli népirtást a Gázai övezetben, sőt annak azonnali leállítását, a humanitárius segélyszállítmányok beengedését követelik, azok nem tartoznak a „világ épeszű részeihez”…



Izraeli polgárok torlaszolják el Niccáná határátkelőt a segélyszállítmányok előtt (fotó: Cáv 9)

Orbán Viktor a globális gonoszsággal szemben

S hogy pontosan miért mondott köszönetet Köves rabbi Orbán Viktornak, azt is megtudhatjuk az izraeli beszámolókból:

Engedje meg, hogy köszönetemet fejezzem ki Önnek és kormányának azért a szilárd kiállásért, amelyet a nemzetközi színtéren Magyarország tanúsít a globális gonoszsággal szemben. Az elmúlt napokban Magyarország volt az egyetlen állam, amely ellenezte az Európai Unió azon nyilatkozattervezetét, amely felszólította a zsidó államot, hogy tartózkodjon Rafah, a Hamász utolsó erősségének megtámadásától. Ez a nyilatkozat meggátolná Izraelt abban, hogy döntő győzelmet arasson egy terrorszervezet felett. (A nyilatkozattervezetben egyébként az állt, hogy a Rafah város elleni izraeli támadást a polgári lakosság újabb tömegmészárlásának elkerülése végett kell megakadályozni – H. J.). Ezen kívül Szijjártó Péter külügyminiszter (sic!) néhány nappal ezelőtt kijelentette: Magyarország nem támogatja az Európai Unió azon erőfeszítéseit, hogy sújtsák gazdasági szankciókkal azokat az „agresszív zsidó telepeseknek” mondott izraeli állampolgárokat, akik népünk történelmi országrészeiben laknak

– idéz Köves Slomó Orbán Viktornak írt leveléből a bhol.co.il izraeli hírportál.

Hering József – Kuruc.info